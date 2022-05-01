‘Yalnız Kurt’ heyecan dolu on dördüncü bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyi büyüledi





ÇANTA POLEMİĞİ

Sosyal medyadaki yaklaşık 700 bin takipçisiyle dikkat çeken Filiz, önceki gün yaptığı paylaşımla tartışma yarattı. Aynı zamanda oyunculuk da yapan güzel fenomen, şu paylaşımı yaptı: "İki lüks marka çantam olsun diye kendinizi satıyorsunuz ya iğreniyorum sizden. Hiç adam akıllı çalışmak gibi bir düşünce geçmedi mi aklınızdan istediklerinizi alabilmek için! Bana sakın Türkiye'nin şartlarından bahsetmeyin. Karakteriniz dünyanın öbür ucunda yaşasanız bile değişmeyecek. Bu hayatı yaşamıyorsanız gösterişi bırakın." Filiz'in bu sözleriyle hangi sosyal medya fenomenlerini hedef aldığı merak konusu oldu.