23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de coşkuyla kutlandı: Ünlüler kendi çocukluk fotoğrafıyla kutladı

Her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyetimiz'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılı dün yine heyecanla kutlandı. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bayram coşkusuna katıldı. Kimi kendi fotoğrafını paylaşarak çocukluk yıllarına döndü, kimileri de çocukları ve yeğenleriyle bayram mutluluğu yaşadı.