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    Pelin Karahan'ın kadrosunda olduğu "Şaşırt Beni" isimli tiyatrona oyuncu akını

    Ünlüler, Pelin Karahan’ın kadrosunda olduğu “Şaşırt Beni” isimli tiyatro oyununun galasına akın etti. Oyun tiyatroseverlerden tam not aldı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 24 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Şaşırtan gala

    "Şaşırt Beni" isimli tiyatro oyunu, ünlü isimlerinin katılımıyla gala yaptı. Türker İnanoğlu TİM Maslak Show Center'da önceki akşam sergilenen oyun, seyircisini kahkahaya boğdu. Pelin Karahan'ın ilk tiyatro deneyimi olan Şaşırt Beni, büyük beğeni topladı. Ahmet Kural da galaya aşkı Çağla Gizem Çelik'le katıldı.

    BASKET MERAKLISI
    Cansu Tosun    , önceki gün oğlu Marsel ile alışverişte görüntülendi. Anne oğul alışverişin keyfini çıkardı. Futbolcu kimliğiyle de tanınan Erkan Kolçak Köstendil'in aksine sevimli oğullarının elinde basketbol topu olması dikkat çekti.

    BİR TEBESSÜM YETER
    Sunucu Ece Erken, geçtiğimiz gün AVM turundaydı. Yakın arkadaşlarıyla buluşan Erken'in makyajsız hali dikkat çekti. Eşinin ölümüyle sıkıntılı günler geçiren Erken, uzun süre sonra objektiflere ilk kez tebessüm ederek sevindirdi.

        KEDİ KADIN
        İkinci çocuğuna 4 aylık hamile olan oyuncu Seda Bakan, önceki akşam eşi Ali Erel ile Bebek'teydi. Çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet eden çift, "Her şey yolunda. Hamilelik çok güzel geçiyor" diyerek evlerinin yolunu tuttu. Seda Bakan'nın mantosunun arkasında bulunan kedi simgesi de dikkatli gözlerden kaçmadı. Doğan SAVAŞ

        TÜRK'ÜN ATEŞLE İMTİHANI
        Halide Edip Adıvar'ın anıları 'Türk'ün Ateşle İmtihanı' oyunuyla DenizBank'a özel düzenlenen temsil ile sahnelendi. Dilek Türker ve Tayfun Yılmaz tarafından sahnelenen oyunda Halide Edip Adıvar'ın kaleme aldığı anıları, tiyatronun kendine özgü, alçak gönüllü ama büyülü diliyle anlatıldı. Halide Edip Adıvar 'Türk'ün Ateşle İmtihanı' adını verdiği anılarında bir ulusun doğuşunun inanılmaz öyküsünü anlatılır.

        AŞKA DEVAM
        Uzun süredir ortalarda görünmeyen sosyetik Aysen Sabancı ve şarkıcı Mirkelam'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çift, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Soruları yanıtsız bırakan sevgililer, araçlarına binerek hızlıca oradan ayrıldı. Doğan SAVAŞ

            HAVALI İKİLİ
            Güzel oyuncular Hazal Kaya ile Selin Şekerci, AVM turunda görüntülendi. Soruları cevaplayan Kaya; "Yeni bir proje olunca zaten ilk sizin haberiniz oluyor. Şu an görüşme halindeydim" dedi. Neşeli halleri gözlerden kaçmayan ikili, spor tarzlarıyla da uyumluydu.

            SANAT TURU
            Evlilik hazırlıkları tam gaz devam eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki gece sanat turu yaptı. Zerrin Tekindor'un oyununu izlemeye giden ünlü çift, "Vakit bulduk oyuna geldik. Çok heyecanlıyız" diyerek salona giriş yaptı.

            SÜPER BABA
            Sevilen rockçı Kaan Tangöze, önceki gün çocukları İlayda, Hakan ve Volkan ile Nişantaşı'nda "Kirpi Sonic 2" adlı sinema filmini izlemeye gitti. Çocuklarının bir dediğini iki etmeyen Tangöze, onlara mısır ve meyve suyu aldı. Çocuklarının ünlü rockçıyla çok mutlu olması "Süper baba" dedirtti.

                ŞARKI FİDAN AÇTI
                Sait Esmeray ve Erkan Şen birlikte imza attıkları yeni parçaları "Can You Feel" ile müzik severlerle buluştu. Şarkıda kullanılan Ahmet Kaya'nın 'Şafak Türküsü' bestesinin telif hakkı için Ahmet Kaya Hatıra Ormanı'na 800 adet fidan hediye edildi.

                BODRUM'A DEMİR ATTI
                Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Fulya Gündoğdu, markasını büyütmeye devam ediyor. Her zaman doğal ve sürdürülebilir ürünlerinönemini vurgulayan sosyetik güzel, yaz sezonunda Bodrum'da olacak.

                O ARTI BİR MARKA
                Markalaşma                 yolunda ilk adımı atan Tuğba Ünal, kozmetik sektörüne girme kararı aldı. Ünal, "Çok yakında kozmetik dünyasında yer alacağım. Makyaj malzemeleri ve parfümler ilk etapta çıkaracağım ürünler olacak. Hayalim her kadının rahatça ulaşabileceği, kaliteli ürünlerle sektöre girmek" dedi.
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                Haberler Saklambaç Pelin Karahan'ın kadrosunda olduğu "Şaşırt Beni" isimli tiyatrona oyuncu akını
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