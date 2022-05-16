Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson sosyal medyayı salladı! Yabancı damadın yorumu herkesi hayran bıraktı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson, önceki gün sosyal medyada aşka geldi. Yabancı damat, nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisinin Instagram'da paylaştığı kareye Türkçe "Nazar değmesin bebeğim be" diye yazıp sonuna nazar boncuğu emojisi koydu.
İZLANDACA CEVAP VERDİ
Sevgilisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz de karşılık olarak "Çok aşığım sana astin min" diye yazdı. 'Astin min', İzlandaca 'aşkım' demek.
SERVETLİK YÜRÜYÜŞ
Tuğba Özerk, Bebek'te görüntülendi. Giysi ve takılarının fiyatı dudak uçuklattı. Tişörtü 1.250 euro, mont 4.500 euro, pantolon 1.750 euro, ayakkabı 4.500 TL, çanta 3.000 euro ve saati 35 bin euro'ydu. Yani kombini yaklaşık 738 bin TL'ydi... (Aydın HAMZA)