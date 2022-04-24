Pelin Karahan'ın kadrosunda olduğu "Şaşırt Beni" isimli tiyatrona oyuncu akını

"Şaşırt Beni" isimli tiyatro oyunu, ünlü isimlerinin katılımıyla gala yaptı. Türker İnanoğlu TİM Maslak Show Center'da önceki akşam sergilenen oyun, seyircisini kahkahaya boğdu. Pelin Karahan'ın ilk tiyatro deneyimi olan Şaşırt Beni, büyük beğeni topladı. Ahmet Kural da galaya aşkı Çağla Gizem Çelik'le katıldı.
BASKET MERAKLISI
Cansu Tosun, önceki gün oğlu Marsel ile alışverişte görüntülendi. Anne oğul alışverişin keyfini çıkardı. Futbolcu kimliğiyle de tanınan Erkan Kolçak Köstendil'in aksine sevimli oğullarının elinde basketbol topu olması dikkat çekti.
BİR TEBESSÜM YETER
Sunucu Ece Erken, geçtiğimiz gün AVM turundaydı. Yakın arkadaşlarıyla buluşan Erken'in makyajsız hali dikkat çekti. Eşinin ölümüyle sıkıntılı günler geçiren Erken, uzun süre sonra objektiflere ilk kez tebessüm ederek sevindirdi.