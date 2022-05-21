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    Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti oğulları Kurt Efe'nin heyecanını yaşıyor! İşte yakışıklı oyuncunun büyük dönüşümü

    Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe’nin heyecanını yaşıyor. Çiçeği burnunda baba, “Başak’ın karnı büyüdükçe dönüştüm. Tarifsiz duygu. Büyülü bir şey” dedi.

    Büyük dönüşüm

    Geçen aylarda bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz haftalarda kucaklarına aldı.



    Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin, altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyordu.



    Daha önce verdiği röportajda çok mutlu olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, babalığı anlattı: Başak'ın karnı büyüdükçe dönüştüm. Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım.



        "Kendi bedenimde hissettim. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey..."



        Daha önce de eşi için "Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor" diyen ünlü oyuncunun son sözleri sosyal medyada yankı buldu.



        Kıvanç için "Bu adam gerçek değil", "Erkekler, Kıvanç ve diğerleri diye ikiye ayrılıyor", "Türk erkeklerinin romantizm ortalaması Kıvanç sayesinde yükseliyor" gibi yorumlar yapıldı.
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            Haberler Saklambaç Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti oğulları Kurt Efe'nin heyecanını yaşıyor! İşte yakışıklı oyuncunun büyük dönüşümü
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