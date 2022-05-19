Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui'den sürpriz evlilik





ALEYNA'DAN BİR İLK

Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, bir ilki başardı. Bugüne kadar EQUAL Türkiye elçisi olan 13 Türk kadın sanatçı, New York Times Square'de boy gösterdi. Programın birinci yılında ise Türkiye için bir ilk yaşandı. Türkiye'den ilk defa bir kadın sanatçı EQUAL müzik programının global elçisi olurken 22 yaşındaki popçunun fotoğrafı New York Times Square'de ikinci kez boy gösterdi.