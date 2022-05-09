Türkbükü’nde ‘kazık’ fiyatlarıyla ünlü mekan bu sezonda taviz vermedi! Lahmacun-ayran 290 TL

Yazın yaklaşmasıyla yıllardır TAKVİM'le özdeşleşen Bodrum'daki lahmacun fiyatı haberimizi yapmadan olmaz dedim... Yıllar önce ilk kez yine TAKVİM'in haberini yaptığı ve ardından diğer gazetelerin de sayfalarına taşıdığı 'Kazıkbükü' haberleri, bu sezon yine manşetleri süsleyeceğe benziyor... Türkbükü'nün en popüler mekanlarından birinde 2020 yılında 78, 2021 sezonunda da 98 TL'ye servis edilen lahmacun, bu sezon tam 195 TL'den müşteriye sunulacak. "Ete zam geldi, fiyat da tabii ki artacak" diyenler için de hemen bir bilgi paylaşayım... Aynı mekanda vegan yani etsiz olarak servis edilen lahmacunun fiyatı da tam 175 TL olarak belirlenmiş. Lahmacunun olmazsa olmazı ayran da bu sezon müşteriyi serinletmek yerine içenin cebini yakacak. Çünkü 2020 yılında 35, 2021 yazında da 54 TL'den menüdeki yerini alan ayran, bu sene tam tamına 95 TL'den servis edilecek.
EV FİYATINA ŞEZLONG
Yani Türkbükü'nde denize karşı lahmacun ve ayran keyfi yapmak isteyenin cebinden tam 290 TL çıkacak. Gelelim mekanın çok konuşulan 'beach giriş' ücretine. Bu sene Türkbükü'ndeki bu popüler mekanda Ege denizinde serinlemek isteyenlere önerim, bir kez daha düşünmeleri. Çünkü beach'e giriş fiyatı bu sezon tam 1.500 TL olarak belirlenmiş. Yani mekana gidip denizin keyfini sürmek isterseniz en az 1.500 TL'yi gözden çıkarmanız şart. Aylık olarak beach'teki şezlongu rezerve ettirmek isteyenlerden de neredeyse sezonluk kiralık bir villa parası yani tam tamına 45 bin TL ücret talep ediliyormuş. Aynı mekanda kokteyl fiyatı da 400 TL'den başlıyormuş; benden uyarması.
İKİ KİŞİ 2 BİN TL
Gündüz deniz keyfi yaptığınız Türkbükü'nden çıkıp akşam yemeği için Gümüşlük'e gitmek isteyenleri de uyarmadan geçmek istemem. Gümüşlük'te yine Instagram'da fotoğraf paylaşmak için birbirleriyle yarıştığı ünlü bir balıkçı da geçtiğimiz senelerdeki kazık fiyatlarını sürdürmekte ısrarlı... Geçtiğimiz hafta sonu bu mekana iki kişi giden bir arkadaşım, alkol tüketmediği ve balık yemediği halde tam 2 bin TL hesap ödemiş. Mekanda en basit mezelerin fiyatları 150 ile 450 TL arasında değişiyormuş. Tabii her şeye zam gelmiş olabilir ama mekanların bu derece zam yapmasını aklım almıyor. Sanırım bu sene Bodrum hayalleri kuranlar fiyatları duydukça bu hayallerinden vazgeçecek gibi duruyor...