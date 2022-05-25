Cannes Film Festivali’ne katılan Selin Yeninci, Wilma Elles, Pınar Deniz ve Meryem Uzerli ortalığı yaktı geçti!

Günlerdir devam eden törenlere Türk isimler de damga vurdu.
Birçok Türk oyuncunun da katıldığı Cannes'a güzel oyuncu Pınar Deniz de gitti.
Günlerdir devam eden törenlere Türk isimler de damga vurdu.
Birçok Türk oyuncunun da katıldığı Cannes'a güzel oyuncu Pınar Deniz de gitti.
Marka yüzü olduğu mücevher firmasının temsilcisi olarak Cannes'a giden güzel oyuncunun kıyafeti Özgür Masur imzalıydı.
Bu arada Pınar Deniz'in ardından en şık isim Selin Yeninci seçildi.
Wilma Elles ile Meryem Uzerli'nin kıyafet tercihleri ise rüküş bulundu.