Şimdiki sevgilisi Evren Bölek'in eski eşi Tayfun Duygulu'nun arkadaşı olmasıyla yoğun eleştiriler alan Beste Açar isyan etti

23 Temmuz'da Budabeşte'de evlenmeye hazırlanan merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile Evren Bölek önceki gün Nişantaşı'ndydı. İkili, ilişkilerine Açar'ın eski eşi Tayfun Duygulu'nun vesile olduğunu söyledi. Bölek ise Duygulu, eşi Bella ve Açar ile paylaştığı fotoğrafa gelen olumsuz yorumlara şöyle yanıt verdi: "Bunun 'aşmış' olmakla alakası yok, o onların geri kalmışlığı." Beste Açar ayrıca Evren Bölek'in boşandığı eşi Ece Taşkın'ın, "Evliyken aldatıldım, Beste dört haftalık hamile, ben beş sene hamile kalamadım. Evren Bey'de sıkıntı vardı" şeklindeki açıklamasıyla ilgili sorular üzerine karşı tarafa dava açmaya hazırlandığını söyleyi ekledi: "Mutlu olmak, bir şeyleri paylaşmak bu dönemde bazı insanların özlediği, mümkün olmadığı şeyler. Belki kıskanılıyor" ifadesini kullandı.