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    Ece Erken'den merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan kalan miras için sürpriz karar

    Ece Erken, merhum eşi nedeniyle kendisine haksız yere gelen hacze isyan etti. Güzel sunucu, son çare olarak da Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddetmekte buldu. İşte sizler için derlediğimiz 26 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Reddi miras!

    Ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, sürpriz bir karar aldı. Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız" deyip ekledi: "Reddi miras yapıyorum; herkese sevgi ve saygılarımla." Ece Erken, kararını açıklarken de iddialarını sürdürdü. Eşinin vefatından hemen sonra kol saatlerine kadar yok edildiğini belirten ünlü sunucu, 22 milyon TL'lik çekin yanı sıra yine merhum eşine ait birçok çek yaprağının da kayıp olduğunu iddia etti. Ece Erken, evlenmeden önce emeğiyle edindiği malvarlıklarına uygulanan haciz ve şahsi hesaplarına el konması nedeniyle de bu kararı almaya mecbur kaldığını ima etti.



    DERVİŞ SONER
    Soner Arıca, söz ve müziği kendine ait olan, iki versiyon olarak sunduğu "Seninle Öğrendim" isimli yeni şarkısına iki farklı video klip çekti. Klipler, Kapadokya'nın muhteşem atmosferinde çekildi. Ünlü sanatçı klipte Emino Tillo'nun antika koleksiyonundan 100 yıllık bir derviş hırkası giydi.



    INSTAGRAM KEŞFİ
    Serra Pirinç, setlere Instagram sayesinde adım attığını söyledi ve ekledi: "Menajerim Instagram'dan 'Keşfet'te geziyordum, senin fotoğrafın önüme düştü' diye mesaj atıp benimle çalışmak istediğini söyledi. O zaman 19 yaşındaydım. Başta inanmadım ama şimdi çok şanslı olduğumu düşünüyorum."



        BAKIM GÜNÜ
        Alişan, önceki günoğlu Burak'ın saçlarını kestirdi. Keyfi yerinde olan Burak, kuaförden çıktıktan sonra yerinde duramadı. Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında ne düşündüğü sorulan ünlü şarkıcı, "Burası demokratik bir ülke. Herkes istediği gibi giyinip istediği şarkıyı söyleyebilir. Eşi yadırgamıyor. O yüzden hiç kimseye bir şey demek düşmez" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        YALIN REKOR
        Aşk şarkılarının en sevilen isimlerinden Yalın, "Unutulmaz Şarkılar" adını verdiği konser serisinde rekorlara imza attı. Ünlü sanatçının, 27 Mayıs Cuma akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde vereceği konserin biletleri ise rekor bir talep ile konserin 40 gün öncesinde tükendi!



        CİHANGİR ISMARLADI
        Günay Musayeva, önceki gün Nişantaşı'nda oğlu Cihangir ile görüntülendi. Cihangir'in kendisine "Kahvaltılar benden" dediğini gülerek anlatan güzel model, "Benim güzel yürekli çocuğum" diyerek de oğluna olan sevgisini gözler önüne serdi. (Doğan SAVAŞ)



            ORGANİK ATİYE
            Pop müziğin gözde isimlerinden Atiye'den sosyal itiraf... Instagram gibi sosyal medya sitelerine 3/4 günde bir girdiğini söyleyen güzel şarkıcı, "Vaktimi oraya harcayamam" dedi. Mayıs ayında yeni albüm müjdesi veren şarkıcı, organik yaşamı çok sevdiğini ve ailece organik yaşadıklarını belirtip ekledi: "Arkadaşlarım bana 'organik Atiye' lakabını taktı."



            DOĞAL GÜZEL
            Fahriye Evcen, pazar günkü güzel havayı fırsat bilip eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la doğayla iç içe bir gün geçirdi. Eşinin objektifine bu pozu veren ünlü oyuncuya takipçilerinden "Doğal güzellik" yorumları yağdı.



            ROMANTİZM BOĞAZ'I
            Defne Samyeli'nin kendisi gibi model ve oyuncu olan büyük kızı Deren Talu, Instagram hesabından sevgilisi Baran Tınaz ile romantik pozlarını paylaştı. Önceki gün tekneyle Boğaz sefası yapıp güzel havanın tadını çıkaran ikilinin aşkı da adım adım evliliğe doğru gidiyor.



                ANADOLU AŞKINA
                Uzın süredir aşk yaşayan Tuğba Coşkun ile Fikret Orman, geçtiğimiz yıllarda sürekli yurt dışında tatildeydi. Pandeminin de etkisiyle Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini gezmeye başlayan ünlü çiftin son durağı Diyarbakır ile Mardin arasında bulunan Zerzevan Kalesi oldu. Çift, buranın ardından Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi de ziyaret etti.



                SAVAŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR
                Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam saat 20:20'de yayınlanacak 21. bölümüyle nefesleri kesecek. Ani bir karar alarak Çin'e karşı yapılacak savaşın hazırlıklarını başlatan Alpagu Han Batuga, Akkız, Temur ve Saltuk'u bu savaşta yanında görmeyi ister. Akkız ile Saltuk Alpagu Han'ın bu kararını kabul edip sarayda kalacaklar mı? Yanıtları bu akşam...



                ESRA JARGONU
                Esra Balamir, 'Jargon' şarkısı ile müzikseverlerin kalbinde yeniden taht kurmaya hazırlanıyor. Başarılı şarkıcı, "Kitleler şarkıya bayılacak" dedi. Bu arada Balamir fit gözükebilmek için özel bir beslenme ve spor programı uyguladı.



                    BEBEK'TE PANİK
                    Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel, önceki gün Bebek'te korkuttu. Yolda yürürken baygınlık geçiren Üstünel'in imdadına kızı ve eşi yetişti. Valelerin oturduğu tabureye kendini atan iş insanı, konuşmakta zorlandı. Güçlükle "Tansiyonum düşüyor" diyebilen Üstünel, bir süre taburede oturup kendine gelmeye çalıştı. Daha sonra ailesinin yardımıyla ayağa kalkabilen iş insanı, biraz ilerideki parka gidip temiz hava alarak bir nebze de olsun kendine geldi. (Doğan SAVAŞ)

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                    Haberler Saklambaç Ece Erken'den merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan kalan miras için sürpriz karar
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