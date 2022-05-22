Emir Sarıgül'ün Gülben Ergen'le adı anılınca, Sibel Can ile ilişkisinde kriz çıktı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün çapkınlıkları ile magazin gündeminden düşmeyen playboy oğlu Emir Sarıgül hakkında ortaya atılan şok iddia magazin dünyasını karıştıracak.
YouTube'da yayınlanan "Al Sana Haber" programında Seyhan Soylu'nun magazin dünyasına bomba gibi düşen iddialarına göre; Emir Sarıgül uzatmalı aşkı Sibel Can ile evde şiddetli bir kavgaya tutuştu.
Seyhan Soylu'nun iddiasına göre Can ile Sarıgül, iş adamının isminin Gülben Ergen il anılmasından sonra tartışmaya başladı.