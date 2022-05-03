76 yaşındaki Ajda Pekkan, tarzı ile büyük övgü alıyor

ALLAH YAZDIYSA BOZSUN

Son dönemin parlayan yıldızı Öznur Serçeler, BeSytle Magazine Mayıs sayısının kapağı oldu. Güzel oyuncu, 13 Mayıs'ta vizyona girecek olan 'Allah Yazdıysa Bozsun' filmi ile beyazperdede olacak. Öznur Serçeler, "Senin 'Allah Yazdıysa Bozsun' dediğin şeyler var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii ki herkes gibi benim de korkularım var. Mesela hiç istemediğim bir şehirde yaşamak zorunda kalmak ya da uçaktan atlamak zorunda kaldığım bir sahne çekmek. Ama en korktuğum şey üşümek zorunda kalacağım bir sahneyi oynamak. Mesela kutuplarda bir film çekmek".