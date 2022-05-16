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    Kerem Bürsin'in sosyal medya fenomenlerine yaptığı eleştiriden eski aşkları Seranay Sarıkaya ve Hande Erçel de nasibini aldı

    Kerem Bürsin, sosyal medya fenomenlerini ‘sorumsuzlukla’ suçladı. Bürsin’in “Bir giydiklerini bir daha giymiyorlar” sözleri akıllara giyimleri için servet harcayan eski aşkları Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel’i getirdi.

    Sorumsuzlar!

    Oyuncu Kerem Bursin, önceki gün "Yuvam Dünya İklim Elçisi" olarak bir panelde konuştu.



    İklim krizine dikkat çeken ünlü oyuncu, son dönemde gündemden düşmeyen sosyal medya fenomenlerini sorumsuz olmakla suçladı.



    İnfluencer'ların çevreye karşı duyarlı olmadığını ifade eden Bursin, şöyle dedi: "Son 5 senedir hayatımızda bu influencer terimi var. Şahsen ben çok negatif görüyorum. Bu tarz sorunlara destek olmayıp bir de sorun yaratmaya devam ediyorlar. Bu tarz insanlar yerine 'Bende bir tişört var 15 senedir aynı tişörtü giyiyorum' diyen fenomenleri takip etmek lazım."



        'ETİK DEĞERLERİMİZ OLMALI'
        Ünlü isimlerin de tıpkı sosyal medya fenomenleri gibi çalıştığı markaların çevreye karşı duyarlı olup olmadığını dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Kerem Bürsin, ekledi:



        "Benim çalıştığım markalar, iklim krizine önem veren markalar. Bunu herkes için söyleyemem. İş birliği yaparken etik değerlerinize uymuyorsa bile uydurmanız lazım."



        Yakışıklı oyuncunun sözleri üzerine akıllara eski aşkları Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel geldi.



            Her iki güzel oyuncu da Bürsin'in veryansın ettiği fenomenler gibi bir giydiklerini bir daha giymeyip birçok markayla da iş birliği yapıyor.



            Birçok markanın yüzü olan Hande Erçel, kıyafetleri konusunda da son derece bonkör davranıyor.



            Serenay Sarıkaya, giyim kuşamına en çok para harcayan ünlülerin başında geliyor.

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            Haberler Saklambaç Kerem Bürsin'in sosyal medya fenomenlerine yaptığı eleştiriden eski aşkları Seranay Sarıkaya ve Hande Erçel de nasibini aldı
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