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    Şöhreti Türkbükü’nde çekilen fotoğrafları sayesinde yakalayan Eda Taşpınar Bodrum defterini kapattı

    Şöhreti Türkbükü’nde çekilen fotoğrafları sayesinde yakalayan Eda Taşpınar, artık Bodrum’a gitmeyeceğini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 18 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Bodrum defterini kapattı!

    Adını yıllar önce Nurettin Hasman'la yaşadığı aşk ve Bodrum'da şezlongda güneşlenirken çekilen fotoğraflarıyla duyuran Eda Taşpınar, ünlü olduğu yerin üzerini çizdi. Kendi adını taşıyan güneş yağları sayesinde hatırı sayılır bir gelir elde eden sosyetik ikoncan, geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'ın gözde adası Mikanos'tan ev almıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilerle konuşan Eda Taşpınar, "Bu yaz sizi Bodrum'da görecek miyiz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Beş ay Mikanos'taki evimde kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez ama yaşanacak ve görülecek çok yerler var, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum."



    SON İZİN GÜNÜ
    Başarılı sanatçı Mustafa Ceceli, önceki gün eşi Selin İmer ile bir AVM'de görüntülendi. Yoğun konser maratonuna başlayacağını söyleyen Ceceli, "Bugün aslında son izin günüm gibi" dedi. Bu arada ünlü çift, her zamanki gibi uyumlu giyim tarzlarıyla da dikkat çekti.



    ALKIŞLAR ERKAN'A
    İnsanların sevdiklerine güzel dileklerini iletmek için ünlü isimler aracılığı ile video mesajı gönderdikleri bir platforma üye olan Erkan Petekkaya'nın kazandığı tüm geliri bağışladığı ortaya çıktı. Alzheimer tedavisi gören annesini yaklaşık 2 yıl önce kaybeden Petekkaya'nın gelirin tamamını, Türkiye Alzheimer Derneği'ne bağışladığı öğrenildi.



        ANKARA ESİNTİSİ
        Türk rap müziğinin başarılı ismi Aga B, yeni albümü 'Muamma'yı' müzikseverlerle buluşturdu. Aga B, 8 şarkıdan oluşan albümünde Ankara esintilerini müziğine yansıttı. Ünlü rapçi, şarkıları kadar animasyon klipleriyle de dikkat çekiyor. her şarkı için 3D animasyon GİF'ler de müzikseverlerin beğenisine sunuldu.


        BEREKETLİ POLEMİK
        Geçtiğimiz aylarda bir ödül töreninde giydiği cesur kıyafeti polemik konusu olan Melis Sezen, sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü bir iç giyim markası, güzel oyuncuya reklam teklifi götürdü. Daha önce de birçok ünlü ismin reklamlarında boy gösterdiği marka, Melis Sezen'e yeni sezonda marka yüzü olması için tam 2 milyon TL teklif etti. Güzel oyuncunun teklife sıcak baktığı söyleniyor.



        SOSYAL ÇİFT
        İlişkileri sosyal medya sayesinde başlayan fenomen Ala Tokel ile Survivor yarışması sayesinde tanınan Yiğit Poyraz, önceki gün bu karelerini Instagram'da paylaştı. Instagram'da 580 bin takipçisi olan Tokel'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.



            KAHVELİ YÜRÜYÜŞ
            Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, önceki gün sevgilisi Murat Aslan ile Nişantaşı'ndaydı. İşlerini halletmek için geldikleri Nişantaşı'nda kısa bir yürüyüş yapan sosyetik güzel, her zamanki gibi tarzıyla dikkat çekerken elinden de kahvesini düşürmedi.



            ŞANSLI SHERLOCK
            Geçtiğimiz gün Çeşme'ye giden Özge Ulusoy, kural bozmadı. Her zamanki gibi yine yanında köpeğini de götüren ünlü modelin Çeşme'den Sherlock ile paylaştığı bu fotoğrafına "Şanslı köpek, Özge ile Türkiye'yi geziyor" esprileri yağdı.



            SESSİZ S'EDA'SIZ
            Eda Ece, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şapka ve güneş gözlüğüyle tanınmakta güçlük çeken Ece, kendisine yöneltilen sorulara "Ses tellerimde rahatsızlandım. O yüzden doktora geldim. Bugün beni bağışlayın konuşamayacağım" diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.



                HEYECAN DORUKTA
                ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek 94'üncü bölümüyle nefes kesecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Alpları kapısını kırdıkları İnegöl Kalesi'nde ilerlerken kaleyi ele geçirmek üzere olan Gündüz Bey, ağır yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

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                Karadeniz turunun faturası Murat Ongun’a yansıdı
                Haberler Saklambaç Şöhreti Türkbükü’nde çekilen fotoğrafları sayesinde yakalayan Eda Taşpınar Bodrum defterini kapattı
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