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    76'lık Süperstar Ajda Pekkan Photoshop dozunu fazla kaçırınca fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

    Önceki akşam Bodrum’da konser veren Ajda Pekkan’ın basına yansıyan fotoğrafları şoke etti. Photoshop dozu kaçırılınca 76 yaşındaki Süperstar, liseli genç kıza dönmüştü.

    76’lık liseli

    Ajda Pekkan, önceki akşam Bodrum'da konser verdi.



    İki buçuk saat sahnede kalan Pekkan, Türkiye'den ve Avrupa'dan gelen misafirlere müzik ziyafeti çekti.



    Ege'ye nazır muhteşem bir manzarada sahne alan Ajda Pekkan, müthiş sahne şovu ile sevenlerini coşturdu.



        Pekkan her zaman olduğu gibi tarzıyla da büyüledi. Modacı Burcu Sedef imzalı bir kostüm giyen Ajda, konser öncesinde çok özel bir bakım yaptırdı.



        Fildişi sahillerinden özel olarak getirilen yağlar ile bakım yaptıran Ajda Pekkan'ın geceden basına yansıyan fotoğraflar ise şoke etti.



        Olduğundan daha genç görünmek için fotoğraflarına photoshop yaptıran 76 yaşındaki Süperstar, adeta liseli bir genç kıza döndü.



            Ajda Pekkan'ın sosyal medyada espri konusu olan fotoğraflarına şu yorumlar yapıldı:



            "Ben 25 yaşındayım. Ajda benden daha genç görünüyor",



            "Bence Ajda'nın yerine sahneye bugüne kadar sakladığı torunu çıkmış",
                Aralarında diyalog yok
                Haberler Saklambaç 76'lık Süperstar Ajda Pekkan Photoshop dozunu fazla kaçırınca fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!
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