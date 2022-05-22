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    Emir Sarıgül'ün Gülben Ergen'le adı anılınca, Sibel Can ile ilişkisinde kriz çıktı

    Uzun yıllardır Sibel Can ile bir dargın bir barışık birliktelik yaşayan Emir Sarıgül’ün Gülben Ergen’le adı anılınca, ilişkide kriz çıktı... İddiaya göre Can, sinir krizi geçirdi. Sibel Can, sevgilisi Emir Sarıgül'den 11 yaş büyük.

    Ergen krizi

    Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün çapkınlıkları ile magazin gündeminden düşmeyen playboy oğlu Emir Sarıgül hakkında ortaya atılan şok iddia magazin dünyasını karıştıracak.

    YouTube'da yayınlanan "Al Sana Haber" programında Seyhan Soylu'nun magazin dünyasına bomba gibi düşen iddialarına göre; Emir Sarıgül uzatmalı aşkı Sibel Can ile evde şiddetli bir kavgaya tutuştu.

    Seyhan Soylu'nun iddiasına göre Can ile Sarıgül, iş adamının isminin Gülben Ergen il anılmasından sonra tartışmaya başladı.
        Emekli ve memura yeni maaş
        Haberler Saklambaç Emir Sarıgül'ün Gülben Ergen'le adı anılınca, Sibel Can ile ilişkisinde kriz çıktı
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