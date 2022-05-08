Güzel şarkıcı Şimal, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Formunu korumak için özenli bir spor programı ve diyet yaptığını söyleyen şarkıcı, gece boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmayarak bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini dinleyicisine yansıtmayı başardı.
BABASININ KIZI
Sempatik oyuncu Ümit Erdim'in minik kızı, babasının izinden gidiyor. Sevimliliğiyle sosyal medyada fenomen olan minik Ses, önceki gün babasıyla böyle poz verdi. Erdim, kızıyla gözlerini şaşı yapıp paylaştığı fotoğrafına "Sevdi bu pozu durduramıyoruz" notu düştü.
ASOS KAÇIŞI
Sosyetik aşkı Önder Öztarhan'la kısa süre önce ayrılan Aslı Enver, yine yollara düştü. Ayrılığın ardından Londra ve Kıbrıs tatilleri yapan güzel oyuncu, önceki gün ise tek başına arabaya atlayıp Asos'a gitti.