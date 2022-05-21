Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti oğulları Kurt Efe'nin heyecanını yaşıyor! İşte yakışıklı oyuncunun büyük dönüşümü





Daha önce verdiği röportajda çok mutlu olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, babalığı anlattı: Başak'ın karnı büyüdükçe dönüştüm. Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım.