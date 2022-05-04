Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hadise'den beklenen evlilik açıklaması geldi! “Baba evinden prenses gibiydim ama şimdi eşim bana kraliçe gibi bakıyor”

    Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlendiğini önceki akşam Kıbrıs sahnesinden doğruladı. Ünlü popçu, “Baba evinden prenses gibiydim ama şimdi eşim bana kraliçe gibi bakıyor” dedi.

    Prensesti kraliçe oldu

    Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturduğu konuşulan Hadise, ilk açıklamayı sahneden yaptı.



    Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan güzel popçu, 'Prenses' adlı şarkısını okumadan önce evlendiğini şu sözleriyle doğruladı: "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum: 'Prensesler gibiydim baba evinde...' Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için... Beni bu kadar güzel sevdiği için... Hep yanımda olduğu için..."



    ADAMLIK GÖNDERMESİ
    Sahnede keyifli halleriyle dikkat çeken Hadise, sahneden eski sevgilisi Kaan Yıldırım'a da taş attı.



        Yakın dostu Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la çıkan yasak aşk iddialarından hemen sonra Yıldırım ile yollarını ayıran güzel popçu, şöyle dedi:



        "Dışardan gelen iğrenç laflara kulak asmadığı için eşime teşekkür ediyorum. İşte gerçek adam budur. Mehmet seni çok seviyorum. Allah'a hep dua ettim ve dualarım kabul oldu." Popçunun bu açıklaması, "Dedikodulardan sonra arkasında durmayan Kaan Yıldırım'a gönderme" olarak yorumlandı.



        3 MİLYONLUK YÜZÜK
        Dinçerler eşi Hadise'ye nişan gününde 3 milyon liralık elmas yüzük hediye etmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer’e suç duyurusu
        Haberler Saklambaç Hadise'den beklenen evlilik açıklaması geldi! “Baba evinden prenses gibiydim ama şimdi eşim bana kraliçe gibi bakıyor”
            SON DAKİKA