Bu yaz evleneceği müzisyen Oğuzhan Koç'un jest üzerine jest yaptığı Demet Özdemir'den romantizm itirafı geldi... Sevgilisinin aksine romantik olmadığını dile getiren güzel oyuncu, şöyle dedi: "Ben romantik birisiyim desem de biraz garip olur diye düşünüyorum. Eğlenceyi, espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum." (Doğan SAVAŞ)
VECİHİ EDA!
Farklı tarzıyla hep dikkatleri üzerine çeken Eda Taşpınar, bu kez de güneş gözlüğüyle olay oldu. Sosyetik ikoncanın yeni satın aldığı gözlüğüyle yaptığı paylaşımına takipçilerinden "Vecihi Eda" şeklinde esprili yorumlar yağdı. Bu arada sosyetik ikoncan, önümüzdeki hafta Mikanos'a gidip burada yaklaşık 5 ay kalacak.
BODRUM ZİYAFETİ
Demet Akalın ile yakın dostu Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum'da ziyafet çekti. Şef Özlem Mekik'in Yalıkavak'ta bulunan restoranına giden ikili, başarılı şefin kendileri için özel olarak hazırladığı meze ve etleri tattılar. Bu arada Demet Akalın ile Özlem Yıldız, tüm yazı da Bodrum'da geçireceklerini dile getirdi.