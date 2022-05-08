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    Şimal, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı

    Güzel şarkıcı Şimal, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Formunu korumak için özenli bir spor programı ve diyet yaptığını söyleyen şarkıcı, gece boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmayarak bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini dinleyicisine yansıtmayı başardı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 8 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Şimal enerjisi

    Güzel şarkıcı Şimal, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Formunu korumak için özenli bir spor programı ve diyet yaptığını söyleyen şarkıcı, gece boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmayarak bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini dinleyicisine yansıtmayı başardı.

    BABASININ KIZI
    Sempatik oyuncu Ümit Erdim'in minik kızı, babasının izinden gidiyor. Sevimliliğiyle sosyal medyada fenomen olan minik Ses, önceki gün babasıyla böyle poz verdi. Erdim, kızıyla gözlerini şaşı yapıp paylaştığı fotoğrafına "Sevdi bu pozu durduramıyoruz" notu düştü.

    ASOS KAÇIŞI
    Sosyetik     aşkı Önder Öztarhan'la kısa süre önce ayrılan Aslı Enver, yine yollara düştü. Ayrılığın ardından Londra ve Kıbrıs tatilleri yapan güzel oyuncu, önceki gün ise tek başına arabaya atlayıp Asos'a gitti.

        HAMİLELİK NEŞESİ
        İlk bebeğini kucağına almak için artık geri sayımda olan Fulya Zenginer'in keyfi yerinde... Önceki gün Instagram'dan bu fotoğraflarını paylaşan 32 yaşındaki güzel oyuncu, eşi Kuntay Tarık Evren'in çektiği bu karelerin altına da şöyle yazdı: "Ben sadece 'bak karnımı sehpa olarak kullanabiliyorum' demiştim; olay çok başka yerlere gitti."

        ARKADAŞK
        Eda Gürkaynak, bayramı Paris'te geçirdiği Birkan Sokullu ile bu karesini Instagram'dan paylaştı. Sosyetik güzel, yakışıklı oyuncuyla romantik pozuna "En iyi arkadaşım" diye yazdı. Bu arada Sokullu ile aşkı, şık tarzlarıyla da modanın kalbinin attığı Paris'in hakkını vermiş gibiydi...

        İŞTE YASEMİN'İN FORMÜLÜ
        İki çocuk annesi olmasına rağmen koruduğu formuyla hemcinslerini kıskandıran Yasemin Özilhan, düzenli olarak tükettiği içecek formülünü takipçileriyle paylaştı. 37 yaşındaki sosyetik güzelin karışımı şöyle:

        Muz Chia Ispanak Taze Zencefil Tarçın Taze Nane
        Hurma Salatalık Hindistan cevizi suyu.

            GÖCEK HUZURU
            Evlenmek için gün sayan Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal, Göcek'te hem dinleniyor hem de düğün stresini atıyor. Önceki gün Instagram'dan bu kareyi paylaşan sosyetik güzele "Huzurun fotoğrafını çekmişsin" diye yazdı.

            NEŞELİ YOLCULUK
            Son dönemin popüler isimlerinden Ahsen Eroğlu, önceki gün aşkı Kemal Ertuğ ile yollara düştü. Minik köpeğini de arka koltuğa oturtan ünlü oyuncu, "Sür Kemal" diye paylaştığı kareyle gülümsetti.

            ACELECİ NUR
            Oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekana girerken görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, ''Her şey yolunda. Arkadaşlarımla akşam yemeğine geldim. Çıkışta konuşalım'' diyerek mekana giriş yaptı. Doğan SAVAŞ

                ANA MORAL
                Başarılı oyuncu Selim Bayraktar, önceki akşam Cihangir sokaklarında sevgilisi Emel Karaköse ile görüntülendi. Bayramı annesiyle geçiren Bayraktar, "Annemin dizinin dibinden dibinden ayrılmadım. Annemi görmek çok iyi geldi" dedi. Doğan SAVAŞ

                BEYAZ KUĞU
                İdo Tatlıses'in model eşi Yasemin Şefkatli, önceki gün sosyal medyada bir marka için verdiği pozları paylaştı. Beyaz kıyafetiyle göz kamaştıran Şefkatli'ye takipçilerinden "Beyaz kuğu" yakıştırmaları yapıldı.

                HANDE'NİN HAYAL DÜNYASI
                Hande Yener, önceki akşamki Küçükçekmece konserinde yine tarzıyla dikkat çekti. Ünlü popçu, kostümü ve sahne şovuyla ilgili "Biraz çılgınlığı seviyorum, ruhuma göre giyinince de sahneyi çok etkiliyor kostüm. Ne kadar özgürseniz o kadar sahnenizi, yaptığınız işi etkiliyor. Çünkü sahne de bizim hayal dünyamız" dedi. Doğan SAVAŞ

                    ANTALYA GÜNEŞİ
                    Burcu Güneş, geçtiğimiz akşam Alanya'da sahne aldı. Otelin iskelesinde gerçekleşen konserde serin havaya rağmen 1500 kişi konser alanını doldurdu. Kendi şarkılarının dışında arabesk, Türk sanat müziği ve türkü de okuyan Burcu Güneş, yeni saç stiliyle oldukça beğenilirken NS Sposa markalı mavi şık bir elbise giydi.

                    ANNELİK BİR LÜTUF
                    Ünlü sanatçı Gülben Ergen, 'N Alaçatı Dergisi'nin sorularını yanıtladı. Ergen, güzellik formülünü açıkladı: "Bedenime saygılıyım. Gece hayatı, alkol, dedikodu, hayatımda hiç tercihim olmadı. Anneliğim lütuf. Anneliğim yaşama sebebim. Mesleğim özgürlüğüm ve kendimi ifade edebildiğim bir alan."

                    MERVE SARARDI
                    Son dönemde her yaptığı olay olan Merve Boluğur'dan sürpriz bir hamle geldi. Güzel oyuncu, yıllardır kendisiyle özdeşleşen simsiyah saçlarını ani bir kararla sapsarı yaptı. Merve Boluğur'un yeni hali, sosyal medyadaki takipçilerini ikiye böldü. Kimileri ünlü oyuncunun "Sarışının adı" diyerek paylaştığı sarışın halini beğenirken kimileri ise Boluğur'a "Eski haline dönmelisin" mesajı yağdırdı.

                        ESPRİCAN
                        Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Eda Taşpınar, bu kez güldürdü. Daha çok tatil paylaşımlarıyla karşımıza çıkan sosyetik ikoncan, kuzeni Nil Taşpınar ile bu esprili kareyi paylaştı. Fotoğrafa ilk bakanlar büyük şaşkınlık yaşarken Eda Taşpınar'ın yatağın üzerine serdiği kıyafetlerle sergilediği kendine özgü tarzı, güldürdü.

                        JESSİCA'NIN BEBEKLERİ
                        Geçtiğimiz haftalarda Türk vatandaşı da olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, sosyal medyadan güzel haberi duyurdu. Köpeğinin beş yavru doğurduğunu söyleyen güzel oyuncu, "3 tanesini çok güzel çiftliklere gönderdik, 2 tanesi de bizde kaldı. Artık çiftlikte 6 köpeğimiz var" dedi.

                        AİLE BABASI
                        Başarılı sanatçı Gökhan Türkmen, geçtiğimiz gün eşiyle bir alışveriş merkezindeydi. Eşi Sinem Aksoy ile objektiflere takılan Türkmen, son şarkısı Mahşer için aldığı olumlu yorumlar karşısında çok mutlu olduğunu söyledi. Gökhan Türkmen, bayramı da ailesiyle beraber geçirdiğini ve yakında konserlere start vereceğini ekledi.

                            BODRUM KEYFİ
                            Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın eski evliliklerinden olan kızları Yasmin, önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. Tatile yeni start veren genç kız, Türkbükü'nden yaptığı bu paylaşımına "Sonunda tatil" notu düştü. Yasmin Erbil'in fotoğrafına beğeni yağdı.
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                            Haberler Saklambaç Şimal, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı
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