Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Oğuzhan Koç'un jest üzerine jest yaptığı Demet Özdemir'den romantizm itirafı

    Bu yaz müzisyen Oğuzhan Koç'la dünya evine girmeye hazırlanan Demet Özdemir'den romantizm itirafı. Sevgilisinin aksine romantik olmadığını dile getirdi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Romantizm itiraf

    Bu yaz evleneceği müzisyen Oğuzhan Koç'un jest üzerine jest yaptığı Demet Özdemir'den romantizm itirafı geldi... Sevgilisinin aksine romantik olmadığını dile getiren güzel oyuncu, şöyle dedi: "Ben romantik birisiyim desem de biraz garip olur diye düşünüyorum. Eğlenceyi, espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum." (Doğan SAVAŞ)



    VECİHİ EDA!
    Farklı tarzıyla hep dikkatleri üzerine çeken Eda Taşpınar, bu kez de güneş gözlüğüyle olay oldu. Sosyetik ikoncanın yeni satın aldığı gözlüğüyle yaptığı paylaşımına takipçilerinden "Vecihi Eda" şeklinde esprili yorumlar yağdı. Bu arada sosyetik ikoncan, önümüzdeki hafta Mikanos'a gidip burada yaklaşık 5 ay kalacak.



    BODRUM ZİYAFETİ
    Demet Akalın ile yakın dostu Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum'da ziyafet çekti. Şef Özlem Mekik'in Yalıkavak'ta bulunan restoranına giden ikili, başarılı şefin kendileri için özel olarak hazırladığı meze ve etleri tattılar. Bu arada Demet Akalın ile Özlem Yıldız, tüm yazı da Bodrum'da geçireceklerini dile getirdi.



        TATİL KEYFİ
        Bir süredir yoğun bir tempoda olan Sibel Can, maratona kısa bir mola verdi. Tatile çıkan ünlü sanatçı, verdiği renkli pozlarla sosyal medyayı renklendirdi. Sibel Can'ın paylaşımına takipçilerinden de "Rengarenk Sibel" yorumları yağdı.



        SALAŞ METİN
        Başarılı oyuncu Metin Akdülger önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yaz sezonu için çok çalıştığını söyleyen yakışıklı oyuncu, "Çekimi devam eden projeler var bu sene zor tatil yaparım" dedi. Salaş giyim tarzıyla da dikkat çeken Akgülder, neşeli ve samimi tavırlarıyla muhabirlere teşekkür ederek alışverişine kaldığı yerden devam etti..



        AVARE BURAK
        Burak Şenöz, yeni şarkısı 'Avare'yi müzikseverlerle buluşturdu. Burak, yeni şarkısının klibini Tuz Gölünde çekti. Burak Şenöz'ün, 'Avare'nin sözü Titro Tedua müziği Selçukhan Güney üstlenirken, klibin yönetmenliğini ise Cem Zülbahar yaptı.



            NEHRİN KIZI
            Son dönemin en popüler isimlerinden Melis Sezen de modaya uydu. Birçok ünlü isim gibi tatil için Bali'nin yolunu tutan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Paylaştığı renkli karelere "Nehrin kızıyım" diye not düşen 25 yaşındaki ünlü oyuncuya, beğeni ve yorum yağdı.



            BEYAZ MELEK
            Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey geçtiğimiz akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. 6 aylık hamile olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Özbey, "Ben bugün buraya oğlum ile geldim, kızımı evde bıraktım bu geceki alkışlar oğluma gelsin" dedi. Şıklığıyla göz kamaştıran Özbey, şarkılarını gece boyunca salonu dolduran misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.



            HEDEF BURSA
            ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek 95'inci bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da İnegöl'ü fetheden Osman Bey'in yeni hedefi Bursa'dır. Osman Bey Bursa'ya giden yolu açmak için nasıl bir yol izleyecektir?



                GİŞEDEN UMUTLU
                Geçtiğimiz sonbahar seyirciyle buluşan 'Kimya' filmiyle beğenileri toplayan Umut Evirgen, yeni filmi 'Annesinin Kuzusu'nun çekimlerine başladı. Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazan Evirgen'in yönetmenliğini üstlendiği filmin kadrosunda Selin Şekerci, Kubilay Aka, Necip Memili, Hatice Aslan ve Tansu Taşanlar gibi başarılı isimler yer alıyor.



                GLUTENE VEDA
                İki çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziğini koruyan Emina Jahovic, beslenme listesinden glutenli gıdaları çıkardı. Sağlıklı ve fit kalmak için sık sık da aralıklı oruç yöntemine başvurup yaklaşık 42 saat aç kalan 40 yaşındaki Sırp şarkıcı, şöyle dedi: "Glutensiz beslenme şeklini benimsediğimden beri kendimi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorum."



                MARATON BAŞLIYOR
                Hülya Avşar, geride bıraktığımız gün İstinye'deki bir AVM'deydi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Avşar, "Başta Kıbrıs, Almanya ve Batum olmak üzere birçok yere konsere gideceğim, maraton başlıyor" dedi. Başarılı sanatçı, bu sırada yanına gelen Azerbaycanlı ve İranlı hayranlarını da kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.



                    HIZLI SERHAT
                    Ünlü oyuncu Serhat Teoman, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Yalnız başına yürüyüş yaptığı görülen oyuncuya kız arkadaşı Leyla Feray sorulunca "Yürüyüş yapıyorum, hızımı kesmeyin" demekle yetindi.



                    SESSİZ DEFNE
                    Sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Samyeli, gazetecileri görür görmez koşar adımlar ile direksiyonun başına geçerek sadece ''Her şey yolunda'' dedikten sonra oradan uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)



                    ANLAMLI DAVET
                    Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ve Sosyal Komite üyelerinin, vakıf yararına bir mekanda düzenlediği Bahar daveti çok sayıda ismi bir araya getirdi. Davete aralarında; Buket Taşdelen, Tuğba Özerk ve Gül Ergi'nin de katıldığı birçok ünlü isim katıldı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Emekliye 1.390 TL ek gösterge zammı
                    Haberler Saklambaç Oğuzhan Koç'un jest üzerine jest yaptığı Demet Özdemir'den romantizm itirafı
                        SON DAKİKA