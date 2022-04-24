Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mesut Özil'in eski mutluluğundan eser kalmadı

    Mesut Özil’in eski mutluluğundan eser kalmadı. Takımı deplasmandayken eşi Amine Gülşe ile alışverişe çıkan Özil’in yüzünden düşen bin parçaydı. Kızı Eda ile yakından ilgilenen futbolcu, muhabirlerin sorularını da yanıtsız bırakmayı tercih etti.

    Hiç Mesut değil

    Bir süredir Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve gelecek sene takımda olup olmayacağı belli olmayan Mesut Özil'in sıkıntısı yüzüne yansıdı. Özil, geçtiğimiz gün takımını Rizespor deplasmanındayken alışveriş turunda objektiflere takıldı.

    Eşi Amine Gülşe ve ailesiyle gezmeye giden Özil, dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Kızı Eda ile yakından ilgilenen futbolcu, muhabirlerin sorularını da yanıtsız bırakmayı tercih etti. Morali bozuk şekilde objektiflere yansıyan Özil Ailesi'ni görenler "Eskisi gibi mutlu Mesut değiller" yorumu yaptı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
    Haberler Saklambaç Mesut Özil'in eski mutluluğundan eser kalmadı
        SON DAKİKA