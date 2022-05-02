Özcan Deniz'in "Oğlumu benden kaçırdı" dediği Feyza Aktan'dan açıklama geldi! "Çok sıkıldım..."

Özcan Deniz'in "Oğlumu benden kaçırdı" diyerek suçladığı eski eşi Feyza Aktan'dan açıklama geldi. Genç kadın, şöyle dedi: "Üzerime oturtulmaya çalışılan 'zalim anne' sıfatından artık çok sıkıldım. Bu bir kaçma ya da kaçırılma eylemi değil yapılan olanca haksızlıklara artık bir dur demekti."