Hadise hamilelik iddialarına yanıt verdi: Bu komik iddialara biz gülüp geçiyoruz

Magazin dünyasının gözde çifti Hadise ile Mehmet Dinçerler hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
Geçtiğimiz haftalarda imam nikahı kıydıkları konuşulan aşıklar hakkında bu kez bebek iddiası çıktı. Hadise ile Dinçerler, önceki akşam Karaköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Dinçerler'in korumasının ünlü çiftin önünü siper olup görüntü alınmasını engellemeye çalışması tepki çekmişti. Bir de bunun üzerine Hadise'nin karnını çantasıyla kamufle etmesi hamile olduğu iddialarının çıkmasına sebep oldu.