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    Hande Erçel önceki akşam yüzü olduğu markanın yaza merhaba partisine katıldı

    Son dönemin en gözde isimlerinden Hande Erçel. önceki akşam yüzü olduğu markanın yaza merhaba partisine katıldı. Markaya ait kıyafetiyle her zamanki gibi göz kamaştıran güzel oyuncu, 'özel hayat' kuralını burada da sürdürdü. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 27 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Hande kuralı

    Son dönemin en gözde isimlerinden Hande Erçel. önceki akşam yüzü olduğu markanın yaza merhaba partisine katıldı. Markaya ait kıyafetiyle her zamanki gibi göz kamaştıran güzel oyuncu, 'özel hayat' kuralını burada da sürdürdü. Kaan Yıldırım'la çıktığı Marmaris tatiliyle ilgili sorular sorulan Hande Erçel, gazetecilere "Teşekkür ederim" demekle yetindi.

    TEKNO-KEREM
    Yakışıklı     oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün bir arkadaşıyla İstinye'deki bir alışveriş merkezindeydi. "Sadece üç pantolonum var" açıklamasıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, teknolojik mağazalardan alışveriş yapmayı tercih etti.

    KENAN RÜZGARI
    Pop müziğin güçlü sesi Kenan Doğulu, önceki akşam Bursa''da dinleyicileriyle buluştu. Yoğun ilgi gösterilen konserde Doğulu, ayakta alkışlanan sahne performansı ve özel repertuarıyla hayranlarına dans, müzik ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

        ÖNLEME DEVAM
        Bade İşçil, önceki gün İstinye'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir oğlu olan güzel oyuncu, birçok kişinin aksine AVM'de maske takmayı sürdürdü. Bade İşçil, yaz aylarını ise oğlu Azur'la tatil yaparak geçireceğini dile getirdi.

        TATLI BENGÜ
        Ünlü popçu Bengü, yeni parçası 'Tatlı' ile yaza 'merhaba' dedi. Sözlerine Gülsen Karatoprak'ın imza attığı şarkının müziğini ve düzenlemesini Volga Tamöz yaptı. Amerikalı, Brezilyalı, Rus ve Türk dansçılardan oluşan 8 kişilik bir ekibin Bengü'ye eşlik ettiği şarkının klibi, bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

        YAZ FIRTINASI
        Pop müziğin yeni yıldızlarından Nihan Çelik, Serdar Ortaç ile bir araya geldiği yeni projesini müzik severlerin beğenisine sundu. Yaz şarkılarıyla ünlü olan Ortaç, Çelik'le seslendirdikleri 'Fırtına' isimli düet şarkı ile bu yılın hit listesinde üst sıralarda yerini alacağını çıktığı an itibariyle dijital platformlarda ilk sıraya yerleşerek göstermiş oldu.

            KIYAFETİME KARIŞMAZ
            Bensu Soral Baş, önceki akşam tarzıyla ilgi odağı oldu. Eşi Hakan Baş'ın kıyafetlerine karışıp karışmadığı sorulan güzel oyuncu, şöyle dedi: "Asla karışmaz. Zaten tarzlarımız aynı. Hakan'ın istediği gibi giyiniyorum bence."

            ŞIKLIĞA FRANSIZ KALMADI
            Bu yıl 75.'si düzenlenne Cannes Film Festivali'ne katılanlardan biri de ünlü müzisyen ve iş insanı 'Mr. Jade' lakaplı Özkan Şen oldu. Tercihini beyaz takımdan yana kullanan Mr. Jade, festivalde dünyaca ünlü yıldızlarla da bir araya geldi.
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            Haberler Saklambaç Hande Erçel önceki akşam yüzü olduğu markanın yaza merhaba partisine katıldı
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