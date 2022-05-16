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    Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson sosyal medyayı salladı! Yabancı damadın yorumu herkesi hayran bıraktı

    Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson aşka geldi. Yabancı damat sevgilisinin Instagram'da paylaştığı kareye Türkçe yorum yorum atarak "Nazar değmesin bebeğim be" dedi. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz de 'Astin min', İzlandaca 'aşkım' diyerek karşılık verdi. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Evrensel aşk

    Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson, önceki gün sosyal medyada aşka geldi. Yabancı damat, nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisinin Instagram'da paylaştığı kareye Türkçe "Nazar değmesin bebeğim be" diye yazıp sonuna nazar boncuğu emojisi koydu.



    İZLANDACA CEVAP VERDİ
    Sevgilisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz de karşılık olarak "Çok aşığım sana astin min" diye yazdı. 'Astin min', İzlandaca 'aşkım' demek.



    SERVETLİK YÜRÜYÜŞ
    Tuğba Özerk, Bebek'te görüntülendi. Giysi ve takılarının fiyatı dudak uçuklattı. Tişörtü 1.250 euro, mont 4.500 euro, pantolon 1.750 euro, ayakkabı 4.500 TL, çanta 3.000 euro ve saati 35 bin euro'ydu. Yani kombini yaklaşık 738 bin TL'ydi... (Aydın HAMZA)



        KLASİK EDA
        Farklı giyim tarzıyla sık sık gündem olan Eda Taşpınar, geleneğini bozmadı. Bir süredir tatil için Bozcaada'da olan sosyetik ikoncan, dün plajdan yaptığı bu paylaşımla şaşkınlık yarattı. Boyu yaklaşık 1.75 santim olan Eda Taşpınar'ın devasa çantası, görenleri şaşırttı.



        KARANLIK TEKLİF
        Bu akşam yine milyonları atv ekranına kilitleyecek olan Hakim dizisinde işler iyice karışıyor. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.



        BURCU TÜKENDİ!
        Dizisinin bitmesiyle Bali'ye giden Burcu Özberk, tatilini noktaladı. Önceki gün Etiler'de gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, tıpkı Meryem Uzerli gibi 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığının sinyalini verdi. 32 yaşındaki güzel oyuncu, yeni projesiyle ilgili sorulara "Çalışmak istemiyorum" yanıtı verdi. Kendisine zaman ayırmak istediğini söyleyen Burcu Özberk, yakında yeniden Bali'ye gideceğini açıkladı.



            AİLE FİLMİ
            İbrahim Büyükak, geçtiğimiz gün eşi Nurdan Beşen ve oğulları Aslan ile bir AVM'deydi. Yeni dizisinin ikinci sezonunda eşi ve oğluyla kamera karşısına geçtiğini söyleyen Büyükak, yeni filminde de ailesiyle birlikte rol alabileceğini dile getirdi.



            MÜTHİŞ START
            Cem Adrian, önceki akşam "Biletinial Yaz Konserleri" serisine unutulmaz bir sahne performansı ile başlangıç yaptı. Sevilen sanatçı, şarkılarını kalabalık ile bir ağızdan seslendirdi. Yaz boyunca devam edecek konser serisinin ilki, katılımcılara unutulmaz anılar bıraktı.



            MİSS GİBİ AŞK
            Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi oyuncu ve şarkıcı Elif Yılmaz, yeni yılda aşk dilemişti. Yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yılmaz, aşkta aradığını buldu. Güzel yıldız, Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Kör'le ilişkisini önceki gün ilan etti.



                BABA-OĞUL GÜNÜ
                ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, dün tüm vaktini oğluyla geçirdi. Eşi Fahriye Evcen'in iş için Doha'ya gitmesi nedeniyle Karan'ın bakımıyla kendisi ilgilenen başarılı oyuncu, Instagram'da paylaştığı bu renkli karesine "Baba oğul günü" diye not düştü.



                BİR BAŞKA HADİSE
                Pop müziğin en cesur isimlerinden Hadise, Mehmet Dinçerler'le birlikte olduğundan beri sergilediği tavrını önceki akşam Antalya'da da bozmadı. Çiçeği burnunda gelin, iş insanının ricasıyla sahne kostümlerinde değişikliğe gitmişti. Neşeli halleriyle dikkat çeken Hadise, önceki akşamki konserinde de eski cesur görüntüsünden uzak bir kostüm tercih etti.



                ANNİE MÜJDESİ
                Bugüne kadar Harry Potter Operası ve Jessy Müzikali gibi sanat eserlerinin Türkiye'deki ilk prömiyerlerini başarıyla gerçekleştiren Mozart Akademi, bu kez dünyanın en ünlü çocuk müzikalleri arasında yer alan Annie'yi 26 Mayıs'ta İstanbul'da sergileyecek. Müzikal, İstanbul'un ardından 4/5 Haziran'da İzmir'de; 10/11 Haziran'da ise Ankara'da gösterilecek.



                    BEN PEMBE KUŞAĞIM!
                    Geçtiğimiz akşam Antalya'da konser veren Ajda Pekkan'ın neşesi yerindeydi. "Her yaşın bir güzelliği var, hemen estetiğe bağlıyorlar, bizimki genetik" diyen 76 yaşındaki Süperstar, sözlerini sürdürdü: "Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. A kuşağı, B kuşağı niye ayrıştırıyorsunuz? Kuşak, kuşatır. Ben de belime pembe bir kuşak taktım bu gece."



                    ADIM ADIM İYİLİK
                    Ayağını kaybettikten sonra kurduğu 'Altın Adımlar' hareketiyle birçok yüreğe dokunan Serkan Solmaz, Ece Erken ile ihtiyaç sahibi engellilere protezlerine kavuşmasına vesile oldu. Solmaz, Erken'le ampute olan kişilere protezlerini teslim etti.

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                    Sevinç ve gurur bir arada ilk uçuşlar başladı
                    Haberler Saklambaç Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson sosyal medyayı salladı! Yabancı damadın yorumu herkesi hayran bıraktı
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