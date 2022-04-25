İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey arınmak için Ege'nin yolunu tuttu

Pop müziğin en başarılı isimlerinden Merve Özbey de Ege'ye kaçan ünlüler kervanına katıldı. Eşi Kenan Koçak'la evliliğinden ikinci kez anne olmaya hazırlanan Özbey, uzun süredir kurduğu hayaline kavuştu. Kendisi ve eşi için çok önemli bir yeri olan Selimiye'de denize nazır iki odalı bir villayı uzun süreliğine kiralayan Merve Özbey, şunları söyledi:
HAYRANLARINA 'GELİN' ÇAĞRISI
"Uzun süredir konserlerden fırsat buldukça Selimiye'ye geliyoruz. Beni tanıyanlar burada yaşama isteğimi bilirler. Şimdi iki odalı sıcacık bir sığınağımız var burada. Telaşsız bir ömür istiyordum ve bir şekilde yapmalıydım. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbirimizin hayatı. Hepimiz çok yorgun ve bitkiniz. Çok kırdılar, yordular. Üzerimize basıp geçtiler ama iyileşmenin yolu var benim için. Yolunuz buralara düşerse gelin, iki lafın belini kırarız."
GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK MI?
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