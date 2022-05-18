Şöhreti Türkbükü’nde çekilen fotoğrafları sayesinde yakalayan Eda Taşpınar Bodrum defterini kapattı

Adını yıllar önce Nurettin Hasman'la yaşadığı aşk ve Bodrum'da şezlongda güneşlenirken çekilen fotoğraflarıyla duyuran Eda Taşpınar, ünlü olduğu yerin üzerini çizdi. Kendi adını taşıyan güneş yağları sayesinde hatırı sayılır bir gelir elde eden sosyetik ikoncan, geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'ın gözde adası Mikanos'tan ev almıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilerle konuşan Eda Taşpınar, "Bu yaz sizi Bodrum'da görecek miyiz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Beş ay Mikanos'taki evimde kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez ama yaşanacak ve görülecek çok yerler var, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum."
SON İZİN GÜNÜ
Başarılı sanatçı Mustafa Ceceli, önceki gün eşi Selin İmer ile bir AVM'de görüntülendi. Yoğun konser maratonuna başlayacağını söyleyen Ceceli, "Bugün aslında son izin günüm gibi" dedi. Bu arada ünlü çift, her zamanki gibi uyumlu giyim tarzlarıyla da dikkat çekti.
ALKIŞLAR ERKAN'A
İnsanların sevdiklerine güzel dileklerini iletmek için ünlü isimler aracılığı ile video mesajı gönderdikleri bir platforma üye olan Erkan Petekkaya'nın kazandığı tüm geliri bağışladığı ortaya çıktı. Alzheimer tedavisi gören annesini yaklaşık 2 yıl önce kaybeden Petekkaya'nın gelirin tamamını, Türkiye Alzheimer Derneği'ne bağışladığı öğrenildi.