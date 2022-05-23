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    Şimdiki sevgilisi Evren Bölek'in eski eşi Tayfun Duygulu'nun arkadaşı olmasıyla yoğun eleştiriler alan Beste Açar isyan etti

    Beste Açar’ın şimdiki sevgilisi Evren Bölek, Açar’ın eski eşi Tayfun Duygulu ile arkadaş olmasıyla ilgili gelen eleştirilere sert çıktı: “Bu geniş aile olmak değil. Bu bizi eleştirenlerin geri kalmışlığı!" İşte sizler için derlediğimiz 23 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    ‘Geniş aile’ isyanı

    23 Temmuz'da Budabeşte'de evlenmeye hazırlanan merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile Evren Bölek önceki gün Nişantaşı'ndydı. İkili, ilişkilerine Açar'ın eski eşi Tayfun Duygulu'nun vesile olduğunu söyledi. Bölek ise Duygulu, eşi Bella ve Açar ile paylaştığı fotoğrafa gelen olumsuz yorumlara şöyle yanıt verdi: "Bunun 'aşmış' olmakla alakası yok, o onların geri kalmışlığı." Beste Açar ayrıca Evren Bölek'in boşandığı eşi Ece Taşkın'ın, "Evliyken aldatıldım, Beste dört haftalık hamile, ben beş sene hamile kalamadım. Evren Bey'de sıkıntı vardı" şeklindeki açıklamasıyla ilgili sorular üzerine karşı tarafa dava açmaya hazırlandığını söyleyi ekledi: "Mutlu olmak, bir şeyleri paylaşmak bu dönemde bazı insanların özlediği, mümkün olmadığı şeyler. Belki kıskanılıyor" ifadesini kullandı.



    ELDE VAR AŞK
    Hakan Peker, önceki akşam bir ödül töreninde aşkını ilan etti. Törene Hande Ertekin ile el ele gelen 61 yaşındaki sanatçı, "Artık aşkımızı kimseden saklamıyoruz" dedi. Peker, gazetecilerin "Hiç yaşlanmıyorsunuz" sözlerine ise "Tamam o zaman, 2040 yılında burada aynen buluşmak üzere" diyerek güldürdü.



    GİZEM ÇÖZÜLDÜ
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv'nin sevilen dizisi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Sevgi Teyze'nin Ömer'in babaannesi olduğu ortaya çıkarken kardeşlerin bunu duyup duymadıkları şimdiden merak konusu oldu.



        GÖKSEL KOROSU
        Pop müziğin güçlü sesi Göksel, Bayhan Müzik organizasyonuyla önceki akşam Harbiye'de sahnedeydi İstanbullular'ın yoğun ilgi gösterdiği konserde ünlü sanatçı, dillere marş olan "Depresyondayım" şarkısını binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi.



        HASRET BİTTİ
        Özel davetli olarak gittiği Katar'dan dönen Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'a kavuştu. Gözde çift, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Özçivit, "Her şey yolunda, oğlumuz Karan'ı eğlendirmeye geldik" dedi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken çift, hayranlarının her biriyle de fotoğraf çektirerek samimiyetleriyle takdir topladı.



        AMERİKAN RÜYASI
        Hande Yener, ABD'deki turnesine New York'ta başladı. Sony Hall'de çıkan ilk Türk sanatçı olan Yener; ardından Virginia, Miami ve New Jersey'de sahne aldı. Güzel popçu, New York'ta 39'uncusu düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü" kutlamalarında da de sahneye çıkıp katılımcılara muhteşem anlar yaşattı.



            KENAN KLASİĞİ
            Pop müziğin dev ismi Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava'da yazın ilk konserinde müzik şöleni yaşattı. Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında Yasemin Sakallıoğlu ve eşi Burak Yırtar da vardı.



            SAFİYE'DEN İNCİLER
            Safiye Soyman, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Safiye Soyman'a Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok . Kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" açıklaması hatırlatıldı. Soyman, "Derya doğru söylemiş" dedi ve ekledi: "Haberim olmadan çapkınlık yapıyorsa yapar ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun. Her erkek çapkınlık yapıyordur ama istisnalar kaideyi bozmaz. Ama benim Faik'im yapmaz!"



            ATEŞ GİBİ!
            Hülya Avşar, önceki akşam sahne aldığı İstanbul'daki mekanı yine hınca hınç doldurdu. Melih Yazgan imzalı kırmızı kıyafetiyle her zamanki gibi büyüleyen 58 yaşındaki sanatçı, sahnede sergilediği tavırlarla da farkını bir kez daha ortaya koydu. Bu arada Hülya Avşar'ın ellerine yaktığı kınalar da gözden kaçmadı.



                YANDIM ALEYNA
                Ünlü bir dondurma markasının reklamlarında boy gösteren Aleyna Tilki, çekimlerde profesyonel oyunculara taş çıkardı. 22 yaşındaki popçu, reklam şarkısını kendisi seslendirirken aynı zamanda şarkının klibinde İlk Yandım Ekibi'nin lideri olarak yer alıyor.



                TELE-KAÇIŞ
                Akın Akınözü, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Spor dönüşü objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, gazetecileri fark edince hemen cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yapıp sorulardan kaçtı. Akın Akınözü, eski rol arkadaşı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğün planıyla ilgili sorulara da yanıt vermedi. (Doğan SAVAŞ)



                BU 'KİM'?
                Uzun süredir kullandığı sarı ve uzun saçlarıyla özdeşleşen Hadise, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Uzun saçlarını omuz hizasında kestirip rengini daha açık sarı yaptıran seksi popçu, yeni görüntüsüyle sosyal medyayı salladı.



                    BEĞENİ TOPLADI
                    36 yaşındaki Hadise, yeni görüntüsüyle dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'a benzetildi. Bu arada birçokları, şarkıcıya yeni imajını oldukça yakıştırdı.

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                    Ölüm riski düşük çok acı çektiriyor
                    Haberler Saklambaç Şimdiki sevgilisi Evren Bölek'in eski eşi Tayfun Duygulu'nun arkadaşı olmasıyla yoğun eleştiriler alan Beste Açar isyan etti
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