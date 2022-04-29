İtalyan basınında gündem Can Yaman: 30 yaşındaki oyuncu hatırı sayılır bir servetin sahibi oldu

İtalya'da son dönemde büyük şöhret olan Can Yaman, basının gündeminden düşmüyor.
Roma'daki çocuk hastaneleri için yaptığı bağışlarla ülkede 'kahraman' ilan edilen yakışıklı oyuncu, kendi adını taşıyan parfümüyle de satış rekorları kırdı.
İtalya'da son dönemde büyük şöhret olan Can Yaman, basının gündeminden düşmüyor.
Roma'daki çocuk hastaneleri için yaptığı bağışlarla ülkede 'kahraman' ilan edilen yakışıklı oyuncu, kendi adını taşıyan parfümüyle de satış rekorları kırdı.
GÜZELLERİN CAN'I
Böylece daha önce avukatlık yapan 32 yaşındaki yıldızın, kazancını akıllıca kullanıp neredeyse 150 milyon TL'lik bir gelire ulaştığı ortaya çıktı.
İsrail asıllı Amerikalı oyuncu ve model olan Moran Atias, Yaman'dan 11 yaş büyük yani 41 yaşında.
Maria Giovanna Adamo, İtalya'nın en gözde modellerinden.
Diletta Leotta ile Can Yaman'ın ilişkisi, evliliğe doğru giderken sürpriz bir şekilde ayrılıkla sonuçlandı.