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    Mehmet Ali Erbil'in sunucu Melika Öcalan'a yaptığı espri şoke etti! "Elimi değdirdiklerim..."

    Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan’a yaptığı haddini aşan espriyle ortamda buz gibi hava estirdi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Soğuk espri!

    Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam katıldığı bir törendeki sözleriyle Melike Öcalan'ı şoke etti. Ödülü almak için sahneye çıkan Erbil, Öcalan'a dönüp "Ne kadar güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu" dedi. Bu haddini aşan çirkin espri karşısında neye uğradığını şaşıran güzel sunucu, "Ben şoktayım şu an.. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" dedi. Yaptığı gafın farkına varan Mali, "Bir sana değdiremedim elimi" diyerek durumu kurtarmaya çalışsa da büyük tepki çekti.



    YENGE YENİLENDİ
    Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Arda Turan ile birlikte bir davete katıldı. Kısa süre önce burnundan estetik olduğu ortaya çıkan güzel yengenin bu kez de şiş dudakları gözden kaçmadı. Aslıhan Doğan Turan'ı görenler, "Yaz öncesi kendisini yenilemiş" yorumu yaptı.



    SON MODA DİYARBAKIR
    Dosso Dossi Fashion Show, Doğubayazıt ve Kapadokya'nın ardından bu kez Diyarbakır'da moda rüzgarı estirdi. On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu gibi yerlerde gerçekleştirilen çekimlerde aralarında Tülin Şahin, Demet Şener ve Deren Talu'nun da olduğu birçok ünlü model boy gösterdi. Güzelliğiyle yine büyüleyen Şahin, daha önce de birkaç kere Diyarbakır'a geldiğini söyledi ve ekledi: "Her seferinde aynı sıcaklık ve güzellik ile karşılaştık. Burada olmak çok güzel."



        RÖTARLI KUTLAMA
        Geçen hafta 23 yaşına basan oyuncu Aslıhan Karalar, gecikmeli doğum günü partisiyle yeni yaşını kutladı. Nişantaşı'nda Boel adlı mekanda önceki akşam yapılan partide Karalar'ı Keremcem gibi oyuncu arkadaşları, yakın dostları ve ailesi yalnız bırakmadı.



        FOTO-PANİK
        Oyuncu Tuğba Melis Türk, önceki gün Etiler'deki bir AVM'de görüntülendi. Türk ile yanındaki erkek arkadaşı, flaşların patlamasıyla sağa sola kaçışmaya başladı. Tuğba Melis Türk, yanındaki beyefendinin sorulması üzerine ise "Kendisi yapımcımız. Bir toplantı yaptık" dedikten sonra gözlerden kayboldu. (Aydın HAMZA)



        BENJAMİN BURCU
        Burcu Esmersoy, adeta zamanı durdurdu. Dün ünlü bir kadın giyim markasıyla yaptığı iş birliği çerçevesinde verdiği pozları görücüye çıkan güzel sunucu, büyüledi. 45 yaşındaki ünlü sunucunun kusursuz fiziği ve gençliği, akıllara git gide gençleşen bir adamı anlatan ve başrolünde Brad Pitt'in rol aldığı "Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" filmini getirdi. Burcu Esmersoy için "Burcu Button" esprileri yapıldı.



            HIZLI TİLKİ
            Aleyna Tilki, önceki gün İstinye'deki bir AVM'deydi. Bir kız arkadaşı ve şoförüyle birlikte alışveriş merkezine gelen Tilki, adeta koşarak gezdiği alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerin koşarak zor yetiştiği genç şarkıcı, aceleci tavrı ile dikkat çekti. 22 yaşındaki yıldız, kendisini sürekli diline dolayan Demet Akalın'la ilgili sorulara da yanıt vermedi.



            SURVIVOR ASLI
            Dün 37. yaşını geride bırakan Aslı Enver, kutlamayı kardeşi ve yakın dostlarıyla Ege'de yaptı. Kısa süre önce sevgilisi Önder Öztarhan'dan ayrılan güzel oyuncu için dostlarının hazırladığı pastadaki yazı ise güldürdü. Aslı Enver, üzerinde "Tek canla bu bölüme kadar iyi geldin" yazılı pastasıyla verdiği pozla sosyal medyayı salladı.



            YILDIZLI İTİRAF
            Eşi Tolgahan Sayışman'ın "Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, eşime asıldı" sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği Almeda Abazi, önceki gün konuyla ilgili ilk kez konuştu. Abazi, şöyle dedi: "Tolgahan 'sürekli bakıyor' dediğinde ben kadın olunca ona bakıyor diye düşündüm. Sonra masamıza gelip bana 'çok güzelsin' dedi. Ben de kendisini çok beğeniyorum. Tavrından da rahatsız olmadım."



                SINIRSIZ SEVGİ
                ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Fikret Fekeli' karakteri ile ekranlara gelen Furkan Palalı, çekimlerin yapıldığı Adana'da kaldığı otele ve gittiği kuaför salonuna İspanya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen hediyelerle sevgi seline tutuluyor. Son olarak dizinin yayınlandığı Lübnan MTV kanalı, oyuncunun hayranları için Adana'ya gelerek, şehrin çeşitli yerlerinde çekim yaparak röportaj gerçekleştirdi.



                ÇİFTE ÖDÜL
                Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, yapımına NGM'in imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" iki ödüle birden layık görüldü. Okan Üniversitesi öğrencilerinin oyları ile belirlenen yılın enleri ödül töreninde "Kardeşlerim" dizisi En Dizi ve Yılın En İyi Çifti ödüllerine layık görüldü. Diziye verilen ödülleri yapımın sevilen oyuncularından Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran birlikte aldılar. Kardeşlerim, heyecan dolu gelişmeleriyle her Cumartesi ATV'de.

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                Haberler Saklambaç Mehmet Ali Erbil'in sunucu Melika Öcalan'a yaptığı espri şoke etti! "Elimi değdirdiklerim..."
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