ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit karizmasıyla sosyal medyayı salladı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün sosyal medyayı salladı. Yüzü olduğu erkek giyim markasının çekimlerinden bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan başarılı oyuncuya, "Bay karizma" yorumları yağdı.
GÜNEŞ GİBİ PARLADI
Hatice Şendil, önceki gün paylaştığı bu kareyle göz kamaştırdı. Kendisine sarılan oğlu ve elinde kahvesiyle bu pozu veren güzel oyuncuya beğeni yağdı. Takipçileri tarzıyla dikkat çeken 38 yaşındaki Hatice Şendil'e "Güneş bile yanında sönük kalmış" şeklinde iltifatlar yağdırdı.
DOĞA ANA
Kainat Güzeli Azra Akın, mütevazı yanını bir kez daha gözler önüne serdi. Bayramı eşi Atakan Koru'nun ailesinin yaşadığı Edirne'de geçiren güzel oyuncu, oğluyla da bahçede keyifli anlar geçirdi. Kendisine tıpatıp benzeyen Demir'e şimdiden doğa sevgisini aşılayan Azra Akın, doğal güzelliğiyle de bir kez daha göz kamaştırdı.