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    Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasında kriz çıktı

    Alişan’ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’ın arası açıldı. Eltiler, birbirlerini sosyal medyada engelledi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Eltiler savaşı!

    Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar tam eridi derken ortalık yine gerildi. Varol, "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etmedi" diye Alişan'a uyarıda bulununca ailede yine kriz çıktı. Bunun üzerine Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş birbirine takipten çıkardı. Bununla da kalmayan Tektaş, Varol'un sözlerinden rahatsız olunca güzel oyuncuyu engelledi.



    BRAVO EZGİ
    Ünlü oyuncu Ezgi Mola, kiracılarının zor duruma düşmemesi için bir süre onlardan kira almayan Mola, örnek bir davranış sergilemiş ve kiracılarına çok küçük oranda zam yapmıştı. Bununla ilgili sorular karşısında Mola, "Olması gerektiğine inandığım şeyi yaptım. Birbirimize destek olmamız gerekiyor böyle dönemlerde'' diye konuştu. (Aydın HAMZA)



    SOSYAL BAŞARI
    Önceki akşam düzenlenen bir ödül töreninde sosyal medyanın 'en'leri açıklandı. "Yılın En Parlayan Influencer"ı Yasemin Şefkatli Tatlıses seçilirken; "Yılın En İyi Moda Influencer'ı ödülüne Rachel Araz Kiresepi layık görüldü. Pelin Akil Altan ise "Yılın En İyi Celebrity Influencer"ı ödülünün sahibi oldu.



        TATİL İŞ BİR ARADA
        Uraz Kaygılaroğlu, Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Rol aldığı dizisinin finale doğru yaklaştığını söyleyen ünlü oyuncu, "Yazın hem tatil hem de biraz iş olacak" dedi. Bu arada Uraz Kaygılaroğlu, hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. (Doğan SAVAŞ)



        EDİS MÜJDESİ
        Edis, önceki akşam Bursa Kültür Parkı'nda verdiği konserle 6 bin kişiyi çoşturdu. Söylediği şarkıları ve yaptığı dans şovları ile kendine hayran eden ünlü popçu, konser sonunda binlerce hayranına "Yakında yine Bursa'da yeni şarkılarımla sizlerle beraber olacağım" müjdesi verdi.



        DENİZ KAZASI
        Son dönemin en popüler isimlerinden Pınar Deniz, önceki gün Antalya'daydı.Denizde küçük bir kaza yaşayan güzel oyuncu, paylaştığı bu kareye "Dalgaların azizliğine uğrayan bir Pınar çizelim şuraya" notu düştü.



            NEFES KESTİ
            Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', önceki akşamki bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #ZaferBizimdir etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm Türkiye 'Kuruluş Osman'ı izlerken aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Kuruluş Osman 93. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,84 izlenme oranı ve %26,49 izlenme payı, AB'de %8,04 izlenme oranı ve %14,66 izlenme payı 20+ABC1'de %10,30 izlenme oranı ve %25,97 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.



            TOPLU BEDDUA!
            Derici, önceki akşamki İzmir konserinden paylaştığı videoyla kendisini aldatan Cem Belevi'yi göndermesini yine yaptı! Kendisini ikinci kez aldatan Cem Belevi için sarf ettiği 'çeyrek popçu' ifadesiyle fenomen olan İrem Derici'nin öfkesi dinmek bilmiyor. Derici, son olarak Instagram hesabında paylaştığı bir konser kesitiyle eski sevgilisine göndermede bulundu. Şarkıcının kahkahayla not düşerek paylaştığı videoda İrem Derici, "Acemi Balık" şarkısının "Beni kalbimden vuranlar var ya" sözlerini söylüyor. Tam bu sırada İzmir'deki konserdeki seyircilerin bir kısmı ise bağırarak "Allah belasını versin" diyor!



            TAM GAZ AŞK
            Önceki gün Etiler'de gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Alp Navruz, tatili dört gözle beklediğini söyledi. Kendisi gibi oyuncu Ayça Ayşin Turan'la ilişkisi hakkında da konuşan Navruz, "Beraberliğimiz gayet güzel gidiyor, mutluyuz. Çok güzel zaman geçiriyoruz" dedi. Yakışıklı oyuncu, "Sevgilinizin ailesiyle tanıştınız mı?" sorusuna ise "Şu an için öyle bir durum yok" yanıtı verdi. (Aydın HAMZA)



                MARDİN HATIRASI
                Mustafa Ceceli, önceki akşam Mardin'de unutulmaz bir konser verdi. Birçok konserinde olduğu gibi yine eşini yalnız bırakmayan Selin İmer Ceceli de Mardin'deydi. Ünlü çift, dün de çıktıkları kısa süreli bir Mardin gezisinden bu kareleri paylaştı.



                BEKLENEN OLDU!
                Kenan Doğulu, moda sektörüne adım attı. Ünlü bir jean markasının yüzü olan Doğulu'nun iş birliği, önceki akşam Bomonti'deki bir mekanda yapılan partiyle duyuruldu. Lansman, Kenan Doğulu'nun sahneye çıkarak şarkı söylemesiyle unutulmaz bir geceye dönüştü.



                BÜYÜK BULUŞMA
                Türk pop müziğinin sevilen ismi Ece Mumay ve başarılı sanatçı Umut Timur aynı projede buluştu. Şarkılarıyla dijital mecralara damga vuran ikili söz ve müziğine Umut Timur'un imza attığı 'Cateleya'yı sevenlerinin beğenisine sundu.



                    GÜÇLÜ KADIN
                    Alternatif müziğin güçlü kadın vokallerinden Su Soley, Kabuk ismini taşıyan yeni albümünü dinleyicilerle buluşturdu. 7 şarkıdan oluşan Kabuk albümünü büyük bir özveri ve emek sonucu hazırlayan Su Soley, albümü temsil eden fotoğrafları ve kapak çalışması ile de güçlü kadın imajını yansıtıyor.



                    BABAYA EMANET
                    Sinan Güleryüz, geçtiğimiz gün kızı Luna ile birlikte bir alışveriş merkezindeydi. Eşi Özge Özder'in sette olmasından dolayı alışverişe kızı Luna ile birlikte çıktığını söyleyen Güleryüz, yaz ayları öncesinde kıpır kıpır hareketli bir şarkı hazırlığında olduklarını ve bununda artık son aşamasına geldikleri müjdesini verdi.



                    EFSANE DÖNÜŞEFSANE
                    Nilüfer, beş yıl aradan sonra yeni bir albümle müzikseverlerle buluşuyor. Volga Tamöz prodüktörlüğünde 26. albümüyle geri dönen Nilüfer'in, 5 yeni şarkıdan oluşan ''Kendine Bi' Şans Ver'' ve albümün çıkış şarkısı ''Boşver''in klibi, bugün tüm platformlardaki yerini aldı.



                        KAYIP BULUNDU!
                        Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ozan Güven, önceki akşam bir davet çıkışı görüntülendi. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Güven, bu konu hakkında 'Mahkeme devam ediyor. 9 Haziran'da davamız var; hayırlısı olsun" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)

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                        Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
                        Haberler Saklambaç Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasında kriz çıktı
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