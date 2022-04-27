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    Şevval Şahin'in Burak Ateş'e gönlü kaptırmasına Yiğit Marcus Aral'dan karşı atak geldi

    Şevval Şahin'in Burak Ateş isimli bir iş insanına gönlünü kaptırmasına karşı Yiğit Marcus Aral'dan karşı atak geldi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Karşı atak!

    Yiğit Marcus Aral'la olaylı aşkını bitiren Şevval Şahin, kısa süre önce gönlünü Burak Ateş isimli bir iş insanına kaptırdı. Yazarımız Ufuk Özcan'ın duyurduğu yeni aşk üzerine gözlerin çevrildiği Aral'dan hamle geldi. Şevval Şahin'le olan tüm fotoğraflarını silip güzel modeli Instagram'da takibi bırakan Yiğit Marcus Aral, ilginç bir atak yaptı. Aral, Şevval Şahin'le aşk pozlarını Instagram profiline geri yükleyip eski sevgilisini de yeniden takibe aldı.



    GÜZEL BAKICI
    Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Dizisi final yaptıktan sonra Datça'da bulunan annesinin yanına gideceğini söyleyen güzel oyuncu, ekledi: "İhtiyar kedilerim var; 16 yaşında 3 tane. Onların hasta bakıcılığını üstleneceğim." Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'la düğün tarihi ve yerinin ise netlik kazanmadığını söyledi. (Aydın HAMZA)



    YAZ İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ
    Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, yaz hazırlıklarına tam tempo başladı. Her gün spor yapmayı ihmal etmediğini söyleyen güzel oyuncu, önceki gün kilometrelerce pedal çevirerek form tuttu.



        KENDİNE GELİYOR
        Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra uzun süre kendini toparlayamayan Ece Erken, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Aylardır baştan aşağıya simsiyah giyinen güzel sunucu, bu kez renkli kıyafetiyle biraz da olsun kendisini toparladığını gözler önüne serdi.



        GÖZYAŞINI GİZLEDİ
        Şarkıcı Gülçin Ergül, geçtiğimiz yıl sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybetmişti. Lafçı'yla aynı araçtan kurtulmayı başaran güzel şarkıcı, acısını unutamadı. Önceki gün Cihangir'deki bir mekanda objektiflere takılan Gülçin Ergül'ün bir anda gözleri doldu. Aklına sevgilisi gelen ünlü şarkıcı, gazetecilerin de kendisini görüntülediğini fark edince hemen güneş gözlüklerini takarak gözyaşlarını kamufle etmeye çalıştı. Üzüntüsü gözlerine yansıyan Gülçin Ergül'ün o anları da objektiflere işte böyle yansıdı. (Doğan SAVAŞ)



        SEVGİLİ DESTEĞİ
        Geçirdiği beyin damar hastalığı sonrası zor bir süreçten geçen Kadir İnanır, önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Aracından inip mekana girdiği sırada şoförüne sinirlendiği görülen İnanır'ın keyifsiz halleri dikkat çekti. Yürümekte zorlanan sanatçının imdadına ise koluna giren Jülide Kural yetişti. (Aydın HAMZA)



            YARDIMA KOŞTULAR
            Ayşe Tolga ve Müjde Uzman, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için tüm dünyada aynı anda koşulacak bir etkinliğe destek oldu. Bebek sahilinde hazırlık koşusu yapan ikili, objektiflere de bu pozu verdi.



            ŞAMPİYON BELLİ
            Hülya Avşar, önceki akşam bir iftar programı sonrası Bebek trafiğinde görüntülendi. Yeni çıkacak olan albümü hakkında konuşan Avşar, "Şarkı geliyor şampiyon belli" diyerek yine iddiasını ortaya koydu. Bu arada Hülya Avşar, arabasının üzerini gülle dolduran çiçekçiye de 100 TL vererek bonkörlüğünü konuşturdu. (Doğan SAVAŞ)



            ARKAD'AŞK'!
            Geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de görüntülendiği Burak Kalfa ile arkadaş olduklarını söyleyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, önceki akşam Bebek'teydi. "Arkadaşım" dediği Kalfa ile el ele görüntülenen genç kadın, gazetecileri görünce hemen başını öne eğip yüzünü gizledi.
            (Doğan SAVAŞ)

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            Haberler Saklambaç Şevval Şahin'in Burak Ateş'e gönlü kaptırmasına Yiğit Marcus Aral'dan karşı atak geldi
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