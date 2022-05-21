GQ'NUN 10. yılı, Richard Mille ana sponsorluğunda The Bodrum Edition'da düzenlenen görkemli bir davetle kutlandı.
10. yıla özel hazırlanan "AURA" sergisinin lansmanının da yapıldığı davete, Türkiye'den birçok ünlü ismin yanı sıra yurtdışından da tanınmış simalar katıldı.
GELİR BAĞIŞLANACAK
Yayın hayatı boyunca sektörde pek çok ilke imza atan GQ Türkiye'nin 10. yılına özel kurgulanan ve küratörlüğünü Şanel Şan Sevinç'in yaptığı "AURA" sergisinde, Ali Abayoğlu "Denizanası", Güneş Özmen "The Sun is Rising", Murat Saygıner "Wind Rose" ve Bünyamin Aydın "Anxiety" adlı eserleriyle yer aldı.