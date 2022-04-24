Pelin Karahan'ın kadrosunda olduğu "Şaşırt Beni" isimli tiyatrona oyuncu akını

KEDİ KADIN

İkinci çocuğuna 4 aylık hamile olan oyuncu Seda Bakan, önceki akşam eşi Ali Erel ile Bebek'teydi. Çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet eden çift, "Her şey yolunda. Hamilelik çok güzel geçiyor" diyerek evlerinin yolunu tuttu. Seda Bakan'nın mantosunun arkasında bulunan kedi simgesi de dikkatli gözlerden kaçmadı. Doğan SAVAŞ