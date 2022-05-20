Gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un yazdığı kitabın lansmanı düzenlendi

ZİRVENİN DEĞİŞMEZ İSMİ

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki son bölümüyle yine zirvedeydi. Sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan dizi, reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. 'Kuruluş Osman, yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Kuruluş Osman 94. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,10 izlenme oranı ve %24,04 izlenme payı, AB'de %6,78 izlenme oranı ve %18,58 izlenme payı 20+ABC1'de %9,12 izlenme oranı ve %22,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.