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    Linet, önceki gece bir mekanda sahne aldı

    Linet, önceki gece bir mekanda sahne aldı. Türk müzikseverlerin yanı sıra Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve İsrail'den gelen hayranlarına da seslenen Linet, yüzlerce kişilik koroyla birlikte hep bir ağızdan şarkılarını seslendirdi. Linet, "Bu gece burada Birleşmiş Milletler Korusu gibi şarkılarımızı birlikte söylüyoruz. Daha büyük mutluluk olabilir mi?" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 14 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Sınırları aştı

    Linet, önceki gece bir mekanda sahne aldı. Türk müzikseverlerin yanı sıra Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve İsrail'den gelen hayranlarına da seslenen Linet, yüzlerce kişilik koroyla birlikte hep bir ağızdan şarkılarını seslendirdi. Linet, "Bu gece burada Birleşmiş Milletler Korusu gibi şarkılarımızı birlikte söylüyoruz. Daha büyük mutluluk olabilir mi?" dedi.

    ZİRVENİN ADI ATV
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %6,02 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak birinci oldu. 136'ncı bölümüyle ekrana geldi. Adım adım büyük finale doğru ilerleyen ve #KadınGücü etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşamki bölümü yine beğeniyle izlendi.

    YOĞUN HANDE
    Hande Erçel, önceki gün Etiler'deki menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Kendisine gösterilen yoğun ilgiye, "Neden buradasınız?" diye takılan oyuncuya muhabirlerden beklenen soru geldi: "Kaan Bey'le olan ilişkinizle alakalı soruları neden geçiştiriyorsunuz? Erçel ise, "Oyunlar izledim, müzikale gittik, çok güzeldi" diye utangaç tavırlar sergileyip açıklamalarını tekrarladı. Erçel çok yoğun çalıştığına dikkat çekti. Aydın HAMZA

        CEYLAN KASILDI
        Ünlü bir fitness ekipmanları üreticisi, Türkiye pazarına girişini "Merhaba Türkiye" partisiyle kutladı. Partinin konuklarından Betül Demir, "Ben sporla çok ilgili olduğum için bu davete geldim. Fit olmak için çok çalışıyorum. Bizim gibi spora gönül vermiş insanlar için böyle markalar son derece kıymetli" dedi. Ceylan Çapa ise karın kaslarıyla dikkat çekti.

        SEVGİLİDEN TÜYO VAR
        Başarılı oyuncu Burak Deniz, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir kafede yemek yiyen oyuncu, mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Deniz, "Bu sıralar giyim tarzınız çok konuşuluyor. Didem hanım size giyim tavsiyelerinde bulunuyor mu?" şeklindeki soruya "Yemek yemeğe çıktım için böyle giyindim. Evet Didem ara sıra tavsiye veriyor giyim konusunda ama ben genellikle canımın istediğini giyiyorum." diyerek aşkı Didem Soydan'ın evine girdi.
        Doğan SAVAŞ

        ÇOK HEYECANLI
        Yeni teklisi 'Kınaları Yaktım' ile müzikseverler ile buluşan etnik ve özgün müzik yorumcusu Züleyha, geçtiğimiz gün Balıkesir Bigadiç Et ve Süt Festivali'nde sahne aldı. Konser veren Züleyha, 49. Geleneksel Havran At Yarışları törenine katılarak ata da bindi. 19 Mayıs'ta Havran'da konser verecek olan Züleyha, "Çok heyecanlıyım" dedi.

            EKONOMİK MERVE
            Birçok ünlü oyuncu bir giydiğini bir daha giymezken Merve Boluğur, tutumlu çıktı. 2019'dan beri Balenciaga'nın ünlü çorap ayakkabılarını giyen güzel oyuncunun ayağında önceki gün de 16 bin TL'lik ayakkabıları vardı. Merve Boluğur'u görenler "Ekonomik Merve" yorumları yapmaktan kendilerini alamadı.
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            Haberler Saklambaç Linet, önceki gece bir mekanda sahne aldı
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