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    Cannes Film Festivali’nde Erkan Petekkaya'dan sonra Nilperi Şahinkaya'da Marsilya'da hırsızların kurbanı oldu

    Cannes Film Festivali’ne giden Erkan Petekkaya, telefonunu hırsızın elinden zor kurtarmıştı. Aynı festivale katılıp ardından Marsilya’ya geçen Nilperi Şahinkaya’nın cüzdanı ve pasaportu çalındı!

    ’Fransa’zedeler

    Bu yıl 75.'si düzenlenen Cannes Film Festivali için Fransa'ya giden iki oyuncu, tatsız sürprizlerle karşılaştı.



    İlk olarak Erkan Petekkaya, Cannes'daki restoranda bir süre daha oturduktan sonra oteline dönmek için festival alanından taksi durağına doğru yürürken telefonu çaldı.



    Petekkaya, telefonda konuşarak yürüdü.



        Bu arada bir kapkaççı, Petekkaya'nın elinden telefonu alıp koşmaya başladı.



        Oyuncu, 300 metrelik bir kovalamacadan sonra hırsızı yakaladı.



        Ünlü oyuncu, olayı da şöyle anlattı: "Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. 'Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim' diyerek 50 euro uzatıp telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 euro daha uzatıp 'Al bu paraları benim telefonumu ver' dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup, devriye gezen polislere götürdüm."



                Güzel oyuncu, buradaki görevlilerin yardımıyla hemen geçici bir pasaport çıkardı.



                YENİ PASAPORT ÇIKARTTI
                Erkan Petekkaya, yaşadığı olay nedeniyle bir anlık şok geçirdiğini ama kısa sürede normale döndüğünü söyledi.

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