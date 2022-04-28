Seda Sayan'ın düğününe katılmayan Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le kebapçıdan çıkarken yakalandı





IŞIN KILICINI ÇEKTİ

Gülşen'in sahne kostümlerini sert bir dille eleştiren Işın Karaca, önceki akşam da geri adım atmadı. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki akşam Boğaz'da görüntülenen Karaca, Gülşen'le ilgili sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: "Kim ne isterse onu giysin ama çocuklarımız var. Saçma sapan şeyler, artık bu mide bulandırıyor. Kadın eti bu kadar ucuz değil." (Doğan SAVAŞ)