76 yaşındaki Ajda Pekkan, tarzı ile büyük övgü alıyor

Dış görünüşüne verdiği önem sayesinde yıllara meydan okumayı başaran Ajda Pekkan, bunun için adeta kendine bir ekip kurdu. Makyözünden kuaförüne, tırnak uzmanından fotoğrafçısına kadar her konuda aynı isimlerle çalışan 76 yaşındaki yıldızın, saçlarına kaynak takan kuaförünü bile gittiği her yere götürdüğü ortaya çıktı. Ajda Pekkan, bu özel hizmet için de kuaförüne 10 bin TL ödüyor.
SESSİZ ECE
Ece Erken, geçtiğimiz gün Bebek'te müdavimi olduğu mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin soru isteklerini geri çeviren Erken, "İyiyim teşekkür ederim, konuşmayacağım" diyerek hızlı adımlar ile arabasına yöneldi. Doğan SAVAŞ
VE REKLAMLAR
Dizilerin aranan oyuncularından Gülcan Arslan, reklam yapımcılarının da radarında... Yoğun iş temposu öncesinde enerji depolayan Arslan, bir yandan da gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Çok sayıda markadan reklam yüzü olması için teklif alan güzel oyuncu, yakında seçimini yapacak ve çok konuşulacak bir işbirliğine imza atacak.