Oğuzhan Koç'un jest üzerine jest yaptığı Demet Özdemir'den romantizm itirafı





SALAŞ METİN

Başarılı oyuncu Metin Akdülger önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yaz sezonu için çok çalıştığını söyleyen yakışıklı oyuncu, "Çekimi devam eden projeler var bu sene zor tatil yaparım" dedi. Salaş giyim tarzıyla da dikkat çeken Akgülder, neşeli ve samimi tavırlarıyla muhabirlere teşekkür ederek alışverişine kaldığı yerden devam etti..