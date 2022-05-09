Hakim bu akşam nefesleri kesecek! Ömer Arif köşeye sıkışıyor





PAMUK GİBİ İTİRAF

Melisa Aslı Pamuk, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç'la önceki gün Bebek'te görüntülendi. Güzel oyuncuya, Koç'un "Benim İlham perim Melisa. Melisa dünyanın en güzel şeyi" açıklamaları hatırlatıldı. Melisa Aslı Pamuk da bunun üzerine "Ben de her yerde onu ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum" dedi. (Aydın HAMZA)