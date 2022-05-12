Mehmet Ali Erbil'in sunucu Melika Öcalan'a yaptığı espri şoke etti! "Elimi değdirdiklerim..."

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam katıldığı bir törendeki sözleriyle Melike Öcalan'ı şoke etti. Ödülü almak için sahneye çıkan Erbil, Öcalan'a dönüp "Ne kadar güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu" dedi. Bu haddini aşan çirkin espri karşısında neye uğradığını şaşıran güzel sunucu, "Ben şoktayım şu an.. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" dedi. Yaptığı gafın farkına varan Mali, "Bir sana değdiremedim elimi" diyerek durumu kurtarmaya çalışsa da büyük tepki çekti.
YENGE YENİLENDİ
Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Arda Turan ile birlikte bir davete katıldı. Kısa süre önce burnundan estetik olduğu ortaya çıkan güzel yengenin bu kez de şiş dudakları gözden kaçmadı. Aslıhan Doğan Turan'ı görenler, "Yaz öncesi kendisini yenilemiş" yorumu yaptı.
SON MODA DİYARBAKIR
Dosso Dossi Fashion Show, Doğubayazıt ve Kapadokya'nın ardından bu kez Diyarbakır'da moda rüzgarı estirdi. On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu gibi yerlerde gerçekleştirilen çekimlerde aralarında Tülin Şahin, Demet Şener ve Deren Talu'nun da olduğu birçok ünlü model boy gösterdi. Güzelliğiyle yine büyüleyen Şahin, daha önce de birkaç kere Diyarbakır'a geldiğini söyledi ve ekledi: "Her seferinde aynı sıcaklık ve güzellik ile karşılaştık. Burada olmak çok güzel."