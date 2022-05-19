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    Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui'den sürpriz evlilik

    Manchester City'de forma giyen Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui süpriz şekilde evlendiklerini ilan ettiler. İşte sizler için derlediğimiz 19 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi Saklambaç haberleri...

    Sürprize gelin

    Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui, dün sürpriz bir şekilde evlendiklerini ilan etti. Özel bir uçakla gittikleri Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dünya evine giren ünlü futbolcu ile Fas asıllı İtalyan model aşkı, "Biz evlendik. Aile ve arkadaşlarımızla yapacağımız kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.



    ALEYNA'DAN BİR İLK
    Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, bir ilki başardı. Bugüne kadar EQUAL Türkiye elçisi olan 13 Türk kadın sanatçı, New York Times Square'de boy gösterdi. Programın birinci yılında ise Türkiye için bir ilk yaşandı. Türkiye'den ilk defa bir kadın sanatçı EQUAL müzik programının global elçisi olurken 22 yaşındaki popçunun fotoğrafı New York Times Square'de ikinci kez boy gösterdi.



    SEFO COŞKUSU
    Genç Kuşak Fest, Sefo konseri ile sona erdi. Uşak Atapark'ta toplanan on binlerce kişilik kalabalık, son zamanlarda 'Bilmem mi' ve 'Affettim' gibi şarkılarıyla ün kazanan Sefo konserinde gönüllerince eğlendi. Hayatında ilk defa tarhana çorbası içtiğini anlatan Sefo, bundan sonra favorisinin Uşak tarhanası olduğunu söyledi.



        ANLI ŞANLI ÖDÜL
        Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ödüllerine yenisini ekledi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin beşincisi düzenlendiği Vizyon Ödülleri'nde Anlı, iki kategoride ödüle layık görüldü. Anlı, "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" seçilirken programı ise "Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı" kategorisinde ödül aldı. Anlı, bu ödülle üst üste beşinci kez En İyi Kadın Sunucu ödülüne hak kazandı.



        ÇİFTE GURUR
        ATV'nin sevilen dizisi "Yalnız Kurt"a üniversite öğrencilerinden ödül... Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Bahar Festivali, yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav ve oyuncu Cihan Ünal'ın söyleşisiyle başladı. Yalnız Kurt başrol oyuncusu Hasan Denizyaran'a "En Genç Başarılı Dizi Film Oyuncusu" ve oyuncu Murat Han'a "2022 Yılı En Karizmatik Dizi Film Oyuncusu Ödülü" takdim edildi.



        YÜRÜYEN KARİZMA
        Kerem Bürsin, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Önce dostlarıyla yemek yiyen Bürsin, daha sonra bir mağazada fotoğraf makinelerini inceledi. Bu arada geçtiğimiz günlerde "Sadece 3 pantolonum var" diyen ünlü oyuncu, salaş tarzıyla da dikkat çekti.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Saklambaç Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui'den sürpriz evlilik
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