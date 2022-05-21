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    10 yaşına giren GQ'nun Bodrum'daki kutlamasında ünlüler geçidi! Şükrü ÖzyıldızErdal Beşikçioğlu, Engin Altan Düzyatan...

    Dünyanın en önemli moda ve yaşam kültürü yayınlarından GQ’nun 20. edisyonu olarak 2012 yılında yayına başlayan GQ Türkiye 10 yaşında... Bodrum'daki kutlamaya, çok özel davetliler katıldı.

    GQ coşkusu

    GQ'NUN 10. yılı, Richard Mille ana sponsorluğunda The Bodrum Edition'da düzenlenen görkemli bir davetle kutlandı.



    10. yıla özel hazırlanan "AURA" sergisinin lansmanının da yapıldığı davete, Türkiye'den birçok ünlü ismin yanı sıra yurtdışından da tanınmış simalar katıldı.



    GELİR BAĞIŞLANACAK
    Yayın hayatı boyunca sektörde pek çok ilke imza atan GQ Türkiye'nin 10. yılına özel kurgulanan ve küratörlüğünü Şanel Şan Sevinç'in yaptığı "AURA" sergisinde, Ali Abayoğlu "Denizanası", Güneş Özmen "The Sun is Rising", Murat Saygıner "Wind Rose" ve Bünyamin Aydın "Anxiety" adlı eserleriyle yer aldı.



        Büyük ilgi gören eserler, daha sonra İstanbul'da düzenlenecek müzayede ile satışa sunulacak ve elde edilen gelir, Paris Beyin Enstitüsü'ne bağışlanacak.



        Bu özel davet yurt dışında da büyük ses getirdi.



        The Bodrum Eedition'da düzenlenen görkemli davete iş, kültür, sanat, moda, spor ve medya dünyasından Tuba Ünsal, Ece Sükan, Erdal Beşikçioğlu, Neslişah-Engin Altan Düzyatan, Şükrü Özyıldız, Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Mobolaji Dawodu, Frank Roberts, Vas Morgan katıldı.

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