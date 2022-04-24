Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de coşkuyla kutlandı: Ünlüler kendi çocukluk fotoğrafıyla kutladı

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı. Kimi ünlüler kendi çocukluk fotoğrafıyla nostalji yaparken, kimileri de çocuklarıyla bayramı kutladı.

    Neşe doluyor insan

    Her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyetimiz'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılı dün yine heyecanla kutlandı. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bayram coşkusuna katıldı. Kimi kendi fotoğrafını paylaşarak çocukluk yıllarına döndü, kimileri de çocukları ve yeğenleriyle bayram mutluluğu yaşadı.


    Renkli çift Berfu- Eser Yenenler, her bayram olduğu gibi yine ailece fotoğraf çektirdi. Ünlü çiftin, "Geleneksel 23 Nisan pozumuz. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık hiç sönmesin" notu düştüğü kare, beğeni yağmuruna tutuldu.

    Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeğenleriyle verdiği pozu paylaşarak kutladı. Doğulu fotoğrafın altına; "Canım yeğenlerim Arya, Lila, Elya, Can ve Aren ile birlikte tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" notunu düştü.
    Şarkıcı Öykü Gürman Kızılay'ın sevgi mağazası etkinliğine katılarak çocuklara hediyeler dağıttı. Gürman, "Çocuklar gökkuşağı edasıyla geleceğimizi renklendirecekler" dedi.

        Oyuncu Merve Dizdar, bir çocukluk fotoğrafıyla bayram duygularını paylaştı.

        Dizdar, bisiklet binerken çekildiği karesine şu notu düştü: "Yaşasın çocukluk. Her şeyden mutlu olabildiğin günler. Bütün çocukların refah içinde huzurlu, mutlu olmasını istiyorum..."

        2 çocuk annesi olan şarkıcı Tuğba Altıntop, 23 Nisan'ı bu renkli pozla kutladı. Altıntop, "Çok güzel, eğlenceli, sevgi dolu bir çocukluk yaşadım" dedi.

            Ünlü sunucu Çağla Şıkel, yıllar önce boşandığı Emre Altuğ ile 23 Nisan'da yine bir aradaydı. Dostluklarıyla örnek olan Şıkel ile Altuğ, çocukları Kuzey ve Uzay'la bayram pozu vermeyi ihmal etmedi. Şıkel karesine, "Çok mutluluk, şükür, gurur gözyaşı" notu düştü.

            Şarkıcı Öykü Gürman Kızılay'ın sevgi mağazası etkinliğine katılarak çocuklara hediyeler dağıttı. Gürman, "Çocuklar gökkuşağı edasıyla geleceğimizi renklendirecekler" dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
            Haberler Saklambaç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de coşkuyla kutlandı: Ünlüler kendi çocukluk fotoğrafıyla kutladı
                SON DAKİKA