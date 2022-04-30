Şeyma Subaşı’nın eski aşkı Meedo'nun Serenay Sarıkaya’nın eski bir fotoğrafına yaptığı yorum espri konusu oldu

Şeyma Subaşı sayesinde magazin gündemine yerleşen Mısırlı Mohammed Alsaloussi, Türkiye'den kopamaz oldu. Şeyma ile evliliğe doğru giden aşkı, genç kadının sonu gelmez istekleri yüzünden biten nam-ı diğer Meedo, eski sevgilisine nispete başladı.
Şeyma Subaşı'nın adının son dönemde sürekli Hakan Sabancı ile anılmasından hemen sonra Mohammed Alsaloussi, atağa geçti. Önceki akşam Instagram'da nispet turuna çıkan Mısırlı milyarder, Serenay Sarıkaya'nın 4 Haziran 2021'de paylaştığı bir fotoğrafını beğendi.
Bununla da kalmayan Mohammed Alsaloussi, güzel oyuncunun paylaşımına İngilizce "Amazing piece" yani "Harika parça" diye yazdı.