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    Şeyma Subaşı’nın eski aşkı Meedo'nun Serenay Sarıkaya’nın eski bir fotoğrafına yaptığı yorum espri konusu oldu

    Şeyma Subaşı’nın adı Hakan Sabancı ile anılınca Mohammed Alsaloussi, nispet turuna çıktı. Serenay Sarıkaya’nın eski bir fotoğrafına “Harika parça” diye yorum yapan Mısırlı milyarder için “Ulusal tehdit” esprileri yapıldı.

    Ulusal tehdit

    Şeyma Subaşı sayesinde magazin gündemine yerleşen Mısırlı Mohammed Alsaloussi, Türkiye'den kopamaz oldu. Şeyma ile evliliğe doğru giden aşkı, genç kadının sonu gelmez istekleri yüzünden biten nam-ı diğer Meedo, eski sevgilisine nispete başladı.



    Şeyma Subaşı'nın adının son dönemde sürekli Hakan Sabancı ile anılmasından hemen sonra Mohammed Alsaloussi, atağa geçti. Önceki akşam Instagram'da nispet turuna çıkan Mısırlı milyarder, Serenay Sarıkaya'nın 4 Haziran 2021'de paylaştığı bir fotoğrafını beğendi.



    Bununla da kalmayan Mohammed Alsaloussi, güzel oyuncunun paylaşımına İngilizce "Amazing piece" yani "Harika parça" diye yazdı.



        ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU
        Meedo'nun bu hamlesi sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimileri "Mısırlı milyarder, Şeyma'ya nispet yapıyor" derken kimileri ise genç adamın gerçekten Serenay Sarıkaya'ya hayran olabileceğini savunuyor. Öte yandan Meedo'nun Serenay Sarıkaya'ya yorumu sonrası sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: "Rota yeniden hesaplanıyor", "Serenay sana bakmaz Meedo; o zaten iyi kazanıyor", "Meedo artık ulusal bir tehdit oldu."



        Şeyma da eski sevgilisinin Serenay hamlesinden hemen sonra adının sürekli aşk haberlerine karıştığı Mehmet Germiyanlıgil ile fotoğrafını paylaştı. Genç kadın, eski aşkı Guido'dan da ayrılır ayrılmaz Germiyanlıgil ile pozunu Instagram'da yayınlamıştı.

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