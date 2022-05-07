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    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit karizmasıyla sosyal medyayı salladı

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, yüzü olduğu erkek giyim çekimlerindeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak sosyal medyayı salladı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Bay karizma

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün sosyal medyayı salladı. Yüzü olduğu erkek giyim markasının çekimlerinden bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan başarılı oyuncuya, "Bay karizma" yorumları yağdı.



    GÜNEŞ GİBİ PARLADI
    Hatice Şendil, önceki gün paylaştığı bu kareyle göz kamaştırdı. Kendisine sarılan oğlu ve elinde kahvesiyle bu pozu veren güzel oyuncuya beğeni yağdı. Takipçileri tarzıyla dikkat çeken 38 yaşındaki Hatice Şendil'e "Güneş bile yanında sönük kalmış" şeklinde iltifatlar yağdırdı.



    DOĞA ANA
    Kainat Güzeli Azra Akın, mütevazı yanını bir kez daha gözler önüne serdi. Bayramı eşi Atakan Koru'nun ailesinin yaşadığı Edirne'de geçiren güzel oyuncu, oğluyla da bahçede keyifli anlar geçirdi. Kendisine tıpatıp benzeyen Demir'e şimdiden doğa sevgisini aşılayan Azra Akın, doğal güzelliğiyle de bir kez daha göz kamaştırdı.



        MUTLULUK TABLOSU
        Didem Uzel Sarı ve eşi Selim Sarı, geçtiğimiz günlerde gittikleri İtalya'da romantik anlar yaşadı. Eski manken, eşiyle Floransa'da çektirdiği bu kareye şöyle not düştü: "Bazı anların ne kadar uğraşsanız da güzelliğine gölge düşmez... Bu şehir, gerçekten tablo gibi."



        GÖRÜCÜYE ÇIKTI
        Müzikseverlerin bağımsız müzik sahnesinden tanıdığı Taha Gürbüz'ün, önümüzdeki aylarda bir albümde toplayacağı projesinin "Hiç Halim Yok" isimli ilk teklisi tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının klibi ise aynı gün sanatçının YouTube kanalında yayınlandı.



        'ÇAPA'SIZ ŞIKLIK
        Halen bayram tatili için gittiği Fas'ta olan Ceylan Çapa'nın sosyal medyadan yaptığı renkli paylaşımları sürüyor. Önceki gün çölün ortasında keyif süren sosyetik güzel, burada sergilediği son derece sade ama bir o kadar da şık giyim tarzıyla da takipçilerinin beğenisini kazandı.



            YAZA NİYET KIŞA KISMET
            Derya Şensoy, yaklaşık 1 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Celal Can Algül ile bayramı Sapanca'da geçirdi. Sevgilisiyle ATV'de verdiği bu pozunu paylaşan güzel oyuncu, bu kareye "Azıcık güneşlenir havuza gireriz diye çıktığımız tatilden kalan yağmur, çamur ve soğuk" diye not düştü.



            NEYDİM NE OLDUM!
            Şimdilerde ikinci bebeğine yaklaşık 5 aylık hamile olan Seda Bakan, yaptığı paylaşımla güldürdü. Instagram'dan 2018 yılında Barcelona'da çektirdiği bikinili fotoğrafını ve önceki gün yine aynı yerde verdiği pozu paylaşan Bakan, altına şu notu düştü: "Neydim, ne oldum adlı çalışma."



            BALİ HUZURU
            Burcu Özberk, rol aldığı dizisinin final yapmasıyla soluğu Bali'de almıştı. Önceki gün de tatilinden bu renkli kareyi paylaşan güzel oyuncu, "Huzur" notu düştü. Güzelliğiyle dikkat çeken Burcu Özberk, kıyafet seçimiyle de Bali ruhunu yansıtmıştı...



                EKONOMİK HANDE
                Magazin dünyasının en tutumlu isimlerinden Hande Ataizi, oğlu Leon'u da bu şekilde yetiştirdiğini söyledi. Güzel oyuncu, şöyle konuştu: "Oğlumu gereksiz harcama yapmama konusunda da disiplinli büyütüyorum. Her şeye sahip olamayacağını bilmeli." Hande Ataizi, ekledi: "Ben de gereksiz harcama yapmam. Evime yürüyerek giderim. Dışarı çıktığımda kolay kolay araç kullanmam. Metroya binerim. Yani ne mantıklıysa onu yaparım."



                YOĞUN GÖKÇE
                Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden güzel oyuncu, "Bayram çok güzel geçti. Tatil dönüşü iş temposu hızlı bir şekilde başladı" diyerek oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



                ALDATILANLAR İÇİN SÖYLEDİ
                Pop müziğin genç temsilcilerinden Fulin, iki yıllık aradan sonra 'Korkularım Var' adlı single çalışması ile müzikseverlerin karşısına çıktı... Güzel şarkıcı, yaşadığı aldatılma hikayesini birebir dile getirdiğini söyledi. Her insanın hayatında bir kerede olsa aldatıldığını söyleyen Fulin, "Kimi eşi kimi sevgilisi kimi de arkadaşı tarafından kandırılmıştır. Bende gerçek hikayemden yola çıkarak bu şarkıyı tüm aldatılanlar için seslendirdim" dedi.



                    ELDE VAR 300 BİN
                    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün İstinye'deki bir AVM'deydi. Spor kıyafetlerini yaklaşık değeri 300 bin TL olan çantasıyla kombinleyen güzel yenge, kısa bir alışveriş turunun ardından evinin yolunu tuttu.



                    ŞOFÖR YELDA
                    Uzman psikolog ve sunucu Yelda Başaran, programında minibüsçülerin dertlerine derman olup hayatlarına dokunmak üzerine soluğu minibüs şoförlerinin yanında aldı. Programda kimi zaman minibüs kullanıp kimi zaman da eline fırçayı alarak minibüs şoförlerine temizlik de yardım eden Yelda Başaran, tarzıyla da geçmişe yolculuk yaptı.



                    MERVE'DEN MÜJDE
                    Merve Özbey 'Söz Müzik Onur Can Özcan' projesinde yer alan şarkısı 'Çilingir'le sevenleriyle yeniden buluştu. Yine bir Onur Can Özcan şarkısı olan 'Yaramızda Kalsın'la 2019 yılına damga vuran Özbey, 2018 yılında hayatını kaybeden anısına hazırlanan albümde seslendirdiği şarkıyla bir kez daha kulakların pasını sildi.


                        BODRUM ÖZLEMİ BİTTİ
                        Özlem Yıldız, her yaz olduğu gibi bu yaz da tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Oğlu Demir Serter ile birlikte Bardakçı koyundaki bir oteli tercih eden güzel sunucu, güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte soluğu plajda aldı. Denize girmeden önce basın mensuplarını fark eden Özlem Yıldız, Güneşin, denizin ve uçsuz bucaksız maviliklerin tadını arkadaşlarımızla ve dostlarımızla doyasıya çıkarabileceğimiz, hasret giderebileceğimiz bir yaz olsun istiyorum" dedikten sonra kendini Egenin serin sularına bıraktı.



                        ERKENCİ BURÇİN
                        Spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu ile Akyaka'da tatilde olan Burçin Terzioğlu, önceki gün deniz ve spor tutkusunu gözler önüne serdi. Sabah 05.30'da Dalaman'dan kanoyla denize açılan güzel oyuncu, Baba Adası'na kadar kürek çekti. Burçin Terzioğlu, sabahın sessizliğinde bol bol da stres atıp enerji depoladı.



                        AİLE SAADETİ
                        Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden döndü. Sıkıntılı günleri geride bırakan ünlü çift, önceki gün böyle romantik pozu verdi. Sedef Avcı, ardından da oğulları Can'la paylaşım yaparak bir kez daha mutluluklarını gözler önüne serdi.



                            TEMİZ ALIŞVERİŞ
                            Güzel oyuncu Ezgi Şenler, Women's Style Dergisine çarpıcı pozlar verdi. Bale yapmayı çok özlediğini ancak geçirdiği sakatlıktan dolayı yapamadığını anlatan Şenler; "Hala açıp açıp bale izliyorum. İzledikçe özlediğimi anlıyorum" dedi. Alışverişi genellikle internet üzerinden yaptığını da dile getiren Ezgi Şenler; "Alışveriş beni yoran bir şey. Ama temizlik malzemelerini almaya bayılıyorum" dedi.



                            AVM GEZİNTİSİ
                            Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de objektiflere yansıdı. Başrollerini Tolgahan Sayışman ile paylaştığı "Aynasız Haluk" filminin vizyona girmesinin heyecanını yaşayan Özyağcılar, kısa bir alışverişin ardından AVM'den ayrıldı.

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                            Haberler Saklambaç ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit karizmasıyla sosyal medyayı salladı
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