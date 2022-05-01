‘Yalnız Kurt’ heyecan dolu on dördüncü bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyi büyüledi

Diznin 14. bölümünde neler oldu; Doğan'ın İstanbul'daki güç sahiplerini kendisine biat ettirerek el öptürmesi Altay'ı rahatsız etti. Bu durumu anlamaya çalışsa da Altay, Doğan'ın yanlış hamleler yaptığını düşünmeye başladı. Doğan ise Altay'ı hedefinden sapmadığına dair ikna edip yol arkadaşlığının nişanesi olarak Altay'a adet üzere ilk silahını hediye etti. Viking Işid'in elindedir. Davut Bahadır göz önünde olmasa bile kulübeye mektup bırakarak Altay'a yol göstermeye devam etti. Dizinin her sahnesi izleyiciyi ekrana bağladı.
AŞKCAN!
Sosyetenin 'ikoncan' lakaplı güzeli Eda Taşpınar, kural bozdu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medyadan romantik paylaşımlar yapmayan Taşpınar, önceki Instagram'da aşka geldi. Adını sır gibi sakladığı sevgilisiyle pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Eda Taşpınar, kırmızıya boyattığı saçlarıyla da 'kalp' işareti yapıp romantik yanını konuşturdu.
DOĞAL ENGİN
Engin Öztürk, yüzü olduğu bir marka için objektif karşısına geçti. Ege kıyılarının eşsiz atmosferinde gerçekleşen kampanya çekiminde, ünlü aktör "Doğaya Dönüş" temasıyla izleyicileri keşfetmeye davet ediyor. Kampanya karelerine eşlik eden Akyaka ve Göcek'in eşsiz doğası, kampanyanın "Doğaya Dönüş: Tarzını Yeniden Keşfet!" mesajını güçlendiriyor.