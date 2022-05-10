Ekranların ve sosyal medyanın lideri Destan yeni bölümüyle bu akşam ATV'de





BODRUM ENERJİSİ

Yeni bir single çıkaran Esra Balamir, stres atmak için Bodrum'un yolunu tuttu. Yalıkavak'taki bir mekanda görüntülenen Balamir, "Her sene olduğu gibi bu sene de yalnızım. Aşk hayatına kendimi kapattım ve tamamen işe odaklandım" dedi.