Harvard’ı bitiren oyuncu Ece Hakim, ABD'de kendisini ziyarete gelen ailesinden bakın neler istedi





YALNIZ KURT'A TUZAK

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu on sekizinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, on sekizinci bölüm etiketi #GeçmişinPeşinde ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Son bölümde Ahmet ve Altay sahilde buluştu. Mira ise onların fotoğraflarını çeker ve Halit'e gönderdi. Altay, otelin kumanda odasına girdi. İçerde birçok monitörden otelin odaların içi dahil izlendiğini gördü. O sırada bütün monitörlerde Halit'in görüntüsü çıktı. Altay tuzağa düşürüldüğünü anladı. Halit, Altay'a açığa çıktığını ama ona bir şey yapmayacağını söyledi. Ardından "Yiğit" adıyla hitap ederek Altay'a amcası olduğunu açıkladı.