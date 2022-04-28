Seda Sayan'ın düğününe katılmayan Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le kebapçıdan çıkarken yakalandı

Annesi Seda Sayan'ın evliliğiyle gündemde olan Oğulcan Engin, önceki gün sevgilisi Miray Daner'le Yeniköy'deki bir kebapçıdan çıkarken görüntülendi. Sayan'ın Çağlar Ökten'le düğününe gitmeyip o sırada Edirne'de ciğer yiyen Engin için "Sıkıntıdan kendisini yemeğe vurdu" esprileri yapıldı. Gazetecilerin "Annenizin nikahına katılmadınız" sözü karşısında sessiz kalan genç adam, sevgilisiyle ilgili sorular karşısında ise romantikliğini konuşturdu. Oğulcan Engin, "Miray Hanım, Edirne'de dizi çekimine başlayacak. Bu sizin için zor oluyor mu?" sorusuna "Aşk fedakarlık ister" dedi. (Doğan SAVAŞ)
ANNE-KIZ KASILDI
Defne Samyeli ile büyük kızı Deren, önceki gün spor salonundan bu kareyi paylaştı. Yıllara meydan okuyan 49 yaşındaki Samyeli ile annesinin izinden gidip model ve oyuncu olan 25 yaşındaki Deren, karın kaslarıyla sosyal medyaya damga vurdu. İkili için, "Anasına bak, kızını al" yorumları yapıldı.
ACELECİ ÇİFT
Leyla Feray ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Serhat Teoman, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Her zamanki gibi gazetecilere karşı güler yüzlü olan ikili, çok aceleleri olduğunu söyleyerek "Lütfen daha sonra konuşalım" diyerek oradan uzaklaştı.
(Aydın HAMZA)