Harvard’ı bitiren oyuncu Ece Hakim, ABD'de kendisini ziyarete gelen ailesinden bakın neler istedi

ATV'de rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan Ece Hakim, geçen sene Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Başarısı ve azmi sayesinde ABD'de kalıp iş hayatına atılan Hakim, önceki gün ailesinin ziyaretiyle havalara uçtu. Önceki gün ailesine Boston'u gezdiren Ece Hakim, her gurbetçi gibi ailesine Türkiye'den siparişler verdi. Güzel oyuncu listesine Türkiye'den uzakta yaşayan herkesin yaptığı gibi zeytinyağlı sarma koyarken ailesinden ayrıca erik ve yeşil zeytin de istedi. Ailesi de bu isteği kırmadı.
BİTİK ALEYNA!
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile Etiler'de çorbacı çıkışı görüntülendi. Çorbacı öncesi hastaneye kontrole giden Tilki "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz" dedi. Tilki'nin solgun ve yorgun halli dikkatlerden kaçmadı.
KISA SÜRELİ ALIŞVERİŞ
Ekranların deneyimli oyuncularından Pınar Altuğ, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir mağazadan çıkan Altuğ, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmezken, "Kusura bakmayın hemen çıkmam gerekiyor" diyerek soru kabul etmedi.