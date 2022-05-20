Gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un yazdığı kitabın lansmanı düzenlendi

Gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un kaleme aldığı "Yarım Asrı Devirenler" kitabının lansmanı, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'deki bir mekanda yapıldı. Bozkurt'un ilişkilerinde yarım asrı geride bırakan yedi ünlü çiftin mutlu birlikteliklerini anlattığı kitabının lansmanına aralarında atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol'un da olduğu birçok seçkin konuk katıldı.
ZİRVENİN DEĞİŞMEZ İSMİ
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki son bölümüyle yine zirvedeydi. Sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan dizi, reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. 'Kuruluş Osman, yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Kuruluş Osman 94. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,10 izlenme oranı ve %24,04 izlenme payı, AB'de %6,78 izlenme oranı ve %18,58 izlenme payı 20+ABC1'de %9,12 izlenme oranı ve %22,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
TOP MİSAFİR
Dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss, bu sene de kural bozmadı. Tam anlamıyla bir Bodrum aşığı olan 48 yaşındaki eski manken, dün yine Türkbükü'nde müdavimi olduğu detoks merkezinde görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden ünlü manken fotoğraflarının çekilmemesi için arkadaşlarından yardım istedi. Havuz başında arkadaşlarıyla keyif yapan Kate Moss, kusursuz fiziğiyle de dikkat çekti.