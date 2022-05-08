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    Sosyetik Deniz Berdan, birkaç yıldır yaşadığı Londra'da bambaşka biri oldu

    Sosyetenin en süslü isimlerinden Deniz Berdan, birkaç yıldır yaşadığı Londra’da bambaşka biri olup çıktı. Berdan, eşi ve köpeğiyle Londra'da güneşin tadını çıkardı. Sosyetik tasarımcı, saçlarını dahi boyatmıyor.

    Türkiye’de ikoncan Londra’da doğalcan

    Türkiye'deyken lüks yaşantısı ve pahalı kıyafetleriyle sosyete dünyasının en dikkat çeken isimlerinden olan Deniz Berdan, birkaç yıl önce İngiltere'ye yerleşti.

    Kızı Begüm ile beraber yaptığı tasarımlarıyla Londra'da da hatırı sayılır bir başarı yakalayan Berdan, tarzında büyük değişime gitti.

    Ülkemizde olduğu dönemin aksine son derece salaş ve spor giyinen Deniz Berdan, önceki gün de eşi ve oğluyla parkta güneşli havanın tadını çıkardı.

    Türkiye'de olduğu dönemde 'ikoncan' lakabını alan Deniz Berdan'ın doğal hali kadar beyazlayan saçlarını boyatmaması da dikkat çekti.

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    Haberler Saklambaç Sosyetik Deniz Berdan, birkaç yıldır yaşadığı Londra'da bambaşka biri oldu
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