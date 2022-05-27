Son dönemin en gözde isimlerinden Hande Erçel. önceki akşam yüzü olduğu markanın yaza merhaba partisine katıldı. Markaya ait kıyafetiyle her zamanki gibi göz kamaştıran güzel oyuncu, 'özel hayat' kuralını burada da sürdürdü. Kaan Yıldırım'la çıktığı Marmaris tatiliyle ilgili sorular sorulan Hande Erçel, gazetecilere "Teşekkür ederim" demekle yetindi.
TEKNO-KEREM
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün bir arkadaşıyla İstinye'deki bir alışveriş merkezindeydi. "Sadece üç pantolonum var" açıklamasıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, teknolojik mağazalardan alışveriş yapmayı tercih etti.
KENAN RÜZGARI
Pop müziğin güçlü sesi Kenan Doğulu, önceki akşam Bursa''da dinleyicileriyle buluştu. Yoğun ilgi gösterilen konserde Doğulu, ayakta alkışlanan sahne performansı ve özel repertuarıyla hayranlarına dans, müzik ve eğlence dolu bir gece yaşattı.