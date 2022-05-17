Hande Ataizi yıllara meydan okuyor! 48 yaşındaki oyuncu spor salonunda yaptığı paylaşımla hayran bıraktı

Hande Ataizi, yıllara meydan okuyor... 48 yaşındaki ünlü oyuncu, dün spor salonundan yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bıraktı. Sırt kaslarını gözler önüne seren hareketler yapan Hande Ataizi'ye takipçilerinden "Benim diyen gençler bu hareketi yapamaz. Helal olsun" mesajları yağdı.
GÜZEL REKABET
Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan yaptıkları son paylaşımlarıyla olay yarattı. Kıyafetleriyle cesaretlerini konuşturup güzelliklerini gözler önüne seren ünlü oyuncular, beğeni yağmuruna tutuldu. Demet Özdemir'in fotoğrafı yaklaşık 485 bin beğeni alırken Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yaklaşık 200 bin beğeni geldi.
CENNETE YOLCULUK
Aslıhan Karalar, kendisi gibi oyuncu arkadaşı Doğa Özüm ile önceki gün Alaçatı'nın yolunu tuttu. Güzel havayı fırsat bilip Ege'nin gözde tatil adresinin tadını çıkaran Karalar, Instagram'dan yaptığı renkli paylaşımlarına da "Cennet" notu düştü.