Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson sosyal medyayı salladı! Yabancı damadın yorumu herkesi hayran bıraktı





KARANLIK TEKLİF

Bu akşam yine milyonları atv ekranına kilitleyecek olan Hakim dizisinde işler iyice karışıyor. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.