Son şarkısı ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki bir ilke imza attı





MAHÇUP GÜZEL

Ayşegül Aldinç, önceki gece Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Güzel sanatçı, muhabirlerin kendisini fark etmesi üzerine "Sizin de gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Beni nasıl tanıdınız!" dedi. Muhabirlerin "Sizin gibi bir duayeni tanımamak mümkün mü?" dediği Aldinç, tebessüm etmekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)