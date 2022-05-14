Linet, önceki gece bir mekanda sahne aldı. Türk müzikseverlerin yanı sıra Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve İsrail'den gelen hayranlarına da seslenen Linet, yüzlerce kişilik koroyla birlikte hep bir ağızdan şarkılarını seslendirdi. Linet, "Bu gece burada Birleşmiş Milletler Korusu gibi şarkılarımızı birlikte söylüyoruz. Daha büyük mutluluk olabilir mi?" dedi.
ZİRVENİN ADI ATV
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %6,02 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak birinci oldu. 136'ncı bölümüyle ekrana geldi. Adım adım büyük finale doğru ilerleyen ve #KadınGücü etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşamki bölümü yine beğeniyle izlendi.
YOĞUN HANDE
Hande Erçel, önceki gün Etiler'deki menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Kendisine gösterilen yoğun ilgiye, "Neden buradasınız?" diye takılan oyuncuya muhabirlerden beklenen soru geldi: "Kaan Bey'le olan ilişkinizle alakalı soruları neden geçiştiriyorsunuz? Erçel ise, "Oyunlar izledim, müzikale gittik, çok güzeldi" diye utangaç tavırlar sergileyip açıklamalarını tekrarladı. Erçel çok yoğun çalıştığına dikkat çekti. Aydın HAMZA