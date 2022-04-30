Yasemin Özilhan Boğaz’daki lüks evinin giyim odasını paylaştı sosyal medya yıkıldı

Yasemin Özilhan, Boğaz'daki lüks evinden yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Giyinme odasından böyle poz veren sosyetik güzelin paylaşımına "Mağaza mı gardırop mu belli değil" yorumları yağdı. İşte diğer yorumlar:
Nereden nereye Yasemin...
Fakirleri yani bize de bir ceket ver.
400 ceket, 300 pantolon, 300 ayakkabı.
Lüküs hayat oh ne güzel.
KOŞTURMA İÇİNDE
Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Merve Özbey, önceki gün Bebek''te görüntülendi. Koşar adım işlerini halleden şarkıcı, kendisini bekleyen taksiye yönelen Özbey, Kıbrıs'ta sahne alacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.
BABA TEDBİR
Ünlü oyuncu İsmail Filiz, geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere takıldı. Bilim kurulu kararıyla maske yasaklarının kaldırılmasına rağmen maske ile görüntülenen Filiz, "Yasak kalksa da ben tedbiri elden bırakmıyorum. Kalabalık yerlere girdiğim zaman maske olacak. Malum evde bebek var" dedi.