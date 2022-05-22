Gökhan Tepe ve Ayla Çelik, sevenleriyle buluştu

Türk pop müziğinin iki güçlü sesi Gökhan Tepe ve Ayla Çelik, geçtiğimiz akşam Esat Kaba yönetimindeki Paradise Production tarafından hazırlanan 'Aşka Dair Şarkılar' isimli projeleri ile ilk kez sevenlerinin karşısına çıktı. Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği konsere yaklaşık elli bin kişi şarkılara eşlik etti.
'DESTAN'A 3 ÖDÜL
Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan' dizisi oyuncularına üç ödül verildi. Kocaeli Üniversitesi Liderlik Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Face To Fest Ödüllerinde 'Destan' dizisi başrol oyuncularından 'Edip Tepeli' Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu ve 'Deniz Barut'ta Yılın En İyi Kadın Karakter Oyuncusu ödüllerini aldıl. Türkiye'de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği geceye ilgi de bir hayli büyük oldu.
BAL GİBİ KONSER
Emre Altuğ, Gençlik Festivali konserinde Mardin'i salladı. Altuğ, Mardin Belediyesi'nin düzenlediği festivalde kırmızıbeyaz kombiniyle dikkat çekti. Yaklaşık 10 bin kişinin katılım gösterdiği konserde Altuğ'un, son şarkısı 'Bal Gibi' büyük alkış aldı.