Son şarkısı ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki bir ilke imza attı

Son şarkısı "Take It Or Leave It" ile yayınlandığı gün 39 ülkedeki 87 çalma listesine girerek daha önce bir Türk sanatçının çıkış gününde erişmediği bir başarıya ulaşan Aleyna Tilki, kariyerinde dünya çapında yeni bir başarıya imza attı. Türkiye'de ise birçok kesim tarafından eleştirilen 22 yaşındaki yıldız, dünya çapındaki EQUAL listesinin kapağında yer alan ilk Türk sanatçı oldu.
ŞEKER GİBİ YANIT
Önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda görüntülenen Selin Şekerci, şık tarzıyla dikkat çekti. "Aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur" diyen güzel oyuncu, muhabirlerin "Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?" sorusuna gülerek şu yanıtı verdi: "Yok yok hepsi benim bebeklerim." (Doğan SAVAŞ)
EVDE VAR REKABET
Geçtiğimiz günlerde 'Kalbim Ellerinde' adlı yeni teklisini piyasaya süren Cansu Kurtçu'ya rakip geldi! Güzel şarkıcının mutlu bir evlilik sürdüğü Fettah Can da bugün 'Nasıl Durumlar' adlı teklisini hayranlarıyla buluşturdu. Fettah Can "Şarkımız yarım kalan aşklara bir umut olsun. Baharın gelişi ile birlikte 'aşk' olsun diyoruz' dedi. Ünlü çiftin yeni şarkılarını arka arkaya piyasaya sürmesi ise "Tatlı rekabet" yorumlarını beraberinde getirdi.