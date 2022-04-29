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    İtalyan basınında gündem Can Yaman: 30 yaşındaki oyuncu hatırı sayılır bir servetin sahibi oldu

    İtalya’da büyük şöhret yakalayan Can Yaman, kazancını akıllıca kullandı. Avukatlık geçmişi olan yakışıklı oyuncunun serveti, İtalyan basınına göre şu anda tam 10 milyon doları buldu.

    Yaman servet

    İtalya'da son dönemde büyük şöhret olan Can Yaman, basının gündeminden düşmüyor.

    Roma'daki çocuk hastaneleri için yaptığı bağışlarla ülkede 'kahraman' ilan edilen yakışıklı oyuncu, kendi adını taşıyan parfümüyle de satış rekorları kırdı.

    İtalya'daki projeleri ve reklam anlaşmaları karşılığında hatırı sayılır bir gelir elde eden Can Yaman'ın serveti de ortaya çıktı. İtalyan basını, ünlü oyuncunun şu anda tam 10 milyon dolarlık bir servetinin olduğunu yazdı.

        GÜZELLERİN CAN'I
        Böylece daha önce avukatlık yapan 32 yaşındaki yıldızın, kazancını akıllıca kullanıp neredeyse 150 milyon TL'lik bir gelire ulaştığı ortaya çıktı.

        Bu arada İtalyan basını, güzel spiker Diletta Leotto ile evliliğinin kıyısından dönen Can Yaman'ın ayrılığın ardından iki esmer güzelle kısa süreli aşklar yaşadığını iddia etti. Güzellerden biri İsrail eski güzeli Moran Atias; diğeri ise 25 yaşındaki İtalyan top model Maria Giovanna Adamo'ydu...

        İsrail asıllı Amerikalı oyuncu ve model olan Moran Atias, Yaman'dan 11 yaş büyük yani 41 yaşında.
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            Haberler Saklambaç İtalyan basınında gündem Can Yaman: 30 yaşındaki oyuncu hatırı sayılır bir servetin sahibi oldu
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