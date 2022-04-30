Şeyma Subaşı’nın eski aşkı Meedo'nun Serenay Sarıkaya’nın eski bir fotoğrafına yaptığı yorum espri konusu oldu





ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

Meedo'nun bu hamlesi sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimileri "Mısırlı milyarder, Şeyma'ya nispet yapıyor" derken kimileri ise genç adamın gerçekten Serenay Sarıkaya'ya hayran olabileceğini savunuyor. Öte yandan Meedo'nun Serenay Sarıkaya'ya yorumu sonrası sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: "Rota yeniden hesaplanıyor", "Serenay sana bakmaz Meedo; o zaten iyi kazanıyor", "Meedo artık ulusal bir tehdit oldu."