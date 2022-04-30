Yasemin Özilhan Boğaz’daki lüks evinin giyim odasını paylaştı sosyal medya yıkıldı





GÖNDERME BURCU

Bir süredir Rachel Araz Kiresepi ve Aslıhan Doğan Turan ile düşman kesilen Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla isim vermeden ikiliye gönderme yaptı. Güzel sunucu, her yerde kendi dedikodularını yaptıklarını söylediği Rachel Araz Kiresepi ile Aslıhan Doğan'a şu cümlelerle taşını attı: "Kimseyi merak etmiyorum. Kimsenin başarısını kıskanmıyorum. Kimseyle de kıyasa girmiyorum, sadece kendi hayatımla ve sevdiklerimle ilgileniyorum. Kendi halindeliğin getirdiği huzura bayılıyorum." Bu arada Esmersoy, daha önce Rachel Araz'ın eşi Sami Kiresepi ile nişanlıydı.