Linet, önceki gece bir mekanda sahne aldı

CEYLAN KASILDI

Ünlü bir fitness ekipmanları üreticisi, Türkiye pazarına girişini "Merhaba Türkiye" partisiyle kutladı. Partinin konuklarından Betül Demir, "Ben sporla çok ilgili olduğum için bu davete geldim. Fit olmak için çok çalışıyorum. Bizim gibi spora gönül vermiş insanlar için böyle markalar son derece kıymetli" dedi. Ceylan Çapa ise karın kaslarıyla dikkat çekti.