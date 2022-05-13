Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasında kriz çıktı

Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar tam eridi derken ortalık yine gerildi. Varol, "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etmedi" diye Alişan'a uyarıda bulununca ailede yine kriz çıktı. Bunun üzerine Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş birbirine takipten çıkardı. Bununla da kalmayan Tektaş, Varol'un sözlerinden rahatsız olunca güzel oyuncuyu engelledi.
BRAVO EZGİ
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, kiracılarının zor duruma düşmemesi için bir süre onlardan kira almayan Mola, örnek bir davranış sergilemiş ve kiracılarına çok küçük oranda zam yapmıştı. Bununla ilgili sorular karşısında Mola, "Olması gerektiğine inandığım şeyi yaptım. Birbirimize destek olmamız gerekiyor böyle dönemlerde'' diye konuştu. (Aydın HAMZA)
SOSYAL BAŞARI
Önceki akşam düzenlenen bir ödül töreninde sosyal medyanın 'en'leri açıklandı. "Yılın En Parlayan Influencer"ı Yasemin Şefkatli Tatlıses seçilirken; "Yılın En İyi Moda Influencer'ı ödülüne Rachel Araz Kiresepi layık görüldü. Pelin Akil Altan ise "Yılın En İyi Celebrity Influencer"ı ödülünün sahibi oldu.