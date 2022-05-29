Yeşilçam'ın güzeli Hülya Koçyiğit kaleme aldığı kitabından tek tek açıkladı: Aklımda evlenmenin e’si yoktu ama Selim...

Babasını küçük yaşta kaybeden Koçyiğit, annesinin kendisini kurallarla büyüttüğünü söyledi. "Üç çocuklu genç bir kadın olarak evlatlarını kurallarla disiplinle büyüttü. Filmlerde başrolde oynuyordum ama evde, dışarıda, sette, her yerde annemin kısıtlamaları söz konusuydutu. O zamanlar yaşıtlarım gece kulüplerine gidiyordu. Okuyorum, dinliyordum. Ben de merak ediyor gitmek istiyordum ama ancak annem ve kardeşlerimle gidebiliyordum" dedi.
Selim Soydan ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını da anlatan Koçyiğit, "O dönem evlenmenin e'si aklımda yoktu. Selim'le tanıştık. Sonrasında Selim ne yaptı etti beni ikna etti. Aileme kendisini çok sevdirdi. Sonrasında görüşmeye başladık. Bir keresinde dışarıda buluştu. Ancak dışarıda buluştuk desem de arabanın içinde oturuyoruz. İkimiz de popüler olduğumuz için her an paparazziye yakalanmak mümkün" diye konuştu.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIK
Geçtiğimiz yıllarda akciğer kanserini yenen Koçyiğit, kitapta eşi Selim Soydan ile bu zorlu süreçte yaşadıklarını da anlattı: