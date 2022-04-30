Bir Zamanlar Çukurova Perşembe günü reytingleri alt üst etti

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,82 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizinin yayınlanan 134. bölümüyle ekrana geldi.