Gökhan Tepe ve Ayla Çelik, sevenleriyle buluştu

İKİNCİ KEZ EVET

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, geçtiğimiz gün Evgar'ın Emirgan'da ki evlerinde düğün yaptı. Mart ayında nikah kıyan çift, yakın dostları ve ailesinin katıldığı düğünde Evgar ve Babataş çifti, çok mutlu olduklarını söyledi. Evgar, "2. kez evleniyoruz" dedi. Yedi aylık hamile olan Evgar, doğacak kızları Mavi için yaptıkları ritüelin çok konuşulması üzerine Evgar şöyle konuştu: Zaten vardı böyle bir gelenek. Çok güzel ve büyülü oldu. Herkese dokunan bir kadın çemberi oldu, tavsiye ediyorum.