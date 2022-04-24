Hadise hamilelik iddialarına yanıt verdi: Bu komik iddialara biz gülüp geçiyoruz

Mehmet Dinçerler'le 30 Nisan'da nikah masasına oturacağı konuşulan Hadise, "Çanta tutma şeklimden bile hamile olduğum iddia ediliyor. Bu durum iyice komik bir hal aldı. Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz. Herkesten biraz saygı bekliyoruz" diye konuştu.