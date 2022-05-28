Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen'le yaşadığı aşkı bitirdiğine dair ilk ima geldi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından "yılın EN'leri" ödül törenine katılan Serenay Sarıkaya, yine nefes kesti. Sarıkaya, "Çok mutluyum gençlerden böyle bir ödüle layık görüldüğüm için. Evimizde böyle bir ödül almak harika bir şey Alice'i yeni bitirdim" dedi. Sarıkaya muhabirlerin ''Umut Evirgen'den ayrıldınız mı?" sorusunu üstü kapalı doğruladı: Arkadaşlar burada bunu konuşmayalım Gerçekten hiç yeri ve zamanı değil."
KEYİFLER YERİNDE
Demet Şener önceki gece bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile birlikte Asmalı Mescit'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Şener sevgilisi Tolga Arman ile akşam yemeğine çıktıklarını, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
ÇOK HEYECANLIYIM
Dizi ve filmlerin aranan oyuncularından Gülcan Arslan, ilk marka iş birliğini bir mücevher markası ile yaptı. İşbirliğinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Gülcan Arslan, "Bu benim ilk marka anlaşmam ve çok heyecanlıyım" dedi.