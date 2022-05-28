Cannes Film Festivali’nde Erkan Petekkaya'dan sonra Nilperi Şahinkaya'da Marsilya'da hırsızların kurbanı oldu





Ünlü oyuncu, olayı da şöyle anlattı: "Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. 'Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim' diyerek 50 euro uzatıp telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 euro daha uzatıp 'Al bu paraları benim telefonumu ver' dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup, devriye gezen polislere götürdüm."