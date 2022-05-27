Son dönemin en gözde isimlerinden Hande Erçel. önceki akşam yüzü olduğu markanın yaza merhaba partisine katıldı. Markaya ait kıyafetiyle her zamanki gibi göz kamaştıran güzel oyuncu, 'özel hayat' kuralını burada da sürdürdü. Kaan Yıldırım'la çıktığı Marmaris tatiliyle ilgili sorular sorulan Hande Erçel, gazetecilere "Teşekkür ederim" demekle yetindi.