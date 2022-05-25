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    Cannes Film Festivali’ne katılan Selin Yeninci, Wilma Elles, Pınar Deniz ve Meryem Uzerli ortalığı yaktı geçti!

    Cannes Film Festivali’ne katılan Türk oyuncuların kırmızı halıdaki görüntüleri, anket konusu oldu. Pınar Deniz, katılımcıların oylarıyla festivale katılan Türk güzeller arasında en şık isim seçildi.

    Turkish delight!

    Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes şehrinde dünyaca ünlü yıldızların katıldığı törenle başladı.



    Günlerdir devam eden törenlere Türk isimler de damga vurdu.



    Birçok Türk oyuncunun da katıldığı Cannes'a güzel oyuncu Pınar Deniz de gitti.
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        Haberler Saklambaç Cannes Film Festivali’ne katılan Selin Yeninci, Wilma Elles, Pınar Deniz ve Meryem Uzerli ortalığı yaktı geçti!
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