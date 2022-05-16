Kerem Bürsin'in sosyal medya fenomenlerine yaptığı eleştiriden eski aşkları Seranay Sarıkaya ve Hande Erçel de nasibini aldı

Oyuncu Kerem Bursin, önceki gün "Yuvam Dünya İklim Elçisi" olarak bir panelde konuştu.
İklim krizine dikkat çeken ünlü oyuncu, son dönemde gündemden düşmeyen sosyal medya fenomenlerini sorumsuz olmakla suçladı.
İnfluencer'ların çevreye karşı duyarlı olmadığını ifade eden Bursin, şöyle dedi: "Son 5 senedir hayatımızda bu influencer terimi var. Şahsen ben çok negatif görüyorum. Bu tarz sorunlara destek olmayıp bir de sorun yaratmaya devam ediyorlar. Bu tarz insanlar yerine 'Bende bir tişört var 15 senedir aynı tişörtü giyiyorum' diyen fenomenleri takip etmek lazım."