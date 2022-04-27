Şevval Şahin'in Burak Ateş'e gönlü kaptırmasına Yiğit Marcus Aral'dan karşı atak geldi





GÖZYAŞINI GİZLEDİ

Şarkıcı Gülçin Ergül, geçtiğimiz yıl sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybetmişti. Lafçı'yla aynı araçtan kurtulmayı başaran güzel şarkıcı, acısını unutamadı. Önceki gün Cihangir'deki bir mekanda objektiflere takılan Gülçin Ergül'ün bir anda gözleri doldu. Aklına sevgilisi gelen ünlü şarkıcı, gazetecilerin de kendisini görüntülediğini fark edince hemen güneş gözlüklerini takarak gözyaşlarını kamufle etmeye çalıştı. Üzüntüsü gözlerine yansıyan Gülçin Ergül'ün o anları da objektiflere işte böyle yansıdı. (Doğan SAVAŞ)