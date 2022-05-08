Şimal, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı

HANDE'NİN HAYAL DÜNYASI

Hande Yener, önceki akşamki Küçükçekmece konserinde yine tarzıyla dikkat çekti. Ünlü popçu, kostümü ve sahne şovuyla ilgili "Biraz çılgınlığı seviyorum, ruhuma göre giyinince de sahneyi çok etkiliyor kostüm. Ne kadar özgürseniz o kadar sahnenizi, yaptığınız işi etkiliyor. Çünkü sahne de bizim hayal dünyamız" dedi. Doğan SAVAŞ