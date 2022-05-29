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    Harvard’ı bitiren oyuncu Ece Hakim, ABD'de kendisini ziyarete gelen ailesinden bakın neler istedi

    Harvard’ı bitiren oyuncu Ece Hakim, ABD’de iş hayatına atıldı. Kendisini ziyaretine gelen ailesine sipariş verdi: Yaprak sarma, erik ve yeşil zeytin. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Sınır ötesi sarma

    ATV'de rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan Ece Hakim, geçen sene Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Başarısı ve azmi sayesinde ABD'de kalıp iş hayatına atılan Hakim, önceki gün ailesinin ziyaretiyle havalara uçtu. Önceki gün ailesine Boston'u gezdiren Ece Hakim, her gurbetçi gibi ailesine Türkiye'den siparişler verdi. Güzel oyuncu listesine Türkiye'den uzakta yaşayan herkesin yaptığı gibi zeytinyağlı sarma koyarken ailesinden ayrıca erik ve yeşil zeytin de istedi. Ailesi de bu isteği kırmadı.



    BİTİK ALEYNA!
    Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile Etiler'de çorbacı çıkışı görüntülendi. Çorbacı öncesi hastaneye kontrole giden Tilki "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz" dedi. Tilki'nin solgun ve yorgun halli dikkatlerden kaçmadı.



    KISA SÜRELİ ALIŞVERİŞ
    Ekranların deneyimli oyuncularından Pınar Altuğ, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir mağazadan çıkan Altuğ, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmezken, "Kusura bakmayın hemen çıkmam gerekiyor" diyerek soru kabul etmedi.



        SOSA VE KIZLARININ GÜNÜ
        Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki ortasaha oyuncusu Jose Sosa, önceki gün kızlarıyla beraber İstinye'deydi. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Arjantinli futbolcu, gün boyu kızlarıyla birlikte alışveriş yaparken son derece keyifliydi.



        GÜNEŞİN KIZI
        Bir süre çalışmama kararı alan Burcu Özberk, önceki tüm gününü Caddebostan'da geçirdi. Güzel havanın tadını çıkaran Özberk, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da büyük beğeni topladı.



        BÜYÜK HAYAL
        Türk Pop Müziğin sevilen ismi Fettah Can, İstanbul Polonezköy'de muhteşem bir konsere imza attı. Can'ın romantik şarkıları ve sesi eklenince gece misafirler için muhteşem bir anı oldu. Can, 'İflah olmaz bir hayalperestim. Şu ana kadar kurulabilecek tüm hayalleri kurdum ve hepsine de kavuştum. Artık yeni hayaller kuruyorum. Şimdi teknoloji şirketimde de başarıyı yakalamayı hedefliyorum' dedi.



            AMERİKA HAVASI
            New York'taki konseri için önceki gün ABD'ye giden Hadise, kendisini hemen sokaklara attı. Spor ve şık giyim tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcıyı ABD'de eşi Mehmet Dinçerler de yalnız bırakmadı.



            KOMŞU KAÇAMAĞI
            Güzel oyunca Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz de Atina modasına uydu. Birçok ünlü gibi Komşu'nun yolunu tutan ünlü çift, kızları Vina'yı İstanbul'da bırakıp baş başa romantik birkaç gün geçirdi.



            ALAÇATI NEŞESİ
            Şükran Ovalı ile futbolcu eşi Caner Erkin, tatil sezonunu açtı. Kızlarıyla beraber Alaçatı'daki lüks evlerinin yolunu tutan ünlü çift, önceki havuzlarında yaşadıkları eğlenceli anları Instagram'da böyle paylaştı.



                GÜZEL SÜRPRIZE HAZIR OLUN
                Eski başarılı voleybolcu Duygu Bal, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi. Katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan güzel sporcu, köpeği ile birlikte alışverişe çıktı. Şu sıralar dış ticaret ile uğraştığını ve işini severek yaptığını söyleyen Duygu Bal, "Güzel sürprizlerim olacak" dedi.



                TERBİYESİZ SEVGİLİ
                Geçen ay eşi Nico'dan boşanan Ceren Moray, önceki gece Cihangir'de bulunan bir mekandan erkek arkadaşı ile çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan ikili, panikleyerek mekana geri kaçtı. Mekan içerisinde yaklaşık 1 saat muhabirlerin gitmesini bekleyen oyuncu, istediği olmayınca mekandan tek başına çıkmak zorunda kaldı. Gazetecilerin, "Ceren hanım, yeni aşk mı?'' sorusu karşısında Moray, "Arkadaşımla beraberdim" diyerek kaçamak cevap verdi. Güzel oyuncunun erkek arkadaşı ise mekandan 10 dakika sonra çıktı. Gizemli sevgilinin Doğu Orcan olduğu ortaya çıktı. Orcan, "Manyak mısınız? Akşama kadar soğan, sarımsak ve pırasa doğruyorum. Ceren ile alakam yok'' diyince, gazetecilerin tepkisini çekti.



                SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
                Yakında atv ekranında seyirci karşısına çıkacak Fabrika Yapım imzalı 'İçimizdeki Ateş' dizisinin çekimleri son derece keyifli bir ortamda devam ederken, ekip ve oyuncular önceki gün (27 Mayıs Cuma) Gizem Arıkan'ın doğum gününü pasta keserek kutladı. Sürpriz doğum günü kutlamasında çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Gizem Arıkan, tüm oyuncu arkadaşlarının ve yapım ekibinin birlikte organize ettiği kutlamada şaşkınlığını gizleyemedi. Neşeleri yüzlerinden okunan ekip bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.



                    YALNIZ KURT'A TUZAK
                    Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu on sekizinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, on sekizinci bölüm etiketi #GeçmişinPeşinde ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Son bölümde Ahmet ve Altay sahilde buluştu. Mira ise onların fotoğraflarını çeker ve Halit'e gönderdi. Altay, otelin kumanda odasına girdi. İçerde birçok monitörden otelin odaların içi dahil izlendiğini gördü. O sırada bütün monitörlerde Halit'in görüntüsü çıktı. Altay tuzağa düşürüldüğünü anladı. Halit, Altay'a açığa çıktığını ama ona bir şey yapmayacağını söyledi. Ardından "Yiğit" adıyla hitap ederek Altay'a amcası olduğunu açıkladı.



                    CRUİSE DAİMA ÖZELDİR
                    Nicole Kidman, 2001 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tom Cruise'dan ayrılmıştı. 11 yıllık evliliğe nokta koyan Kidman, eski eşi hakkında ilginç açıklamalar yaptı: "Tom hep özel biriydi. İşinde, özel hayatında hep en iyisiydi. Belki çok gözönönde yaşadık hayatımızı. Belki de bu ilişkiyi bitirdi."

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                    Haberler Saklambaç Harvard’ı bitiren oyuncu Ece Hakim, ABD'de kendisini ziyarete gelen ailesinden bakın neler istedi
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