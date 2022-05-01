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    ‘Yalnız Kurt’ heyecan dolu on dördüncü bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyi büyüledi

    Ekranların adından çok bahsettiren dizisi ‘Yalnız Kurt’ heyecan dolu on dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, on dördüncü bölüm etiketi #Sınırötesi ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mayıs Saklambaç haberleri...

    Hesaplaşma zamanı!

    Diznin 14. bölümünde neler oldu; Doğan'ın İstanbul'daki güç sahiplerini kendisine biat ettirerek el öptürmesi Altay'ı rahatsız etti. Bu durumu anlamaya çalışsa da Altay, Doğan'ın yanlış hamleler yaptığını düşünmeye başladı. Doğan ise Altay'ı hedefinden sapmadığına dair ikna edip yol arkadaşlığının nişanesi olarak Altay'a adet üzere ilk silahını hediye etti. Viking Işid'in elindedir. Davut Bahadır göz önünde olmasa bile kulübeye mektup bırakarak Altay'a yol göstermeye devam etti. Dizinin her sahnesi izleyiciyi ekrana bağladı.



    AŞKCAN!
    Sosyetenin 'ikoncan' lakaplı güzeli Eda Taşpınar, kural bozdu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medyadan romantik paylaşımlar yapmayan Taşpınar, önceki Instagram'da aşka geldi. Adını sır gibi sakladığı sevgilisiyle pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Eda Taşpınar, kırmızıya boyattığı saçlarıyla da 'kalp' işareti yapıp romantik yanını konuşturdu.



    DOĞAL ENGİN
    Engin Öztürk, yüzü olduğu bir marka için objektif karşısına geçti. Ege kıyılarının eşsiz atmosferinde gerçekleşen kampanya çekiminde, ünlü aktör "Doğaya Dönüş" temasıyla izleyicileri keşfetmeye davet ediyor. Kampanya karelerine eşlik eden Akyaka ve Göcek'in eşsiz doğası, kampanyanın "Doğaya Dönüş: Tarzını Yeniden Keşfet!" mesajını güçlendiriyor.



        İMAJ YENİLEDİ
        Bir süredir ekrandan uzak kalan Gizem Karaca, imaj yeniledi. Uzun kumral saçlarını kestirip sarıya boyatan güzel oyuncu, yeni tarzıyla da hayranlarının büyük beğenisini topladı.



        ANA KUZUSU
        Ünlü oyunca Selim Bayraktar, önceki gece Cihangir'de görüntülendi. Yoğun çalışma temposu nedeniyle göremediği annesini ziyarete giden ünlü oyuncu, "Bayramda da yine annemi ziyaret edip elini öpeceğim" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        TİYATRO KAÇIŞI
        Hande Ünsal ve Sakiler grubunda yer alan sevgilisi Serkan Balkan, geçtiğimiz akşam Maslak Uniq'teki 'Aydınlık Evler' tiyatrosunu izlemeye geldi. Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Ünsal "Uzun zamandır da gelmek istiyorduk, bizim için de güzel bir deneyim olacak. Bayram konserleri öncesi son kaçışımız oldu" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            SAHADA MUTLULUK VAR
            ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, aile saadeti yaşadı. 2017'de evlendiği kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen'le mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu, eşi ve 3 yaşındaki oğluyla keyifli anlar geçirdi. Basketbol sahasında ailece maç yapıp eğlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in paylaşıma hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. Bu arada minik Karan'ın git gide babasına benzediği de gözlerden kaçmadı.



            TELEFON TRAFİĞİ
            Birce Akalay, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Alışveriş turu sırasında hararetli bir şekilde telefonla konuşan Akalay, muhabirleri görünce telefon görüşmesine ara verdi. Objektiflere poz veren ünlü oyuncu, "Kusura bakmayın arkadaşlar, daha sonra sohbet ederiz" diyerek telefon görüşmesine devam etti.



            ŞAHİN ABD'DE UÇUYOR
            Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çeken Gizem Şahin, çok ses getirecek bir işbirliğine imza attı. Şahin, Amerika ve Avrupa'nın en büyük mücevher markaları arasında yer alan ve Billie Eilish, ile Neyma gibi ünlü isimlerin de tercihi olan Aporro için özel bir koleksiyon hazırladı. Gizem Şahin, çizim ve tasarımlarına da imza attığı GG Collection adlı koleksiyonunun tanıtımı için kendi objektif karşısına geçti. Koleksiyon için çekilen fotoğraflar, New York'un dünyaca ünlü meydanı Times'ta dev billboard'ları süslemeye başladı.



                ŞANSLI BEBEK
                Aslı Tandoğan, köpeğinin doğum yapmasıyla farklı bir heyecan yaşamıştı. Minik yavrulara kendi çocuğu gibi bakan güzel oyuncu, bu karesini de "Bebeklerimiz büyüyor" diye paylaştı.



                AKYAKA HUZURU
                Burçin Terzioğlu, Ege sevgisini yine konuşturdu. Sevgilisi Umut Duygu ile Akyaka'ya giden güzel oyuncu, tatilden de bu karesini paylaştı. Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni aşkıyla günlerini bol bol jkano yapıp yürüyerek geçiriyor.



                ÇANTA POLEMİĞİ
                Sosyal medyadaki yaklaşık 700 bin takipçisiyle dikkat çeken Filiz, önceki gün yaptığı paylaşımla tartışma yarattı. Aynı zamanda oyunculuk da yapan güzel fenomen, şu paylaşımı yaptı: "İki lüks marka çantam olsun diye kendinizi satıyorsunuz ya iğreniyorum sizden. Hiç adam akıllı çalışmak gibi bir düşünce geçmedi mi aklınızdan istediklerinizi alabilmek için! Bana sakın Türkiye'nin şartlarından bahsetmeyin. Karakteriniz dünyanın öbür ucunda yaşasanız bile değişmeyecek. Bu hayatı yaşamıyorsanız gösterişi bırakın." Filiz'in bu sözleriyle hangi sosyal medya fenomenlerini hedef aldığı merak konusu oldu.



                    CESUR GÜZEL
                    Bir süredir Bali'de tatilde olan Burcu Özberk, önceki gün paylaştığı kareyle cesaretini konuşturdu. Güzel oyuncu, boynuna doladığı yılanla verdiği bu fotoğrafıyla "Cesur güzel" yorumları yaptırdı.



                    GİZLİ HADİSE
                    Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise ile işadamı Mehmet Dinçerler'in, dün akşam Çırağan Sarayı'nda dünya evine girdiği ileri sürüldü. Çiftin nikah töreni basına kapalı olarak aile arasında yapıldı. Çiftin, evlilik iddialarına sessiz kalması haberin doğru olma ihtimalini güçlenirdi. Hadise, Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. (Doğan SAVAŞ)

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                    Haberler Saklambaç ‘Yalnız Kurt’ heyecan dolu on dördüncü bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyi büyüledi
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