Deniz Seki katıldığı fuarda gerçek mesleğini açıkladı duyanlar inanamadı! Meğerse...

Ünlü sanatçı Deniz Seki, önceki gün bir fuara katıldı...
Organizasyon alanını gezerek yeni teknolojik cihazları inceleyen Seki, "Gerçek mesleğim güzellik uzmanı. Bu işin okulunu bitirdim. İlk harçlığımı kazandığım meslekti. Sonrasında müziğe yarışma ile adım attım. Almış olduğum eğitim benim sahne hayatıma çok yansıdı. Yıllarca kendi makyajını kendim yaptım" dedi.
HERKES PROTOTİP'
Son yıllarda estetik yaptıran birçok kişinin birbirine benzediği algısına katıldığını söyleyen Seki, "Buna hayır diyemeyeceğim. Uzman ellere gitsinler. Herkes prototip sanki aynı fabrikadan çıkıyor" esprisini yaparak kahkaha attı.