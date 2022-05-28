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    Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen'le yaşadığı aşkı bitirdiğine dair ilk ima geldi

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’le yaşadığı aşkın bittiğini ilk kez ima etti. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Umutsuz aşk

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından "yılın EN'leri" ödül törenine katılan Serenay Sarıkaya, yine nefes kesti. Sarıkaya, "Çok mutluyum gençlerden böyle bir ödüle layık görüldüğüm için. Evimizde böyle bir ödül almak harika bir şey Alice'i yeni bitirdim" dedi. Sarıkaya muhabirlerin ''Umut Evirgen'den ayrıldınız mı?" sorusunu üstü kapalı doğruladı: Arkadaşlar burada bunu konuşmayalım Gerçekten hiç yeri ve zamanı değil."



    KEYİFLER YERİNDE
    Demet Şener önceki gece bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile birlikte Asmalı Mescit'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Şener sevgilisi Tolga Arman ile akşam yemeğine çıktıklarını, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.



    ÇOK HEYECANLIYIM
    Dizi ve filmlerin aranan oyuncularından Gülcan Arslan, ilk marka iş birliğini bir mücevher markası ile yaptı. İşbirliğinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Gülcan Arslan, "Bu benim ilk marka anlaşmam ve çok heyecanlıyım" dedi.



        MEST ETTİ
        Ünlü sanatçı Linet önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Rezervasyonları günler öncesinde dolduran Linet misafirleri selamlayarak sahnesine başladı. Sevilen şarkılarını art arda seslendiren ünlü şarkıcı konuklarından tam not aldı. Bir an olsun yerinde durmayan Linet iki buçuk saatlik sahne performansını alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde bitirdi.



        13 YIL SONRA YENİDEN
        Şarkıları ve sahne şovlarıyla bir döneme damgasını vuran '4 Yüz' grubu yeniden bir arada! Grup, 13 yıl aradan sonra yeni single çalışmaları "Çiki Çiki" ile hayranlarıyla buluştu. Grup üyeleri, yeni çalışmaları için "Özellikle pandemide bizi yeniden görmek istediklerini söyleyip sosyal medyada videolarımızı paylaşan sevenlerimiz için tam 4 Yüz tadında yepyeni bir şarkı geliyor" yorumlarında bulundu.



        KIRARIM BU KALEMİ
        Yıllardır müzik sektöründe sevilen şarkıları ile müzikseverlerin kalbinde taht kuran Seda Üren 3 yıllık suskunluğunu 'Kırarım Bu Kalemi' şarkısı ile bozuyor. Z kuşağının yeni müzik tarzı trap ile yıllardır tarzı olan fantezi-pop'u birleştirerek farklı bir sound yakalayan sanatçı, "Kendimi yeniledim" dedi.



            DUYGUSAL KONSER!
            Türk pop müziğinin güçlü sesi Hande Ünsal, geçtiğimiz akşam Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde sahne aldı. Gri, pembe tüylü pijama tarzı kostümüyle sahne alan Ünsal, 20 bin kişinin 'Hande Ünsal' tezahüratları sonrasında duygusal anlar yaşadı. Konserde 3 saat sahnede kalan Ünsal, tam 50 şarkı söyledi. Başarılı sanatçı şarkıları ve enerjisiyle izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.



            TEOMAN ROMANTİZMİ
            Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında önceki gece sahnedeydi. Mayıs ayı boyunca Harbiye'de üçüncü kez sahneye çıkan ünlü sanatçı hınca hınç dolu Açık Hava sahnesinde yine unutulmaz şarkılarını söyledi. İstanbullular Teoman şarkılarıyla romantik bir gece yaşadı.



            SİNEMA ZAMANI
            Tuba Ünsal, önceki gün oğlu Civan Mert ile İstinye'de objektiflere takıldı. Sinema katına inmeden önce asansör beklerken görüntülenen Ünsal ve oğlu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Ünsal, bekledikleri asansörün gelmesiyle birlikte "Kusura bakmayın, seansa yetişelim" diyerek soru almadan sinemaya gitti.



                İDDİALI GELİYOR...
                Genç şarkıcı Derya Pınar, "Yakmaz mı Sandın" ile iddialı geliyor! Genç şarkıcı, ilk çalışması olan "Yakmaz mı Sandın" daki özgün tarzı ile kısa sürede beğeni topladı. Pınar, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini ve son dönemlerde kısır döngüye giren pop müziğe yeni bir soluk getireceğini söyledi.



                MİLYONLUK BAŞARI
                "Kamikaze" ve "VVS" şarkılarıyla adından bahsettiren Ero, albümü 'Mentalite' ile dijital platformlarda 16 milyon dinlenmeye ulaştı. İlk albümünde ikonik vokali ve güçlü sözleriyle beğeni toplayan rap müziğin genç ve başarılı ismi Ero, Türk rap müziğinde kalıcı olacağını kanıtlar nitelikte.

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                Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen'le yaşadığı aşkı bitirdiğine dair ilk ima geldi
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