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    Bir Zamanlar Çukurova Perşembe günü reytingleri alt üst etti

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ATV’nin efsane dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe gününde reytinglerin zirvesine yerleşti...

    Çukurova zirvede

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,82 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizinin yayınlanan 134. bölümüyle ekrana geldi.



    YENİ BÖLÜM HEYECANI
    #YENİBİRHAYAT etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşamki bölümü yine beğeniyle izlendi. 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 5 Nisan Perşembe 20.00'de ATV'de!

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