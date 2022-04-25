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    İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey arınmak için Ege'nin yolunu tuttu

    Popçu Merve Özbey, Selimiye’de kendisine yeni bir hayat kurdu. “Hiçbirimizin yaşamı dışarıdan göründüğü gibi değil; çok yorgun ve bitkinim” diyen şarkıcı, Selimiye’deki denize nazır yeni evinde ‘arınacağını’ açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Ege terapisi

    Pop müziğin en başarılı isimlerinden Merve Özbey de Ege'ye kaçan ünlüler kervanına katıldı. Eşi Kenan Koçak'la evliliğinden ikinci kez anne olmaya hazırlanan Özbey, uzun süredir kurduğu hayaline kavuştu. Kendisi ve eşi için çok önemli bir yeri olan Selimiye'de denize nazır iki odalı bir villayı uzun süreliğine kiralayan Merve Özbey, şunları söyledi:



    HAYRANLARINA 'GELİN' ÇAĞRISI
    "Uzun süredir konserlerden fırsat buldukça Selimiye'ye geliyoruz. Beni tanıyanlar burada yaşama isteğimi bilirler. Şimdi iki odalı sıcacık bir sığınağımız var burada. Telaşsız bir ömür istiyordum ve bir şekilde yapmalıydım. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbirimizin hayatı. Hepimiz çok yorgun ve bitkiniz. Çok kırdılar, yordular. Üzerimize basıp geçtiler ama iyileşmenin yolu var benim için. Yolunuz buralara düşerse gelin, iki lafın belini kırarız."



    GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK MI?
    ATV'nin iddialı dizisi "Hakim", bu akşam 4. bölümü ile ekranlara geliyor! Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde...

    OZAN'DAN SÜRPRİZ!
    Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider. Vicdanının sesini daha fazla bastıramayan Ozan ise harekete geçer.



        ŞIKLIK GOLÜ
        Burcu Esmersoy, arasının bozuk olduğu Rachel Araz Kiresepi'ye golünü attı. Bir Instagram sayfası, Özgür Masur imzalı kıyafetler giyen ikili için "Hangisi daha şık?" anketi yaptı. Oyların yüzde 76'sını alan ünlü sunucu, sosyetik güzeli ezip geçti.



        BAL GİBİ SEVİNÇ
        Emre Altuğ, önceki gün bir AVM'deydi. Objektiflere menajeri Handan Taşkın ile poz veren Altuğ, "Yeni çalışmam 'Bal Gibi' single olarak çıktı. Onun sevincini yaşıyorum. Heyecanlıyım, şimdiden güzel tepkiler gelmeye başladı" dedi.



        KAYIP BULUNDU
        Uzun süredir görünmeyen Nehir Erdoğan, önceki gece Nişantaşı'ndaydı. Güzel oyuncu, yeni bir sinema filminin çekimlerine başlayacağını söyledi. Ressam Renan Kaleli ile ilişkisi sorulan Erdoğan, "Bu bir şehir efsanesidir. Biz hiç sevgili olmadık" dedi.



            ÖNCE 'AİLE' DEDİ
            Popun en çok kazanan isimlerinden Zeynep Bastık, önceki akşam Etiler'deydi. Ramazan Bayramı'nda sahne alması için yüz binlerce TL teklif edilen Bastık, "Ailemle vakit geçirmek için özel günlerde sahne almıyorum" dedi. Zeynep Bastık, böylece ailesi uğruna mini bir serveti de ellerinin tersiyle itmiş oldu. (Doğan SAVAŞ)



            ALBÜM MÜJDESİ
            Ömceki gün Etiler'de gezen Keremcem'den müjde... Yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu söyleyen yakışıklı sanatçı "1.5 senedir bu albüme hazırlanıyorum. Oyunculuğa biraz ara verip şarkı söyleyeceğim. Single yapmaktan sıkıldım, artık albüm yapma zamanı" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            NEŞELİ İMPARATOR
            İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz akşam Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde'nin kayınpederi Ali Akkaş ve gelini Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli ile beraber Kuruçeşme'deki bir mekanda iftar yemeğinde buluştu. Çıkışta neşeli olan İmparator, "Gördüğünüz gibi ayaktayım, sağlığım yerinde" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



                ÇAPKINLIK TURU
                Aynı dizide rol alan Uğur Güneş ve Atilla Kılıç, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Yanlarında ise sarışın bir güzel vardı. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan oyuncular, mekana koşarak geri kaçtı. Mekan içerisinde yaklaşık 10 dakika kalan Güneş ve arkadaşları, daha sonra taksiye bindi. Camını açarak soruları yanıtlayan Uğur Güneş, ''Hanımefendi arkadaşımın arkadaşı. Yanlış bir şey yazmayın'' dedi. (Doğan SAVAŞ)



                İYİLİK 'ÖYKÜ'SÜ
                Güzel sanatçı Öykü Gürman, 23 Nisan'da Kartal'daki Türk Kızılay'ının Sevgi Mağazası'ndaydı. Gürman, çocuklara hediyeler ve kıyafetler dağıttı. Her fırsatta çocukları çok sevdiğini söyleyen Öykü Gürman, "Onlar için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.



                MORAL GECESİ
                Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra kötü günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yakın arkadaşı Sezer Çakır'la çıktığı moral turunda, trafikte objektiflere takılan Erken, gazetecilere "Merhaba" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)



                    TARİHİ KONSER
                    Buray 23 Nisan'da Kosova'da adeta çifte bayram coşkusu yaşadı... Konserinde şarkılarını yaklaşık 10 bin kişi ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Ülkenin şimdiye kadarki en geniş katılımlı sahne performansına imza atarak tarihe geçti.



                    SEDA SAYAN 7. KEZ EVLENDİ
                    Ünlü sanatçı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile dün akşam dünya evine girdi. Çiftin, Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşıdı. Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Çift, bayram tatilinde Paris'te balayı yapacak.

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                    Haberler Saklambaç İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey arınmak için Ege'nin yolunu tuttu
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