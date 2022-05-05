76'lık Süperstar Ajda Pekkan Photoshop dozunu fazla kaçırınca fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Ajda Pekkan, önceki akşam Bodrum'da konser verdi.
Ege'ye nazır muhteşem bir manzarada sahne alan Ajda Pekkan, müthiş sahne şovu ile sevenlerini coşturdu.
Ajda Pekkan, önceki akşam Bodrum'da konser verdi.
Ege'ye nazır muhteşem bir manzarada sahne alan Ajda Pekkan, müthiş sahne şovu ile sevenlerini coşturdu.
Pekkan her zaman olduğu gibi tarzıyla da büyüledi. Modacı Burcu Sedef imzalı bir kostüm giyen Ajda, konser öncesinde çok özel bir bakım yaptırdı.
Fildişi sahillerinden özel olarak getirilen yağlar ile bakım yaptıran Ajda Pekkan'ın geceden basına yansıyan fotoğraflar ise şoke etti.
Olduğundan daha genç görünmek için fotoğraflarına photoshop yaptıran 76 yaşındaki Süperstar, adeta liseli bir genç kıza döndü.
Ajda Pekkan'ın sosyal medyada espri konusu olan fotoğraflarına şu yorumlar yapıldı:
"Ben 25 yaşındayım. Ajda benden daha genç görünüyor",
"Bence Ajda'nın yerine sahneye bugüne kadar sakladığı torunu çıkmış",