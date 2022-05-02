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    Özcan Deniz'in "Oğlumu benden kaçırdı" dediği Feyza Aktan'dan açıklama geldi! "Çok sıkıldım..."

    Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sula durulmuyor. Deniz'in "Oğlumu benden kaçırdı" dediği eski eşi Feyza Aktan'dan açıklama geldi. İşte sizler için derlediğimiz 2 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Ana isyan!

    Özcan Deniz'in "Oğlumu benden kaçırdı" diyerek suçladığı eski eşi Feyza Aktan'dan açıklama geldi. Genç kadın, şöyle dedi: "Üzerime oturtulmaya çalışılan 'zalim anne' sıfatından artık çok sıkıldım. Bu bir kaçma ya da kaçırılma eylemi değil yapılan olanca haksızlıklara artık bir dur demekti."



    BAYRAM OPERASYONU
    Geçtiğimiz yıllarda olduğu mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, yeniden bıçak altına yattı. Dün yeniden 'geri dönüşüm' ameliyatına giren Serengil, bayramı da hastanede geçirecek.



    SINIR AŞAN BAŞARI
    Oyuncu İlay Erkök, Barcelona'da uluslararası bir proje için dünyaca ünlü yönetmen ve senarist Oriol Paulo ile buluştu. Paula'nun yeni projesinde yer alacağı konuşulan güzel oyuncu, böylece başarısını yurt dışına da taşımış oldu.



        DERİN KUTLAMA
        Cemiyetin önde gelen ismi Derin Mermerci, 42. yaş gününü önceki akşam ailesiyle birlikte Galataport'taki bir mekanda kutladı. Kutlama sonrası ikiz kızlarından Mila ile poz veren sosyetik, "En büyük hediye, sevdiklerimle bir arada olmak" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        ÖDÜLLERİN EFENDİSİ
        ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, ödüllerine bir yenisini ekledi. Başarılı sunucu ve oyuncu, 4. Medipol İnsan Kaynakları Ödül Töreni'nde "2021 yılının En İyi Sunucusu" ödülüne layık görüldü.

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        İBB’nin sorumluluk alanındaki mezarlıkta su kuyruğu
        Haberler Saklambaç Özcan Deniz'in "Oğlumu benden kaçırdı" dediği Feyza Aktan'dan açıklama geldi! "Çok sıkıldım..."
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