Mesut Özil'in eski mutluluğundan eser kalmadı

Bir süredir Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve gelecek sene takımda olup olmayacağı belli olmayan Mesut Özil'in sıkıntısı yüzüne yansıdı. Özil, geçtiğimiz gün takımını Rizespor deplasmanındayken alışveriş turunda objektiflere takıldı.

Eşi Amine Gülşe ve ailesiyle gezmeye giden Özil, dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Kızı Eda ile yakından ilgilenen futbolcu, muhabirlerin sorularını da yanıtsız bırakmayı tercih etti. Morali bozuk şekilde objektiflere yansıyan Özil Ailesi'ni görenler "Eskisi gibi mutlu Mesut değiller" yorumu yaptı.