Şimdiki sevgilisi Evren Bölek'in eski eşi Tayfun Duygulu'nun arkadaşı olmasıyla yoğun eleştiriler alan Beste Açar isyan etti

AMERİKAN RÜYASI

Hande Yener, ABD'deki turnesine New York'ta başladı. Sony Hall'de çıkan ilk Türk sanatçı olan Yener; ardından Virginia, Miami ve New Jersey'de sahne aldı. Güzel popçu, New York'ta 39'uncusu düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü" kutlamalarında da de sahneye çıkıp katılımcılara muhteşem anlar yaşattı.