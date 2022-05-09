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    Hakim bu akşam nefesleri kesecek! Ömer Arif köşeye sıkışıyor

    Bu akşam saat 20.00’de ATV’de ekrana gelecek Hakim’de; Ömer Arif, köşeye sıkışır ve durumu kurtarmak için söylediği yalanlar içinde boğulmaya başlar. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

    Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği atv'nin iddialı dizisi "Hakim", bu akşam, 5.bölümü ile ekranlara geliyor! Bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek bölümde; Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar... Ozan, Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar... Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.



    GÜNLÜK GÜLŞEN
    Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Gülşen, geçtiğimiz gün önce İstinye ardından da evinin de bulunduğu Zincirlikuyu'daki alışveriş merkezinde görüntülendi. Sahnedeki iddiasının aksine günlük hayatta son derece sade iki ayrı tarzla objektiflere takılan ünlü sanatçı, her iki alışveriş merkezinde de dünyaca ünlü markalardan yazlık alışveriş yaptı.



    İSTİNYE'DE YÜRÜYEN SERVET
    Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Bahar Şer, önceki gün İstinye'deki bir AVM'deydi. Bir aydır Londra'da olduğunu söyleyen Şer, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra yaz sezonu için Bodrum'a gideceğini söyledi. Bahar Hanım, değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan Hermes çantası ve yine dünyaca ünlü markalardan oluşturduğu kombiniyle adeta yürüyen bir servet gibiydi...



        BU NE GÜZELLİK
        Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Gecede siyah transparan ve derin bacak dekolteli kıyafetiyle herkesi büyüleyen Avşar, güzelliği ve renkli dans şovlarıyla misafirlerine görsel şölen yaşattı. Hülya Avşar'ın eline yaktığı kınalar da gözlerden kaçmadı.



        PAMUK GİBİ İTİRAF
        Melisa Aslı Pamuk, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç'la önceki gün Bebek'te görüntülendi. Güzel oyuncuya, Koç'un "Benim İlham perim Melisa. Melisa dünyanın en güzel şeyi" açıklamaları hatırlatıldı. Melisa Aslı Pamuk da bunun üzerine "Ben de her yerde onu ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum" dedi. (Aydın HAMZA)



        MUHTEŞEM START
        Pop müziğin ünlü ismi Buray, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği muhteşem konserle yaz turnesinin startını verdi... KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde serin havaya rağmen açık havayı dolduran Buray hayranları, eğlence dolu bir akşam yaşadı.



            ÇİÇEK GİBİ KONSER
            Popçu Derya Uluğ, Bayındır Çiçek Festivali kapsamında memleketi İzmir'de sahne aldı. Pembe sahne kostümüyle göz kamaştıran Uluğ, "Çiçek festivalinde sizler için çiçek gibi giyindim. Dünyanın tüm çiçeklerini ayaklarının altına sersek yine de haklarını ödeyemeyeceğimiz annelerimizin anneler günü kutlu olsun" sözleriyle de herkesin Anneler Günü'nü kutladı.



            GÜZEL BULUŞMA
            Söz yazarı ve besteci Murat Evgin "Canım Annem" isimli yeni şarkısında Meyra ile düet yaptı. İki ünlü sanatçı; sözü, müziği ve düzenlemesi Evgin'e ait olan şarkının video klibi için de birlikte kamera karşısına geçtiler.



            HANDE FARKI
            Hande Yener, önceki akşam da İstanbul'daki bir mekanda şovunu yaptı. Her zamanki iddiasını ortaya koyan Yener, siyah mayosu ve kırmızı dantel çorabı ile tamamladığı sahne kostümüyle de cesaretini bir kez daha gözler önüne serdi...



                TARZ İKİLİ
                Ünlü oyuncu Taro Emir Tekin ile sevgilisi Sofia, önceki gün Bebek'teydi. Kıyafet seçiminde siyah rengi kullanan ikili, tarzlarıyla da uyum yakalamıştı. Taro Emir Tekin, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.


                BARIŞ MESAJI
                Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Bodrum'da sahne aldı. Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmek adına yapılan festivalde Sali, Türkçe ve Yunanca şarkılarla muhteşem bir gece yaşattı. Bodrumlular'ın yanı sıra Kos ve Leros Adası'ndan gelen 4 bin kişinin alanı doldurduğu gecede ünlü sanatçı, "Şarkılarımızı 'Yurtta sulh, cihanda sulh' adına söylüyoruz" dedi.



                HER GÜNÜMDE YANIMDA
                Annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında çok genç yaşında kaybeden Hande Erçel için dün oldukça zor geçti. Merhum annesinin çiçekler içerisindeki fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, duygularını şöyle ifade etti: "Ve en özeli, her günümde yanımda kalan evrenin en güzel çiçeği gönlünü sevdiğim annem."



                    BEBEK GÖRÜNDÜ
                    Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce dünya evine giren Sinem Kobal, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. 2020'de kızı Lalin'i kucağına alan güzel oyuncu, belirginleşen karnıyla ilk kez poz verdi. Anneler Günü şerefine son halini paylaşan 34 yaşındaki Sinem Kobal, yeşil elbisesi ve uzun botları ile hamileliğinde de tarzı ile güzelliğinden bir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.



                    MİS GİBİ ANNE
                    Kısa süre önce annelik duygusunu tadan Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün bu pozunu paylaştı. Ünlü bir parfüm markasıyla sosyal medyada yaptığı iş birliği nedeniyle bu fotoğrafını yayınlayan güzel stil danışmanının makyajsız ve doğal güzelliği, "Mis gibi anne" yorumlarını beraberinde getirdi.



                    GÜZEL YORUM
                    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, Anneler Günü'nü bu kareyle kutladı. Eşi Fahriye Evcen'in bu karesini paylaşan Özçivit, "Bütün anneler güzeldir" yorumuyla da kadınların takdirini topladı.



                        ROTA AFRİKA
                        Eşi Neslihan Atagül ile geçtiğimiz haftalarda Seyşeller'de tatil yapan Kadir Doğulu, yeni rotalarını açıkladı. Yıllar sonra eşi Neslihan Atagül ile tekrar aynı seti paylaşacak olan Doğulu çekimlerden önce tatil yapacaklarını açıkladı ve ekledi: "Güney Yarım Küre'de olur tahmini bu sefer tatil, Afrika'ya gitmeyi düşünüyoruz." (Doğan SAVAŞ)



                        HAZIRLIKLARA TAM GAZ DEVAM
                        Kızı Mavi'ye 5 aylık hamile olan Demet Evgar, yakın zamanda evlendiği eşi Levent Babataş ile birlikte İstinye'de objektiflere takıldı. Maske zorunluluğu kalkmasına rağmen tedbiri elden bırakmayan güzel oyuncu, bebek ürünleri ve oyuncak mağazaları turlayarak kızı için hazırlık yaptı.
                        (Aydın HAMZA)



                        REKORLA BAŞLADI
                        Uzun süredir üzerinde çalıştığı "Sende De Benden Var" albümünün ilk teklisi 'Gayr'yı 6 Mayıs'ta yayınlayan Tan Taşçı, büyük bir rekora imza attı. Şarkı, Youtube'da hem video klibi, hem klipsiz ses videoları ile aynı anda Türkiye Trendler Listesi'ne hızlı bir giriş yaptı. Tan Taşçı'nın yeni teklisi "Gayrı"nın 3 ayrı içeriği Youtube'da da eş zamanlı olarak yerini aldı. Taşçı, Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bu sıralama başarısını yakalayan ilk sanatçı oldu.

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                        Haberler Saklambaç Hakim bu akşam nefesleri kesecek! Ömer Arif köşeye sıkışıyor
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