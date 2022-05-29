Yeşilçam'ın güzeli Hülya Koçyiğit kaleme aldığı kitabından tek tek açıkladı: Aklımda evlenmenin e’si yoktu ama Selim...





"Selim için gerçekten zor bir dönemdi. 3 sene önce biricik kızımız Gülşah'ın meme kanseri olduğunu öğrenmiştik. Üzerine de ben hastalandım. Hüngünr hüngür ağladık. Tam anlamıyla yıkıldı Selim. Her an kaybetme korkusunu yaşadığını belli etmese de o panik ve hüzünlü hallerini hiç unutamam. Uzun süre hastanede kaldım. Ne zamanki taburcu oldum, işte o zaman sarılıp çok ağlaştık Selim'le. Selim bana o kadar destek oldu ki, o gerçekten çok özel."

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