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    Son şarkısı ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki bir ilke imza attı

    Son şarkısının klibiyle yoğun eleştiriler alan Aleyna Tilki bir ilke imza attı. 22 yaşındaki yıldız, dünya çapındaki EQUAL listesinin kapağında yer alan ilk Türk sanatçı oldu. İşte sizler için derlediğimiz 6 Mayıs Saklambaç haberleri...

    Eleştirilere ‘kapak’!

    Son şarkısı "Take It Or Leave It" ile yayınlandığı gün 39 ülkedeki 87 çalma listesine girerek daha önce bir Türk sanatçının çıkış gününde erişmediği bir başarıya ulaşan Aleyna Tilki, kariyerinde dünya çapında yeni bir başarıya imza attı. Türkiye'de ise birçok kesim tarafından eleştirilen 22 yaşındaki yıldız, dünya çapındaki EQUAL listesinin kapağında yer alan ilk Türk sanatçı oldu.



    ŞEKER GİBİ YANIT
    Önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda görüntülenen Selin Şekerci, şık tarzıyla dikkat çekti. "Aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur" diyen güzel oyuncu, muhabirlerin "Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?" sorusuna gülerek şu yanıtı verdi: "Yok yok hepsi benim bebeklerim." (Doğan SAVAŞ)



    EVDE VAR REKABET
    Geçtiğimiz günlerde 'Kalbim Ellerinde' adlı yeni teklisini piyasaya süren Cansu Kurtçu'ya rakip geldi! Güzel şarkıcının mutlu bir evlilik sürdüğü Fettah Can da bugün 'Nasıl Durumlar' adlı teklisini hayranlarıyla buluşturdu. Fettah Can "Şarkımız yarım kalan aşklara bir umut olsun. Baharın gelişi ile birlikte 'aşk' olsun diyoruz' dedi. Ünlü çiftin yeni şarkılarını arka arkaya piyasaya sürmesi ise "Tatlı rekabet" yorumlarını beraberinde getirdi.



        GÜLŞEN PARLADI
        İddialı tarzıyla gündem olan Gülşen, yine cesaretini konuşturdu. Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan ünlü sanatçı kısa saçlarıyla olduğu kadar stiliyle de yine dikkat çekti. Her zamanki gibi şıklığıyla göz kamaştıran Gülşen, Züleyha Kuru tasarımı elbisesiyle sahnede adeta mücevher gibi parladı.



        YORGUN ÇİFT
        İlişkilerine bir şans daha veren Didem Soydan ve Burak Deniz, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de görüntülendi. Geçtiğimiz gün Almanya tatilinden dönen çift, muhabirlerin hiçbir sorusunu cevaplamadan "İyi geceler, daha sonra bolca konuşuruz. Çok yorgunuz" diyerek kendilerini bekleyen araçlarına binip evlerinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



        MAHÇUP GÜZEL
        Ayşegül Aldinç, önceki gece Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Güzel sanatçı, muhabirlerin kendisini fark etmesi üzerine "Sizin de gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Beni nasıl tanıdınız!" dedi. Muhabirlerin "Sizin gibi bir duayeni tanımamak mümkün mü?" dediği Aldinç, tebessüm etmekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)



            YENİ SAFİYE-FAİK
            Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten, Paris'te çıktıkları balayı tatilinden paylaşım yapmayı sürdürüyor. Her paylaşımına Sayan'ın izinden gidip 'bebek filtresi' yapan genç damat, son paylaşımıyla da sosyal medyada espri konusu oldu. Seda Sayan'la Paris sokaklarından burun buruna bu fotoğrafını paylaşan Çağlar Ökten'in karesine espri yağdı. Sayan ile Ökten için "Yakın dostları Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e rakip çıktılar" esprileri yapıldı.



            DENİZ COŞTU
            Deniz Seki, önceki akşam Antalyalılar'a unutulmaz bir konser veren Deniz Seki, bir kez daha alkışları topladı. Ramazan Bayramı boyunca Kıbrıs, Ankara ve Antalya'da konser veren Seki, her sahnesindeki enerjik haliyle farkını ortaya koydu.



            CENK KLASİĞİ
            Önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıkan Cenk Eren, kural bozmadı. Sahnelerin en şık giyinen sanatçılarının başında gelen Eren, Tom Ford imzalı kostümüyle sergilediği tarzıyla bir kez daha seyircisine olan saygısını gösterdi.



                HANDE RESTİ!
                Hande Yener, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Yeni klibi ve Amerika turnesi için hazırlanan ünlü popçu, klibinin çok iddialı olacağını söyledi. Son zamanlarda başta Gülşen olmak üzere şarkıcıların kıyafetlerinin tartışılması haberleri sorulan Hande Yener, "Başkalarıyla ilgili sorular sorduğunuz sürece sokak röportajı yapmayacağım ve sizinle konuşmayacağım. Onları bana değil, beni onlara sorun" resti çekti. (Doğan SAVAŞ)

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                Tarlada kaçak var
                Haberler Saklambaç Son şarkısı ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki bir ilke imza attı
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