Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un yazdığı kitabın lansmanı düzenlendi

    Gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un kaleme aldığı "Yarım Asrı Devirenler" kitabının lansmanı, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'deki bir mekanda yapıldı. Bozkurt'un ilişkilerinde yarım asrı geride bırakan yedi ünlü çiftin mutlu birlikteliklerini anlattığı kitabının lansmanına aralarında atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol'un da olduğu birçok seçkin konuk katıldı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 20 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Lansmana ünlü akını

    Gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un kaleme aldığı "Yarım Asrı Devirenler" kitabının lansmanı, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'deki bir mekanda yapıldı. Bozkurt'un ilişkilerinde yarım asrı geride bırakan yedi ünlü çiftin mutlu birlikteliklerini anlattığı kitabının lansmanına aralarında atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol'un da olduğu birçok seçkin konuk katıldı.

    ZİRVENİN DEĞİŞMEZ İSMİ
    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki son bölümüyle yine zirvedeydi. Sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan dizi, reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. 'Kuruluş Osman, yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Kuruluş Osman 94. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,10 izlenme oranı ve %24,04 izlenme payı, AB'de %6,78 izlenme oranı ve %18,58 izlenme payı 20+ABC1'de %9,12 izlenme oranı ve %22,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

    TOP MİSAFİR
    Dünyaca     ünlü İngiliz top model Kate Moss, bu sene de kural bozmadı. Tam anlamıyla bir Bodrum aşığı olan 48 yaşındaki eski manken, dün yine Türkbükü'nde müdavimi olduğu detoks merkezinde görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden ünlü manken fotoğraflarının çekilmemesi için arkadaşlarından yardım istedi. Havuz başında arkadaşlarıyla keyif yapan Kate Moss, kusursuz fiziğiyle de dikkat çekti.

        SETLERİ ÖZLEDİ
        Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yalnız başına alışveriş yapan güzel oyuncu, ayaküstü soruları yanıtladı. Yoğun görüşmelerinin olduğunu belirten Küçükköse, yazı çalışarak geçireceğini söyledi. Oyuncu, tatil programı sorulunca, "3 senedir tatil yapıyoruz, biraz çalışalım artık, setleri özledim" diye konuştu. Aydın HAMZA

        KOMİK PELİN
        Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün annesi Nural Koçyiğit ile birlikte moda pazarlama ve alışveriş fuarına katıldı. Yeni bir komedi dizisinde rol alacağını söyleyen Pelin Karahan, "Komediyi sevdim" dedi. Aydın HAMZA

        BODRUM İSYANI
        Geçtiğimiz         akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda sahne alan Özay Bakır, Bodrum'daki ev fiyatlarına isyan etti. Yaz boyunca Bodrum'da sahne alacağı için burada bir ev kiralayan ünlü şarkıcı, "Üç aylık ev kirası için 400 bin TL ödedim. Neredeyse tüm kazanacağım parayı kiraya yatırdım" dedi.

            ALIŞVERİŞ DEMETİ
            Demet Akalın, önceki gün Esra Balamir ile bir AVM'deydi. Tarzı ile dikkat çeken Akalın ve Balamir, yemek sonrası özel araçları ile evlerinin yolunu tuttu. Bu arada Bodrum tatili öncesinde Demet Akalın'ın ünlü markalardan yüklü miktarda alışveriş yaptığı öğrenildi.

            ORTALIK YIKILDI
            Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk sloganlarından olan 'Yıkıla Yıkıla' şarkısı ile gönüllerde taht kuran Yener Çevik, sosyal medyayı salladı. Çevik'in dillere marş olan şarkısı, Youtube'da 50 milyon kez tıklandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İBB’den Apolas Lermi’ye konser
            Haberler Saklambaç Gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un yazdığı kitabın lansmanı düzenlendi
                SON DAKİKA