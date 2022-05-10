Ekranların ve sosyal medyanın lideri Destan yeni bölümüyle bu akşam ATV'de

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak 22'nci bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek.
AŞK TEHLİKEDE
Dizinin bu akşamki bölümüyle Türkler'den intikamlarını almak için asırlar sonra geri dönen acımasız İtbaraklar ile yeni oyuncularıyla nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. 'Destan'ın 22'nci bölümüne Kaya'nın Gök Hanlığı tahtına oturması ve İtbaraklar'ın Akkız ile Batuga arasındaki aşkı tehlikeye sokmaları damga vuracak.
GÜZEL ÖVGÜ
Dünyaca ünlü Alman model ve oyuncu Gloria Sophie Burkandt, sessiz sedasız İstanbul'a geldi. Galata Kulesi'nden Kapalıçarşı'ya kadar birçok yeri gezen güzel model, İnstagram'dan İstanbul'da çektiği kareleri paylaşıp şöyle dedi: "İstanbul, Avrupa ve Doğu etkilerini aynı bölgede bulabileceğiniz dünyadaki tek şehirdir. Türkiye, şaşırtıcı derecede güzel."