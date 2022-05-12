Mehmet Ali Erbil'in sunucu Melika Öcalan'a yaptığı espri şoke etti! "Elimi değdirdiklerim..."





SON MODA DİYARBAKIR

Dosso Dossi Fashion Show, Doğubayazıt ve Kapadokya'nın ardından bu kez Diyarbakır'da moda rüzgarı estirdi. On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu gibi yerlerde gerçekleştirilen çekimlerde aralarında Tülin Şahin, Demet Şener ve Deren Talu'nun da olduğu birçok ünlü model boy gösterdi. Güzelliğiyle yine büyüleyen Şahin, daha önce de birkaç kere Diyarbakır'a geldiğini söyledi ve ekledi: "Her seferinde aynı sıcaklık ve güzellik ile karşılaştık. Burada olmak çok güzel."