Deniz Seki katıldığı fuarda gerçek mesleğini açıkladı duyanlar inanamadı! Meğerse...





Estetiğe hiç karşı olmadığını gelişen teknolojiyi ile başarılı cihazları kendisinin de takip ettiğini söyleyen Seki, "Hayatta yerçekimi denen bir gerçek var. İhtiyaç olunca yaptıracağım" dedi.

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