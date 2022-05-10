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    Ekranların ve sosyal medyanın lideri Destan yeni bölümüyle bu akşam ATV'de

    Bu akşam atv’de ekrana gelecek olan Destan dizisi, yine soluksuz izlenecek. Dizi, yine aksiyon ve heyecan dolu. İşte sizler için derlediğimiz 10 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Karanlıklar aydınlanıyor

    Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak 22'nci bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek.



    AŞK TEHLİKEDE
    Dizinin bu akşamki bölümüyle Türkler'den intikamlarını almak için asırlar sonra geri dönen acımasız İtbaraklar ile yeni oyuncularıyla nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. 'Destan'ın 22'nci bölümüne Kaya'nın Gök Hanlığı tahtına oturması ve İtbaraklar'ın Akkız ile Batuga arasındaki aşkı tehlikeye sokmaları damga vuracak.



    GÜZEL ÖVGÜ
    Dünyaca ünlü Alman model ve oyuncu Gloria Sophie Burkandt, sessiz sedasız İstanbul'a geldi. Galata Kulesi'nden Kapalıçarşı'ya kadar birçok yeri gezen güzel model, İnstagram'dan İstanbul'da çektiği kareleri paylaşıp şöyle dedi: "İstanbul, Avrupa ve Doğu etkilerini aynı bölgede bulabileceğiniz dünyadaki tek şehirdir. Türkiye, şaşırtıcı derecede güzel."



        FOTO-NEPAL
        Bir süredir Nepal'de olan Engin Altan Düzyatan, burada fotoğraf tutkusunu konuşturdu. Fotoğraf makinesini bir an olsun elinden düşürmeyen ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla gittiği Nepal'de Himalaya Dağları'na da helikopterle çıkma deneyimi yaşadı.



        BODRUM ENERJİSİ
        Yeni bir single çıkaran Esra Balamir, stres atmak için Bodrum'un yolunu tuttu. Yalıkavak'taki bir mekanda görüntülenen Balamir, "Her sene olduğu gibi bu sene de yalnızım. Aşk hayatına kendimi kapattım ve tamamen işe odaklandım" dedi.



        EŞSİZ JEST
        Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir hafta önce tenis turnuvası için Miami'ye giden eşi Cansel Elçin'i çok özlediğini söyleyen güzel oyuncu, "Yarın kavuşacağım eşime en sevdiği yemekleri hazırlamak için mutfak alışverişine çıktım. Cansel en çok enginarı seviyor" dedi.



            GENETİK GÜZELLİK
            Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Eda Taşpınar'ın yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrı çözüldü. Önceki gün 90 yaşındaki anneannesiyle Bozcaada'dan bu karesini paylaşan sosyetik ikoncan, sosyal medyayı salladı. Eda Taşpınar'ın takipçileri, süper anneanneye "Maşallah" yorumları yağdırdı.



            İYİ Kİ DOĞDUN SES
            Başarılı oyuncu Ümit Erdim ve Seda Erdim'in kızları Ses, 4 yaşına girdi. Minik Ses için Etiler'deki bir mekanda yaş günü partisi düzenlendi. Çocuklar için birçok sürprizin yapıldığı bu özel günde ikinci bebeklerinin heyecanını yaşayan Erdim Ailesi de böyle keyifli poz verdi.



            DOĞAYA DÖNDÜ
            Ekranların yakışıklı oyuncusu Engin Öztürk, bir marka için objektif karşısına geçti. Göcek ve Akyaka gibi Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinde çekilen reklamda ünlü oyuncuya, yabancı model eşlik etti. Engin Öztürk, "Doğaya dönüş" temalı reklam filmindeki renkli görüntüleriyle de yazı müjdeledi.



                SET ARASI KAÇAMAK
                Fahriye Evcen, rol aldığı dizinin çekimlerinden fırsat bulur bulmaz kendisini doğaya attı. İstanbul'a yakın bir yerde temiz hava ve yeşilliklerin keyfini süren güzel oyuncu, verdiği bu pozla da doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.



                AÇILIŞ KENAN'DAN
                İstanbul'daki Maximum Uniq Açıkhava'nın açılış konserinde Kenan Doğulu, sezonun ilk açık hava konseriyle yaza "merhaba" diyecek. Doğulu, 21 Mayıs Cumartesi akşamı BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava'da yazın ilk konserinde sevenleriyle buluşuyor.



                AĞLATAN KLİP
                Aralık 2021'de sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül, "Gökyüzü Çağırdı Aşkı" adlı şarkısının klibini çekerken gözyaşlarına boğuldu. Ergül, klipte aşkını kelebekler aracılığı ile gökyüzüne uğurlayan bir sevgiliyi canlandırdı.



                    AKSİYON DOLU GECE
                    Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten, geçtiğimiz akşam Küçükçiftlik Park'taki Adamlar konserini izlemeye gitti. Konser bitimi kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen çift, görüntü vermemek için bütün güvenlik görevlilerini seferber ettiler. Güvenlikler, çift için tam 40 dakika boyunca taksi aradı. En sonunda buldukları taksiyi otoparka sokan görevliler, çıkışta Kadırgalı ve genç eşi için adeta etten duvar ördü. Seda Sayan, çıkışta gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında tek kelime etmedi. (Doğan SAVAŞ)



                    TATLI BULUŞMA
                    Bahadır Tatlıöz, 'Saki'' isimli yeni şarkısında Kazakistanlı yıldız Kamshat Zholdybayeva ile bir araya gelerek dikkat çekici bir projeye imza attı. Saki son derece enerjik yapısının yanı sıra klibin içindeki sürprizler ile de sosyal medyayı sallayacak nitelikte ve çok konuşulacak bir proje oldu.

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                    Haberler Saklambaç Ekranların ve sosyal medyanın lideri Destan yeni bölümüyle bu akşam ATV'de
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