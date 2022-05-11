Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğün masrafını Sırp gazetesi ortaya çıkardı

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'u düğün telaşı sardı.
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'u düğün telaşı sardı.
10-12 Haziran'daki hafta sonunda 80 kişilik bir düğün organizasyonu yapan Musti'nin ödeyeceği fatura da ortaya çıktı.
Musti'nin eski eşi Emina Jahovic'in memleketi Sırbistan'ın Mondo gazetesi, detaylarla faturayı çıkarttı.
Buna göre Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 10 Haziran akşamı otel bünyesinde bulunan çok ünlü bir Yunan restoranında kutlama yemeği yiyecek.
YEMEKLERE 20 BİN EURO
Ertesi gün otelin bahçesinde düğün merasimi yapılacak ve parti tüm gün sürecek.
Törende damat Musti de mini bir konser verecek.
Sadece yemekler için 20 bin Euro ödeyecek olan Mustafa Sandal'ın cebinden 80 kişilik konaklama için 40 bin Euro çıkacak.
Ulaşım için 30 bin Euro'yu gözden çıkartan Musti, havai fişek ve şampanyalı kutlamalar için de otele toplamda 100 bin Euro ödemiş olacak.
Böylece düğün için yaklaşık 200 bin Euro yani 3 milyon 200 bin TL'yi gözden çıkaran ünlü sanatçı, Melis Sütşurup'un ayağını da bir kez daha yerden kesecek.
Sırp gazetesi, Musti'nin düğün masraflarını çıkardı.Sırbistan'daki gazetenin yaptığı haberde Emina Jahovic ile eski eşi Musti arasındaki nafaka krizine de değinildi.