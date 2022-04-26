Ece Erken'den merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan kalan miras için sürpriz karar

Ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, sürpriz bir karar aldı. Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız" deyip ekledi: "Reddi miras yapıyorum; herkese sevgi ve saygılarımla." Ece Erken, kararını açıklarken de iddialarını sürdürdü. Eşinin vefatından hemen sonra kol saatlerine kadar yok edildiğini belirten ünlü sunucu, 22 milyon TL'lik çekin yanı sıra yine merhum eşine ait birçok çek yaprağının da kayıp olduğunu iddia etti. Ece Erken, evlenmeden önce emeğiyle edindiği malvarlıklarına uygulanan haciz ve şahsi hesaplarına el konması nedeniyle de bu kararı almaya mecbur kaldığını ima etti.