Bergüzar Korel bir yakınının altı aylık kızına hakaret etmesiyle çileden çıktı! “Artık bu hadsizlere..."

Halit Ergenç'le evliliğinden üç çocuğu olan Bergüzar Korel, dün sosyal medyasından paylaştığı bir videoyla isyan etti.
Bugüne kadar birçok defa "Halen emziriyor musunuz?,", "Normal doğum mu yaptınız?" gibi sorulara maruz kalan ve birçok kez çocuklarının fotoğrafları izinsiz çekilen güzel oyuncu, önceki gün ise bir tanıdığının yaptığı yorum karşısında isyan etti.
Boşboğaz arkadaşının altı aylık kızı Leyla'yı görünce "Ne kadar değişik kafası var. Dar ve uzun. Kafası aynı vakumla çekilmiş gibi değişik" yorumu yaptı.