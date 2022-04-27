Şevval Şahin'in Burak Ateş'e gönlü kaptırmasına Yiğit Marcus Aral'dan karşı atak geldi

Yiğit Marcus Aral'la olaylı aşkını bitiren Şevval Şahin, kısa süre önce gönlünü Burak Ateş isimli bir iş insanına kaptırdı. Yazarımız Ufuk Özcan'ın duyurduğu yeni aşk üzerine gözlerin çevrildiği Aral'dan hamle geldi. Şevval Şahin'le olan tüm fotoğraflarını silip güzel modeli Instagram'da takibi bırakan Yiğit Marcus Aral, ilginç bir atak yaptı. Aral, Şevval Şahin'le aşk pozlarını Instagram profiline geri yükleyip eski sevgilisini de yeniden takibe aldı.
GÜZEL BAKICI
Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Dizisi final yaptıktan sonra Datça'da bulunan annesinin yanına gideceğini söyleyen güzel oyuncu, ekledi: "İhtiyar kedilerim var; 16 yaşında 3 tane. Onların hasta bakıcılığını üstleneceğim." Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'la düğün tarihi ve yerinin ise netlik kazanmadığını söyledi. (Aydın HAMZA)
YAZ İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, yaz hazırlıklarına tam tempo başladı. Her gün spor yapmayı ihmal etmediğini söyleyen güzel oyuncu, önceki gün kilometrelerce pedal çevirerek form tuttu.