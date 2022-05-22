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    Gökhan Tepe ve Ayla Çelik, sevenleriyle buluştu

    Türk pop müziğinin iki güçlü sesi Gökhan Tepe ve Ayla Çelik, geçtiğimiz akşam Esat Kaba yönetimindeki Paradise Production tarafından hazırlanan ‘Aşka Dair Şarkılar’ isimli projeleri ile ilk kez sevenlerinin karşısına çıktı. Manavgat Belediyesi’nin düzenlediği konsere yaklaşık elli bin kişi şarkılara eşlik etti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 22 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    50 bin kişiye düet

    Türk pop müziğinin iki güçlü sesi Gökhan Tepe ve Ayla Çelik, geçtiğimiz akşam Esat Kaba yönetimindeki Paradise Production tarafından hazırlanan 'Aşka Dair Şarkılar' isimli projeleri ile ilk kez sevenlerinin karşısına çıktı. Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği konsere yaklaşık elli bin kişi şarkılara eşlik etti.

    'DESTAN'A 3 ÖDÜL
    Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan' dizisi oyuncularına üç ödül verildi. Kocaeli Üniversitesi Liderlik Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Face To Fest Ödüllerinde 'Destan' dizisi başrol oyuncularından 'Edip Tepeli' Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu ve 'Deniz Barut'ta Yılın En İyi Kadın Karakter Oyuncusu ödüllerini aldıl. Türkiye'de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği geceye ilgi de bir hayli büyük oldu.

    BAL GİBİ KONSER
    Emre Altuğ, Gençlik Festivali konserinde Mardin'i salladı. Altuğ, Mardin Belediyesi'nin düzenlediği festivalde kırmızıbeyaz kombiniyle dikkat çekti. Yaklaşık 10 bin kişinin katılım gösterdiği konserde Altuğ'un, son şarkısı 'Bal Gibi' büyük alkış aldı.

        BU TARZ CANSU
        Son rol aldığı diziyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve büyük takdir toplayan güzel oyuncu Cansu Dere, önceki gün bir AVM'deydi. Güzel oyuncu, uzun süre kaldığı mekanda arkadaşlarıyla sohbet edip yemek yedi. Ayaküstü kısa bir açıklama yapan Dere, "Bildiğiniz gibi dizimiz final yaptı. Önümüzdeki günlerde de final bölümüyle ekranlarda olacak. Şu sıralar pek birşey yapmıyorum, dinleniyorum, tatil yapıyorum ve dostlarımla vakit geçiriyorum" dedi.

        TEK BAŞINA
        Şu sıralar         'Survivor'da yarışan, başarılı sporcu Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile dikkat çeken Korkmaz, oğlu Aslan ile birlikte bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş sonrasında, meydan katında baş başa yemek yiyen anne, objektife tek başına poz verdi.

        HIZLI ALIŞVERİŞ
        Ekranların         güzel oyuncusu Fatma Toptaş, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Tek başına akşam saatlerinde AVM'ye gelen güzel oyuncu, aracını vale noktasına bırakıp koşar adım AVM'ye girdi. Yaklaşık 10 dakika kaldığı AVM'de hızlıca alışverişini yapan Toptaş, "Bugün biraz acelem varda, acil bir yere yetişmem gerektiği için hemen buradaki işimi halledip çıkıyorum. Kolay gelsin sizlere, iyi çalışmalar dilerim" dedi.

            ŞEYMA'YA SOĞUK DUŞ
            Tek işi giyinip süslenip Instagram'da paylaşım yapmak olan Şeyma Subaşı'na kötü haber. Şeyma, kendisi gibi Instagram fenomeni Ezgi fındık ile pişti oldu. Sosyal medyada düzenlenen "Kıyafet kime daha çok yakışmış?" anketlerinde ise Ezgi açık ara öne çıkıp Şeyma'ya büyük fark attı.

            EKRANA DÖNÜŞ
            Oyuncu             Onur Büyüktopçu önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yakın arkadaşlarıyla yemek yiyen Büyüktopçu, daha sonra kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi. Yeni sezon için gelen teklifleri değerlendiren Onur Büyüktopçu: "Ekrana dönüyorum" dedi.

            MODAYA UYDU
            Yakışıklı oyuncu İbrahim Kendirci geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Kendirci: "Yakında dijital platforma yeni bir filmimiz çıkacak onun heyecanını yaşıyoruz, ayrıca dijital medya için de projelerimiz var. Şuan da görüşmelerimiz sürüyor, ilerleyen günlerde belli olacak" dedi.

                İKİNCİ KEZ EVET
                Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, geçtiğimiz gün Evgar'ın Emirgan'da ki evlerinde düğün yaptı. Mart ayında nikah kıyan çift, yakın dostları ve ailesinin katıldığı düğünde Evgar ve Babataş çifti, çok mutlu olduklarını söyledi. Evgar, "2. kez evleniyoruz" dedi. Yedi aylık hamile olan Evgar, doğacak kızları Mavi için yaptıkları ritüelin çok konuşulması üzerine Evgar şöyle konuştu: Zaten vardı böyle bir gelenek. Çok güzel ve büyülü oldu. Herkese dokunan bir kadın çemberi oldu, tavsiye ediyorum.
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                Haberler Saklambaç Gökhan Tepe ve Ayla Çelik, sevenleriyle buluştu
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