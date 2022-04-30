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    Yasemin Özilhan Boğaz’daki lüks evinin giyim odasını paylaştı sosyal medya yıkıldı

    Ünlü iş adamı Tuncay Özilhan’ın gelinin Yasemin Özilhan, Boğaz’daki lüks evinin giyim odasını paylaştı, sosyal medya yıkıldı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Nisan Saklambaç haberleri...

    Mağaza değil gardırop!

    Yasemin Özilhan, Boğaz'daki lüks evinden yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Giyinme odasından böyle poz veren sosyetik güzelin paylaşımına "Mağaza mı gardırop mu belli değil" yorumları yağdı. İşte diğer yorumlar:
    Nereden nereye Yasemin...
    Fakirleri yani bize de bir ceket ver.
    400 ceket, 300 pantolon, 300 ayakkabı.
    Lüküs hayat oh ne güzel.



    KOŞTURMA İÇİNDE
    Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Merve Özbey, önceki gün Bebek''te görüntülendi. Koşar adım işlerini halleden şarkıcı, kendisini bekleyen taksiye yönelen Özbey, Kıbrıs'ta sahne alacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.



    BABA TEDBİR
    Ünlü oyuncu İsmail Filiz, geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere takıldı. Bilim kurulu kararıyla maske yasaklarının kaldırılmasına rağmen maske ile görüntülenen Filiz, "Yasak kalksa da ben tedbiri elden bırakmıyorum. Kalabalık yerlere girdiğim zaman maske olacak. Malum evde bebek var" dedi.



        ANA GURUR
        Sosyetik Günsel Ülkü, önceki gün büyük bir gurur yaşadı. Kendisi de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Ülkü'nün eski eşi Burak Yel'den olan oğlu Alp, Amerika'daki üniversite eğitimini büyük bir başarıyla tamamladı. Michigan Üniversitesi'nden şeref listesine girerek bitiren oğlunu mezuniyet töreninde yalnız bırakmayan Günsel Ülkü, duygularını şöyle dile getirdi: "Oğlum ABD'nin en iyi eğitim kurumlarından University of Michigan'ı şeref listesine girerek, Ekonomi, Matematik ve İstatistik bölümlerinin üçünü birden bitirerek 3 diploma ile mezun oldu. Canım oğlum seninle gurur duyuyorum. Hızlandırmış Yüksek Lisans Programı aracılığıyla Uygulamalı İstatistik yüksek lisansının ilk yıl derslerini tamamladı. Çok mutluyum."



        VEFALI GELİN
        İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, önceki gün Bebek'te görüntülendi. ATM'den para çektiği sırada objektiflere yakalandı. Hollanda tatilinin güzel geçtiğini ifade eden Yasemin Şefkatli, "Bayramda İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz" dedi. (Aydın HAMZA)



        GÖNDERME BURCU
        Bir süredir Rachel Araz Kiresepi ve Aslıhan Doğan Turan ile düşman kesilen Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla isim vermeden ikiliye gönderme yaptı. Güzel sunucu, her yerde kendi dedikodularını yaptıklarını söylediği Rachel Araz Kiresepi ile Aslıhan Doğan'a şu cümlelerle taşını attı: "Kimseyi merak etmiyorum. Kimsenin başarısını kıskanmıyorum. Kimseyle de kıyasa girmiyorum, sadece kendi hayatımla ve sevdiklerimle ilgileniyorum. Kendi halindeliğin getirdiği huzura bayılıyorum." Bu arada Esmersoy, daha önce Rachel Araz'ın eşi Sami Kiresepi ile nişanlıydı.



            PARİS ÇIKARMASI
            Meryem Uzerli, leyleği havada gördü. Bir süredir İstanbul ile Berlin arasında mekik dokuyan güzel oyuncu, önceki gün de Paris'e gitti. Bir davet için Fransa'ya giden Meryem Uzerli, burada da büyük ilgi gördü.



            ÇİFTE MÜJDE
            Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Hayranlarına bir sinema filminde oynayacağının müjdesini veren güzel oyuncu, seramik ve resme olan ilgisi sorulunca da şöyle dedi: "Yakında bir sergi projem var. Sonuna yaklaştım diyebilirim." (Doğan SAVAŞ)



            OTEL İSYANI
            Bade İşçil, önceki gün Baltalimanı'nda görüntülendi. Azur'u okuldan aldığını söyleyen oyuncu, "Oğlunu okuldan almış bir annenin saç başı, bir anne hali" dedi. Bayram tatili sorulan Bade İşçil, "Ismarlayın gidelim" diye espri yaparak otellerdeki pahalılığa gönderme yaptı. (Aydın HAMZA)



                KAHVELİ ALIŞVERİŞ
                Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz gün sevgili Sofia ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Dünyaca ünlü birçok mağazadan alışveriş yapan çift, alışveriş merkezinde karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Kahveleri ellerinde muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Tarık Emir Tekin, her zaman olduğu gibi kendine özel tarzı ve farklı stiliyle dikkat çekti.



                YAZI GETİRDİ
                İvana Sert, sosyal medyayı renklendirdi. Urla'da begonviller arasında çektirdiği bu fotoğrafını Instagram profilinde paylaşan ikoncan, paylaşımına "En sevdiğim yer" diye yazdı.



                GÜL GİBİ POZPOZ
                Neslihan Atagül, bayram tatiline start verdi. Eşi Kadir Doğulu ile soluğu Ege'de alan güzel oyuncu, kırmızı güllerle dolu bahçede köpeğiyle oynadığı neşeli anları da sosyal medya hesabından böyle paylaştı.



                    ÖRNEK SANATÇI ÖRNEK İNSAN
                    ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalioğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. İmirzalioğlu'nun çıkış yapmasını bekleyen şoförü, aracı yolun ortasına bırakıp trafiğin durmasına neden olunca vatandaşları kızdırdı. Şoförü adına herkesten son derece nazik bir şekilde özür dileyen Kenan İmirzalıoğlu, birçok ünlü isme de nasıl örnek bir sanatçı olunacağını gösterdi. (Aydın HAMZA)



                    BALİ MOLASI
                    Rol aldığı dizinin final yapmasını fırsat bilen Burcu Özberk, soluğu Bali'de aldı. Gözde tatil cennetinden bu kareyi paylaşan güzel oyuncu, her zamanki güzelliğiyle yine hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

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                    Haberler Saklambaç Yasemin Özilhan Boğaz’daki lüks evinin giyim odasını paylaştı sosyal medya yıkıldı
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