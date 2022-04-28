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    Seda Sayan'ın düğününe katılmayan Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le kebapçıdan çıkarken yakalandı

    Annesi Seda Sayan'ın evliliğine gitmeyerek gündemde olan Oğulcan Engin, önceki gün sevgilisi Miray Daner'le kebapçıdan çıkarken objektiflere takıldı. "Annenizin nikahına katılmadınız" sözü karşısında sessiz kalan genç adam, sevgilisi ile ilgili soruda ise romantikliğini konuşturdu. İşte sizler için derlediğimiz 28 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Aşk fedakarlık ister

    Annesi Seda Sayan'ın evliliğiyle gündemde olan Oğulcan Engin, önceki gün sevgilisi Miray Daner'le Yeniköy'deki bir kebapçıdan çıkarken görüntülendi. Sayan'ın Çağlar Ökten'le düğününe gitmeyip o sırada Edirne'de ciğer yiyen Engin için "Sıkıntıdan kendisini yemeğe vurdu" esprileri yapıldı. Gazetecilerin "Annenizin nikahına katılmadınız" sözü karşısında sessiz kalan genç adam, sevgilisiyle ilgili sorular karşısında ise romantikliğini konuşturdu. Oğulcan Engin, "Miray Hanım, Edirne'de dizi çekimine başlayacak. Bu sizin için zor oluyor mu?" sorusuna "Aşk fedakarlık ister" dedi. (Doğan SAVAŞ)



    ANNE-KIZ KASILDI
    Defne Samyeli ile büyük kızı Deren, önceki gün spor salonundan bu kareyi paylaştı. Yıllara meydan okuyan 49 yaşındaki Samyeli ile annesinin izinden gidip model ve oyuncu olan 25 yaşındaki Deren, karın kaslarıyla sosyal medyaya damga vurdu. İkili için, "Anasına bak, kızını al" yorumları yapıldı.



    ACELECİ ÇİFT
    Leyla Feray ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Serhat Teoman, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Her zamanki gibi gazetecilere karşı güler yüzlü olan ikili, çok aceleleri olduğunu söyleyerek "Lütfen daha sonra konuşalım" diyerek oradan uzaklaştı.
    (Aydın HAMZA)



        UTANGAÇ GELİN
        Seda Sayan, önceki gün yeni eşi Çağlar Ökten ile Maslak'taki bir mekanda otururken görüntülendi. Gazetecileri görünce rahatsız olan Kadırgalı, yemeğini yedikten sonra hemen evlerinin yolunu tuttu. Seda Sayan'ın her zamankinin aksine gazetecilere poz vermemesi "Utangaç gelin" dedirtti.



        AZ İNSAN ÇOK HUZUR
        Son dönemin en gözde isimlerinden Melisa Aslı Pamuk, yaşam felsefesini şöyle anlattı: "Negatif bir insan ya da ortam olursa hemen uzaklaşıyorum, çünkü o enerjinin beni yıpratmasına izin vermek istemiyorum. Huzurlu, mutlu, sessiz, sakin, şanslı ve az insanla görüşmekten hoşnut olan biriyim. Az insan, çok mutluluk..."



        IŞIN KILICINI ÇEKTİ
        Gülşen'in sahne kostümlerini sert bir dille eleştiren Işın Karaca, önceki akşam da geri adım atmadı. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki akşam Boğaz'da görüntülenen Karaca, Gülşen'le ilgili sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: "Kim ne isterse onu giysin ama çocuklarımız var. Saçma sapan şeyler, artık bu mide bulandırıyor. Kadın eti bu kadar ucuz değil." (Doğan SAVAŞ)



            TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
            Şevval Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Zaman zaman Türkçesi eleştirilen Şahin, "Şu an kendi kendimi geliştiriyorum. Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim" dedi.



            MÜTEVAZI USTA
            Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre, önceki gün bir AVM'deydi. Her zamanki gibi şıklığıyla dikkat çeken Çehre, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının hiçbirini de kırmadı.



            SÖZÜNÜN ARKASINDA
            Ekin Mert Daymaz önceki gün bir AVM'deydi. Geçtiğimiz günlerde "Esmerleri seviyorum ama hep sarışınlar denk geliyor" diyen oyuncu, "Benim pişmanlıklarım yok. Arkadaşlarımla konuşur gibi sizlerle de rahat konuşuyorum" yanıtı verdi.



                'BABA'CAN
                Milli kaleci Volkan Babacan, eşi Hilal Özdemir ve çocuklarıyla önceki gün Bebek Parkı'nda görüntülendi. Eşi ve çocuklarıyla tahterevalliye binen milli sporcunun keyifli halleri objektiflere yansıdı. Yeşil sahalardaki başarısını aile hayatına da taşıyan ünlü kalecinin güzel eşi ve çocuklarına olan ilgisini gören çevredekiler, "Soyadı gibi babacan" demekten kendilerini alamadı. (Aydın HAMZA)



                HAKAN İŞ BAŞINDA
                ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! Dizi, bu akşam saat 20.20'de atv ekranında olacak. Hakan'ın son andaki çabasıyla Züleyha ölümden kurtulurken, hain tuzağın arkasında Çolak'ın olduğunu düşünen Hakan'ın yakaladığı adamlar Vahap'tan emir aldığını söyleyerek hedef şaşırtır.



                HAVALI PAYLAŞIM
                Tolga Sarıtaş, hayvan sevgisini yine gözler önüne serdi. Evinde üç köpeği olan yakışıklı oyuncu, önceki gün de geçtiğimiz aylarda sahiplendiği can dostuyla bu kareyi paylaştı. Sarıtaş, bu fotoğrafına "Hayvanların olmadığı bir hayat düşünemiyorum" diye yazdı.



                    ÇİÇEK GİBİ POZ
                    Güzel oyuncu Tuvana Türkay, son paylaşımıyla Instagram'ı renklendirdi. 3.4 milyon kişinin takip ettiği hesabından sarı çiçekler içerisinde verdiği bu kareyi paylaşan Türkay'a takipçilerinden "Tablo gibi paylaşım" yorumları ile beğeni yağdı.



                    KIZLARIYLA KEYİFTE
                    Sinan Akçıl'la boşanma davası süren Burcu Kıratlı, önceki gün güzel havanın keyfini sürdü. Minik köpekleriyle bahçe keyfi yapan güzel oyuncuya, sadece Türk değil dünya çapındaki hayranlarından "Hep böyle keyifli ol" mesajları gönderildi.

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                    Derece yaptılar ödülü kazandılar
                    Haberler Saklambaç Seda Sayan'ın düğününe katılmayan Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le kebapçıdan çıkarken yakalandı
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