Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui'den sürpriz evlilik

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui, dün sürpriz bir şekilde evlendiklerini ilan etti. Özel bir uçakla gittikleri Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dünya evine giren ünlü futbolcu ile Fas asıllı İtalyan model aşkı, "Biz evlendik. Aile ve arkadaşlarımızla yapacağımız kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
ALEYNA'DAN BİR İLK
Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, bir ilki başardı. Bugüne kadar EQUAL Türkiye elçisi olan 13 Türk kadın sanatçı, New York Times Square'de boy gösterdi. Programın birinci yılında ise Türkiye için bir ilk yaşandı. Türkiye'den ilk defa bir kadın sanatçı EQUAL müzik programının global elçisi olurken 22 yaşındaki popçunun fotoğrafı New York Times Square'de ikinci kez boy gösterdi.
SEFO COŞKUSU
Genç Kuşak Fest, Sefo konseri ile sona erdi. Uşak Atapark'ta toplanan on binlerce kişilik kalabalık, son zamanlarda 'Bilmem mi' ve 'Affettim' gibi şarkılarıyla ün kazanan Sefo konserinde gönüllerince eğlendi. Hayatında ilk defa tarhana çorbası içtiğini anlatan Sefo, bundan sonra favorisinin Uşak tarhanası olduğunu söyledi.