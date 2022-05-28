Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen'le yaşadığı aşkı bitirdiğine dair ilk ima geldi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından "yılın EN'leri" ödül törenine katılan Serenay Sarıkaya, yine nefes kesti. Sarıkaya, "Çok mutluyum gençlerden böyle bir ödüle layık görüldüğüm için. Evimizde böyle bir ödül almak harika bir şey Alice'i yeni bitirdim" dedi. Sarıkaya muhabirlerin ''Umut Evirgen'den ayrıldınız mı?" sorusunu üstü kapalı doğruladı: Arkadaşlar burada bunu konuşmayalım Gerçekten hiç yeri ve zamanı değil."