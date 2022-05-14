Tan Taşçı 2022 Harbiye serisinin açılışını dün gece yaptı

Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserlerinin açılışını dün gece yaptı. Geçtiğimiz yıl verdiği 16 Harbiye konseri ile rekora imza atan Tan Taşçı, 2022 sezonunun ilk konseri için sahnedeydi.

Ünlü sanatçı, kendi yazdığı şarkıların yanı sıra, coverlardan oluşan repertuarı ile unutulmaz bir geceye imza attı.

Bir hafta önce yayınladığı yeni teklisi "Gayrı" ile geceyi açan Tan Taşçı'ya Harbiye korosu eşlik etti. Listelerde yükselmeye devam eden "Gayrı"yı kapanışta da söyleyen Taşçı, gecenin finalinde seyircisini kırmayarak sahneye yeniden geldi, "Yalan" ile Harbiye'deki bu yılın ilk konserini tamamladı.