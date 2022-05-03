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    76 yaşındaki Ajda Pekkan, tarzı ile büyük övgü alıyor

    Dış görünüşüne verdiği önem sayesinde yıllara meydan okumayı başaran Ajda Pekkan, bunun için adeta kendine bir ekip kurdu. Makyözünden kuaförüne, tırnak uzmanından fotoğrafçısına kadar her konuda aynı isimlerle çalışan 76 yaşındaki yıldızın, saçlarına kaynak takan kuaförünü bile gittiği her yere götürdüğü ortaya çıktı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 3 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Süper hizmet

    Dış görünüşüne verdiği önem sayesinde yıllara meydan okumayı başaran Ajda Pekkan, bunun için adeta kendine bir ekip kurdu. Makyözünden kuaförüne, tırnak uzmanından fotoğrafçısına kadar her konuda aynı isimlerle çalışan 76 yaşındaki yıldızın, saçlarına kaynak takan kuaförünü bile gittiği her yere götürdüğü ortaya çıktı. Ajda Pekkan, bu özel hizmet için de kuaförüne 10 bin TL ödüyor.

    SESSİZ ECE
    Ece Erken, geçtiğimiz gün Bebek'te müdavimi olduğu mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin soru isteklerini geri çeviren Erken, "İyiyim teşekkür ederim, konuşmayacağım" diyerek hızlı adımlar ile arabasına yöneldi. Doğan SAVAŞ

    VE REKLAMLAR
    Dizilerin aranan oyuncularından Gülcan Arslan, reklam yapımcılarının da radarında... Yoğun iş temposu öncesinde enerji depolayan Arslan, bir yandan da gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Çok sayıda markadan reklam yüzü olması için teklif alan güzel oyuncu, yakında seçimini yapacak ve çok konuşulacak bir işbirliğine imza atacak.

        MAGAZİN KAÇIŞI
        Pelin Öztekin, geçtiğimiz gece Beyoğlu'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yaz aylarında memleketi Ayvalık'ta olacağını söyleyen ünlü oyuncu, nedenini esprili bir şekilde şöyle açıkladı: "Oraya magazin gelmiyor. Bir çıkın artık hayatımdan sizin olmadığınız yerde olmak istiyorum." Doğan SAVAŞ

        EMRE'YE TERS
        İstanbul Başakşehir'de forma giyen Emre Çolak, önceki akşam sevgilisi ile Galataport'ta görüntülendi. Çolak, mekan çıkışı flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı. "Arkadaşlar burada olacağınızı hiç tahmin etmedim nereden çıktınız?" diyen ünlü futbolcu, daha sonra sevgilisi ile mesafeli yürüyerek aracını park ettiği yere doğru gitti. Doğan SAVAŞ

        LEYLEĞİ HAVADA GÖRDÜ
        Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de görüntülendi. Muhabirlerin "Bayram ve yaz tatili planları yapıldı mı?" sorusuna Köstendil, gülerek "Her yere gideceğim. Gezeceğiz bolca" dedi. Doğan SAVAŞ

            BALAYI POZU
            24 Nisan'da dünya evine giren Seda Sayan ve 24 yaş küçük eşi Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gitti. Çift, balayına Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu ile özel bir jetle tatile çıkan Sayan, eşiyle balayından ilk pozunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

            ANASININ KIZI
            Atv'nin             sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Sıfır makyajlı haliyle doğal güzelliğini gözler önüne seren ünlü oyuncu, bahçede güneşlenirken kendisine eşlik eden annesiyle olan benzerliğiyle de dikkat çekti.

            ÇOCUK OPERASI HEYECANI BAŞLIYOR
            Opera alanında bir ilk olan DenizBank Çocuk Operası'nın sevilen prodüksiyonu Papagenolar, tekrar sahneye taşınıyor. Üç yaştan başlayarak yetişkinlere kadar Türkçe aryalar eşliğinde operanın eğlenceli halini sunan Papagenolar, doğa ve insan sevgisini, müzikle, dansla doyasıya yaşatıyor.

                ALLAH YAZDIYSA BOZSUN
                Son dönemin parlayan yıldızı Öznur Serçeler, BeSytle Magazine Mayıs sayısının kapağı oldu. Güzel oyuncu, 13 Mayıs'ta vizyona girecek olan 'Allah Yazdıysa Bozsun' filmi ile beyazperdede olacak. Öznur Serçeler, "Senin 'Allah Yazdıysa Bozsun' dediğin şeyler var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
                "Tabii ki herkes gibi benim de korkularım var. Mesela hiç istemediğim bir şehirde yaşamak zorunda kalmak ya da uçaktan atlamak zorunda kaldığım bir sahne çekmek. Ama en korktuğum şey üşümek zorunda kalacağım bir sahneyi oynamak. Mesela kutuplarda bir film çekmek".
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                Emekliye vergi yok
                Haberler Saklambaç 76 yaşındaki Ajda Pekkan, tarzı ile büyük övgü alıyor
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