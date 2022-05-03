Sosyetede dadı krizi! Kocasını bakıcı ile beraber mutfak tezgahında basınca kıyamet koptu

24 SAATTE 15 MİLYON LİRA KAYBETTİLER

Türkiye'de kumarhanelerin yasaklanması ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda dünya ile yarışır ile konuma geldi. Dünyanın en iyi kumarhanelerinin olduğu bir ülke olan Kıbrıs'a geçtiğimiz gün bir grup futbolcu oyun oynamaya gitmiş. Hani bizim televizyonlarda izlerken "bazen oynadıkları futbolla saç baş yolduran futbolculardan"... Bu çok ünlü futbolcular, burada bir özel bir turnuvaya katılmış. Tabii bu turnuvaya katılan 3 futbolcu, 1 menajer ve iş adamı toplamda 1 milyon dolar kaybedip geri gelmişler. 24 saat içinde 15 milyon lirayı kumarda kaybeden bu 5 yakın arkadaş geldikleri akşam da bir gece kulübe eğlenmeye gitmişler.