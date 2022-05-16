Kerem Bürsin'in sosyal medya fenomenlerine yaptığı eleştiriden eski aşkları Seranay Sarıkaya ve Hande Erçel de nasibini aldı





İnfluencer'ların çevreye karşı duyarlı olmadığını ifade eden Bursin, şöyle dedi: "Son 5 senedir hayatımızda bu influencer terimi var. Şahsen ben çok negatif görüyorum. Bu tarz sorunlara destek olmayıp bir de sorun yaratmaya devam ediyorlar. Bu tarz insanlar yerine 'Bende bir tişört var 15 senedir aynı tişörtü giyiyorum' diyen fenomenleri takip etmek lazım."