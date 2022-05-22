Emir Sarıgül'ün Gülben Ergen'le adı anılınca, Sibel Can ile ilişkisinde kriz çıktı

"Al Sana Haber" adlı Youtube programında Seyhan Soylu, "Sibel Can, Buket Aydın'ın ardından Gülben Ergen olayları da çıkınca evde kavga ediyorlar. Sibel Can sinir krizi geçirip elinde ne varsa atmaya başlıyor. Hatta kafası yarılıyor" dedi.