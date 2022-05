Son şarkısı ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki bir ilke imza attı

Son şarkısı "Take It Or Leave It" ile yayınlandığı gün 39 ülkedeki 87 çalma listesine girerek daha önce bir Türk sanatçının çıkış gününde erişmediği bir başarıya ulaşan Aleyna Tilki, kariyerinde dünya çapında yeni bir başarıya imza attı. Türkiye'de ise birçok kesim tarafından eleştirilen 22 yaşındaki yıldız, dünya çapındaki EQUAL listesinin kapağında yer alan ilk Türk sanatçı oldu.