Hande Ataizi yıllara meydan okuyor! 48 yaşındaki oyuncu spor salonunda yaptığı paylaşımla hayran bıraktı





AKKIZ ÇIKMAZDA

Destan'ın atv'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak 23'üncü bölümüne aşk ve ölüm çıkmazında kalacak olan Akkız ve Batuga'yı bekleyen sonuç damgasını vuracak. Batuga'yı kurtarmak için tehlikeden tehlikeye koşan Akkız'ı bu sefer çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. Aşk ve ölüm çıkmazında kalacak olan Akkız ve Batuga'yı bu sefer nasıl bir sonuç beklemektedir. Kazanan aşk mı yoksa ölüm mü olacak?