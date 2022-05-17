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    Hande Ataizi yıllara meydan okuyor! 48 yaşındaki oyuncu spor salonunda yaptığı paylaşımla hayran bıraktı

    Hande Ataizi yıllara resmen meydan okuyor. 48 yaşındaki güzel oyuncu spor salonunda yapıtğı paylaşımla herkesi kendine hayran bıraktı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Hande ’kas’ıldı

    Hande Ataizi, yıllara meydan okuyor... 48 yaşındaki ünlü oyuncu, dün spor salonundan yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bıraktı. Sırt kaslarını gözler önüne seren hareketler yapan Hande Ataizi'ye takipçilerinden "Benim diyen gençler bu hareketi yapamaz. Helal olsun" mesajları yağdı.



    GÜZEL REKABET
    Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan yaptıkları son paylaşımlarıyla olay yarattı. Kıyafetleriyle cesaretlerini konuşturup güzelliklerini gözler önüne seren ünlü oyuncular, beğeni yağmuruna tutuldu. Demet Özdemir'in fotoğrafı yaklaşık 485 bin beğeni alırken Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yaklaşık 200 bin beğeni geldi.



    CENNETE YOLCULUK
    Aslıhan Karalar, kendisi gibi oyuncu arkadaşı Doğa Özüm ile önceki gün Alaçatı'nın yolunu tuttu. Güzel havayı fırsat bilip Ege'nin gözde tatil adresinin tadını çıkaran Karalar, Instagram'dan yaptığı renkli paylaşımlarına da "Cennet" notu düştü.



        DURUN POZ VEREYİM
        Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün Arnavutköy'deki bir mekanda arkadaşları ile otururken görüntülendi. Kendilerini çekmesi için telefonunu garsona verip poz veren Bekiroğlu, basın mensuplarını görünce garsona dönüp "Dur sen çekme, gazetecilere poz verelim onlar çeksin" diyerek objektiflere böyle gülümsedi.



        BU TARZ KENAN
        Dünyaca ünlü bir jean markasının yüzü olan Kenan Doğulu, verdiği pozlarla büyük beğeni topladı. Sahnelerdeki şıklığını fotoğraflarında da sergileyen ünlü popçunun çekimlerdeki hali ve ortaya çıkan kareler, profesyonel modellerden farksızdı.



        KIVANÇ BABA GÖRÜNDÜ
        Arabalara olan merakıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Maslak'taki bir garaj açılışındaydı. Eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'yi dünyaya getirmesinden sonra ilk kez bir davete katılan yakışıklı oyuncu, tarzıyla yine ilgi odağıydı. Kıvanç Tatlıtuğ, neşeli halleriyle de dikkat çekti.



            AKKIZ ÇIKMAZDA
            Destan'ın atv'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak 23'üncü bölümüne aşk ve ölüm çıkmazında kalacak olan Akkız ve Batuga'yı bekleyen sonuç damgasını vuracak. Batuga'yı kurtarmak için tehlikeden tehlikeye koşan Akkız'ı bu sefer çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. Aşk ve ölüm çıkmazında kalacak olan Akkız ve Batuga'yı bu sefer nasıl bir sonuç beklemektedir. Kazanan aşk mı yoksa ölüm mü olacak?



            GÜLBEN ENERJİSİ
            Son günlere arka arkaya verdiği konserlerle adından söz ettiren Gülben Ergen, Cumartesi gecesi Almanya Dortmund'da sahne aldı. Güzel sanatçı, önceki akşam da Menemen'de düzenlenen Emiralem Çilek Festivali'nde sahneye çıkarak binlerce hayranını coşturdu.



            EN BÜYÜK HAYRAN
            Ünlü oyuncu Melisa Sözen, önceki gün Cihangir'deydi. Sevgilisi Harun Tekin'in grubu Mor ve Ötesi'nin büyük hayranı olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Her konserlerinde Harun'uma destek olmak için onların yanındayım" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                KLASİK TEOMAN
                Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında önceki gece sahnedeydi. 2022 sezonun ilk Harbiye performansında İstanbullular'ın yoğun ilgi gösterdiği rockçı, konserini tıka basa doldurdu.



                İHANET BESTESİ!
                Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlilik hazırlığı yaptığı deprem tahmin uzmanı sevgilisi Oksal Erev ile ilişkisini şiddet gördüğü iddiasıyla noktalamıştı. Ayrılığın ardından çok kısa bir süre sonra, iş insanı Evren Bölek'le aşk yaşamaya başlayan Beste Açar doğum gününde evlilik teklifi aldı. Evren Bölek'e 'evet' diyen Açar, romantik anlarını sosyal medyadan yayınladı. Ancak bu paylaşıma şok bir yorum geldi. Bölek'ten sadece iki hafta önce Beste Açar yüzünden boşanan Ece Taşkın, ikilinin pozlarına şu yorumu yaptı: "Bana borcunu ödesin öyle yüzük alsın. Tabii sahte değilse veya hanımefendinin yüzü değilse."



                KAPI ÖNÜ SOHBETİ
                Oyuncu çift Yetkin Dikinciler ve eşi Aslı Orcan, önceki akşam Cihangir'deki evlerinin önünde görüntülendi. Dikinciler, çalışma temposunun yoğun olduğunu söylerken Orcan araya girip "Ben bir iş yapmıyorum, sadece şu aralar çocuk bakıyorum" diyerek güldürdü. (Doğan SAVAŞ)



                    LİSELİ AŞIKLAR GİBİ!
                    Nuri Alço, geçtiğimiz gün eşi Burcu Sezginoğlu ile bir AVM'de objektiflere yansıdı. Azerbaycan'da sinema filmi çektiğini söyleyen 70 yaşındaki usta oyuncu, "Şimdilik detay veremiyorum yakında fragman yayınlanır" demekle yetindi. Önümüzdeki günlerde tatile gideceğini de söyleyen ikili, liseli aşıklar gibi sürekli el eleydi.



                    3'TE 3 YAPTI
                    Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserlerinin ilk 3 gününde sahnedeydi. 3'te 3 yaparak geçen yılın rekoruna göz kırpan ünlü sanatçı, yepyeni sahnesi ve repertuarı ile yaz turnesinin de startını verdi.



                    DARPHANE!
                    Geçtiğimiz ay bir mücevher markasının yüzü olan, birkaç gün önce de ünlü giyim firması için koleksiyon hazırlayan Burcu Esmersoy, yeni anlaşmasını duyurdu. Parfüm markasının yüzü olan sunucu, önceki gün verdiği pozlarla yine büyüledi. Her anlaşmadan ortalama 1 milyon TL kazandığı konuşulan sunucu, böylece sadece 1.5 ay gibi bir sürede en az 3 milyon TL'yi cebine koymuş oldu.



                        BAŞTAN SONA YALAN!
                        Dün Feryal Gülman ile Kemal Gülman, arasında süren dokuz yıllık boşanma davasının Çağlayan Adliyesi'nde sonuçlandığı haberleri ortaya atıldı. Hatta iddiaya göre Feryal Hanım'ın toplamda 60 milyon TL'lik tazminat talebini çok bulan mahkeme, Feryal Hanım'ın 'Gülman' soyadını kullanmasını yasakladı. Kızlık soyismi Sarımuratoğlu'nu kullanmak zorunda olduğu iddia edilen Feryal Gülman, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Son duruşmanın bundan yaklaşık 1.5 ay önce görüldüğünü ve bahsi geçen kararların alınmadığının altını çizen Feryal Hanım, soyadıyla ilgili ise şöyle dedi: "Mahkeme kararıyla istediğim soyadını kullanma hakkım mevcut. Bu haberlerin gerçeklik payı kesinlikle yok."

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                        Marmara Denizi’nde hayat var
                        Haberler Saklambaç Hande Ataizi yıllara meydan okuyor! 48 yaşındaki oyuncu spor salonunda yaptığı paylaşımla hayran bıraktı
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