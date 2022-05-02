Özcan Deniz'in "Oğlumu benden kaçırdı" dediği Feyza Aktan'dan açıklama geldi! "Çok sıkıldım..."

Özcan Deniz'in "Oğlumu benden kaçırdı" diyerek suçladığı eski eşi Feyza Aktan'dan açıklama geldi. Genç kadın, şöyle dedi: "Üzerime oturtulmaya çalışılan 'zalim anne' sıfatından artık çok sıkıldım. Bu bir kaçma ya da kaçırılma eylemi değil yapılan olanca haksızlıklara artık bir dur demekti."
BAYRAM OPERASYONU
Geçtiğimiz yıllarda olduğu mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, yeniden bıçak altına yattı. Dün yeniden 'geri dönüşüm' ameliyatına giren Serengil, bayramı da hastanede geçirecek.
SINIR AŞAN BAŞARI
Oyuncu İlay Erkök, Barcelona'da uluslararası bir proje için dünyaca ünlü yönetmen ve senarist Oriol Paulo ile buluştu. Paula'nun yeni projesinde yer alacağı konuşulan güzel oyuncu, böylece başarısını yurt dışına da taşımış oldu.