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    Bergüzar Korel bir yakınının altı aylık kızına hakaret etmesiyle çileden çıktı! “Artık bu hadsizlere..."

    Bergüzar Korel, bir yakınının altı aylık kızı için yaptığı ‘Kafası neden böyle dar ve uzun! Vakumla mı çekildi?’ şeklindeki yorumu karşısında isyan etti: “Artık bu hadsizlere karşı sabırlı olmayacağım.”

    Sabrı taştı!

    Halit Ergenç'le evliliğinden üç çocuğu olan Bergüzar Korel, dün sosyal medyasından paylaştığı bir videoyla isyan etti.



    Bugüne kadar birçok defa "Halen emziriyor musunuz?,", "Normal doğum mu yaptınız?" gibi sorulara maruz kalan ve birçok kez çocuklarının fotoğrafları izinsiz çekilen güzel oyuncu, önceki gün ise bir tanıdığının yaptığı yorum karşısında isyan etti.



    Boşboğaz arkadaşının altı aylık kızı Leyla'yı görünce "Ne kadar değişik kafası var. Dar ve uzun. Kafası aynı vakumla çekilmiş gibi değişik" yorumu yaptı.



        KENDİSİNİ ZOR TUTTU
        Bu nezaketsizlik karşısında kendisini zor tutan Bergüzar Korel, sözlerini sürdürdü: "Dışarı çıktığımda herkesle şöhretimi bir kenara bırakıp sohbet ediyorum. Ama bu sıcaklık, nezaketsizliğin kapılarını sonuna kadar açıyor. Kimsenin yaşamı, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü, yatak odası hakkında laf söylemek hiçbirimize düşmez. Çocuğumuz ve kendimiz üzerinden aklınızın alamayacağı birçok teklifler alıyoruz. Halen çocuklarıma dokunmaya çalışanlar ve izinsiz fotoğrafını çekmeye çalışanlar var. Lütfen artık yapmayın çünkü ben artık eskisi kadar sabırlı değilim."

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        Haberler Saklambaç Bergüzar Korel bir yakınının altı aylık kızına hakaret etmesiyle çileden çıktı! “Artık bu hadsizlere..."
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