Bergüzar Korel bir yakınının altı aylık kızına hakaret etmesiyle çileden çıktı! “Artık bu hadsizlere..."





KENDİSİNİ ZOR TUTTU

Bu nezaketsizlik karşısında kendisini zor tutan Bergüzar Korel, sözlerini sürdürdü: "Dışarı çıktığımda herkesle şöhretimi bir kenara bırakıp sohbet ediyorum. Ama bu sıcaklık, nezaketsizliğin kapılarını sonuna kadar açıyor. Kimsenin yaşamı, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü, yatak odası hakkında laf söylemek hiçbirimize düşmez. Çocuğumuz ve kendimiz üzerinden aklınızın alamayacağı birçok teklifler alıyoruz. Halen çocuklarıma dokunmaya çalışanlar ve izinsiz fotoğrafını çekmeye çalışanlar var. Lütfen artık yapmayın çünkü ben artık eskisi kadar sabırlı değilim."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN