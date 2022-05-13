Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasında kriz çıktı





NEFES KESTİ

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', önceki akşamki bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #ZaferBizimdir etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm Türkiye 'Kuruluş Osman'ı izlerken aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Kuruluş Osman 93. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,84 izlenme oranı ve %26,49 izlenme payı, AB'de %8,04 izlenme oranı ve %14,66 izlenme payı 20+ABC1'de %10,30 izlenme oranı ve %25,97 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.