ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit karizmasıyla sosyal medyayı salladı





BODRUM ÖZLEMİ BİTTİ

Özlem Yıldız, her yaz olduğu gibi bu yaz da tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Oğlu Demir Serter ile birlikte Bardakçı koyundaki bir oteli tercih eden güzel sunucu, güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte soluğu plajda aldı. Denize girmeden önce basın mensuplarını fark eden Özlem Yıldız, Güneşin, denizin ve uçsuz bucaksız maviliklerin tadını arkadaşlarımızla ve dostlarımızla doyasıya çıkarabileceğimiz, hasret giderebileceğimiz bir yaz olsun istiyorum" dedikten sonra kendini Egenin serin sularına bıraktı.