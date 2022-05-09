Hakim bu akşam nefesleri kesecek! Ömer Arif köşeye sıkışıyor

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği atv'nin iddialı dizisi "Hakim", bu akşam, 5.bölümü ile ekranlara geliyor! Bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek bölümde; Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar... Ozan, Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar... Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.
GÜNLÜK GÜLŞEN
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Gülşen, geçtiğimiz gün önce İstinye ardından da evinin de bulunduğu Zincirlikuyu'daki alışveriş merkezinde görüntülendi. Sahnedeki iddiasının aksine günlük hayatta son derece sade iki ayrı tarzla objektiflere takılan ünlü sanatçı, her iki alışveriş merkezinde de dünyaca ünlü markalardan yazlık alışveriş yaptı.
İSTİNYE'DE YÜRÜYEN SERVET
Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Bahar Şer, önceki gün İstinye'deki bir AVM'deydi. Bir aydır Londra'da olduğunu söyleyen Şer, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra yaz sezonu için Bodrum'a gideceğini söyledi. Bahar Hanım, değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan Hermes çantası ve yine dünyaca ünlü markalardan oluşturduğu kombiniyle adeta yürüyen bir servet gibiydi...