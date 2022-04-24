23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de coşkuyla kutlandı: Ünlüler kendi çocukluk fotoğrafıyla kutladı

Her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyetimiz'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılı dün yine heyecanla kutlandı. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bayram coşkusuna katıldı. Kimi kendi fotoğrafını paylaşarak çocukluk yıllarına döndü, kimileri de çocukları ve yeğenleriyle bayram mutluluğu yaşadı.
Renkli çift Berfu- Eser Yenenler, her bayram olduğu gibi yine ailece fotoğraf çektirdi. Ünlü çiftin, "Geleneksel 23 Nisan pozumuz. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık hiç sönmesin" notu düştüğü kare, beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeğenleriyle verdiği pozu paylaşarak kutladı. Doğulu fotoğrafın altına; "Canım yeğenlerim Arya, Lila, Elya, Can ve Aren ile birlikte tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" notunu düştü.
Şarkıcı Öykü Gürman Kızılay'ın sevgi mağazası etkinliğine katılarak çocuklara hediyeler dağıttı. Gürman, "Çocuklar gökkuşağı edasıyla geleceğimizi renklendirecekler" dedi.